Убежит и спрячется: женские прически, которые дико бесят мужчин - фото

Мужчины и женщины смотрят на мир по-разному. Это очевидный факт, можно сказать - аксиома. В то же время много женщин, которые ежедневно поглощают массу информации из женских журналов, увидев какую-то модную новинку парикмахерского искусства, сразу бегут в салон красоты и создают на своей голове такую же конструкцию.

Естественно, таков закон природы и выживания вида – все, что мы делаем – ради внимания противоположного пола. Это тоже глупо отрицать. Потом, конечно, огорчения – не заметил, не сказал комплимент или посмотрел не так.

Есть дамы, которые впадают в другую крайность – одеваются, как мужчины, делают воинственный макияж и стрижки, которые, в принципе, сложно назвать женскими. Но став рубахой-парнем для мужчины, эта женщина прекращает быть объектом желания. Конечно, бывают исключения, но в большинстве случаев такая "близость" мужчинам чужда.

Есть также девушки, которые настолько серьёзно подходят к вопросу поиска жениха, что каждый день наряжаются так, словно у них выпускной. Что одежда, что макияж, что прическа – сплошное произведение высокого искусства. Правда, понять такую красоту под силу не каждому мужчине.

В общем, потом появляется масса сопливых сообщений в соцсетях о том, что все мужчины сволочи, что они давно перевелись, ничего не видят, не ценят и не хотят.

И в этот момент нужно бы подойти к зеркалу, и хотя бы на пару минут посмотреть на себя со стороны – вот открыть широко глаза и реально увидеть свою прическу. Для начала. Потому что волосы – это душа женщины.

Главред собрал фотогалерею модных причесок, которые дико бесят мужчин – посмотрите, что отталкивает сильную половину человечества.

Женские прически, которые раздражают мужчин

Небрежность не в фаворе

Часто девушки грешат тем, что не уделяют должного внимания волосам – проснулась, закрутила булочку или мальвинку, и пошла по делам. Так вот, если вам кажется, что вы при этом вся такая соблазнительная, потому что непринужденная, то знайте – вы ошибаетесь. Непонятно что на голове, как и растрепанные волосы – это то, что бесит мужчин.

Слишком длинные волосы отталкивают

Не каждый мужчина любить тонуть в длинных женских волосах. А если и любит, то только в чистых. Не надейтесь на восторженные комплименты, если ваши волосы "нафаршированы" средствами для укладки волос, при этом накручены "голубцы" и потом все это зафиксировано толстым слоем лака. Это не выдумка. В 2020 году в моде кудряшки, и вот многие девушки и женщины пытаются создать такую "красоту".

Сложны прически уместны только на свадьбу

Будьте проще, и к вам потянутся… мужчины. Любовь к сложным прическам, требующим много времени для укладки – это то, от чего мужчины не в восторге. Не стоит на каждое свидание создавать на голове шедевр. Романтические "королевские" прически – это красиво только на свадьбу или на бал. В повседневной жизни такие прически чертовски старят и работают против нас.

Эффект мокрых (немытых) волос

Кажется, это прошлогодний тренд, но его отголоски еще встречаются в природе. Укладка волос, которая выглядит так, словно вы только что вышли из океана – это только красиво звучит. Конечно, это нормально – если вы действительно вышли из водоема. А в повседневной жизни это выглядит так, словно вы неделю не мыли волосы. Знайте – мужчин сильно отталкивают грязные волосы. И объяснять ничего не нужно – все выводы сделают, как только вас увидят.

Выбритые виски

В моде сейчас стрижки с выбритым виском и затылком – пикси, боб. Но женщина с выбритыми висками сразу становится визуально грубой и жесткой. Да, многим женщинам идут такие стрижки, вот только мужчины от таких женщин стараются держаться подальше.

Африканские косы

Мужчины не понимают женщин с афрокосичками. А все, что им не понятно, им не нравится. Исключения, конечно, есть. Но если вы находитесь в поиске, лучше не увлекайтесь псевдо-дредами.

Читайте такжеМода 2020 весна-лето: в моду вернулись "папины" сандалии и шлепанцы - фотоНапомним, ранее сообщалось, в последние несколько лет золотистые ногти стали ярким трендом в маникюре. Многие дамы от него в восторге – они сродни украшений на руках. Вот только мужчины этот восторг не понимают. Мужчина, завидев женщину с золотыми ногтями, мысленно заносит ее в категорию "вульгарных".



