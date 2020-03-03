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Как красная тряпка для быка: маникюр, который дико бесит мужчин - фото

3 марта 2020, 05:50

Хотя мужчины в большинстве своем терпеливые, есть вещи, которые их сильно раздражают в женщинах. И ногти в этом списке в числе самых больших раздражителей.

  • Некрасивый маникюр Instagram
  • Некрасивый маникюр Instagram
  • Некрасивый маникюр Instagram
  • Некрасивый маникюр Instagram
  • Некрасивый маникюр Instagram
  • Некрасивый маникюр Instagram
  • Некрасивый маникюр Instagram
  • Некрасивый маникюр Instagram
  • Некрасивый маникюр Instagram
  • Некрасивый маникюр Instagram

Чем страшнее – тем моднее. Видимо, этим руководствуются некоторые девушки и женщины. С одной стороны, они следят за собой, интересуются модными трендами. А с другой – у них совершенно атрофировано чувство вкуса.

Так мы пережили ужасные густые брови, черные губы и неестественно длинные ресницы, которые превращали всех в однотипные куклы с опухшим лицом.  Хорошо, что губы осьминоги пока миновала эта участь, но кто знает, может эта устрашающая бьюти-новинка еще найдет своих кумиров.

Так уж повелось, что периодически в трендах возникает то, что скорее тянет на определения – вульгарное и ужасное. И пока мы тут гордо несем свою "красоту" в массы, где-то далеко заливается громким смехом автор "уродства", который то ли в шутку, то ли в знак протеста дал начало этому всеобщему сумасшествию.

Конечно, каждый вправе делать с собой все, что захочет, если бы это не раздражало окружающих мужчин. И хотя мужчины в большинстве своем терпеливые, есть вещи, которые их сильно раздражают в женщинах. И ногти в этом списке в числе самых больших раздражителей.

Особенно это должны намотать себе на ус те, кто четко следует модным тенденциям, которые в 2020 год вернули в моду длинные ногти.

Маникюр, который раздражает парней и мужчин

Ногти-гробы

Мужчин бесят слишком длинные ногти, а особенно в форме гробов. Вы, наверное, получаете удовольствие от того, какой оригинальный дизайн ногтей вам в салоне красоты сделали. Только такие ногти – сродни чучела посреди огорода: вряд ли мужчина захочет с вами отношений, ведь ногти-гробы – это их страшный сон.

Некрасивый маникюр / Instagram

Ногти-стилеты

Казалось бы, всем понятно, что длинные ногти под названием стилеты, которые заканчиваются острым кончиком, безумно неудобны. Тем не менее, женщины упорно их делают. Никого не останавливает даже то, что такие ногти постоянно цепляются. На мужчин такие ногти действуют крайне негативно, а женщина с такими ногтями им кажется агрессивной.  

Некрасивый маникюр
Некрасивый маникюр / Instagram

Золотые ногти и стразы

В последние несколько лет золотистые ногти стали ярким трендом в маникюре. Многие дамы от него в восторге – они сродни украшений на руках. Вот только мужчины этот восторг не понимают. Мужчина, завидев женщину с золотыми ногтями, мысленно заносит ее в категорию "вульгарных".  Такой же эффект и у ногтей со стразами – благо, что в последнее время нейл-стилисты не особо злоупотребляют подобной красотой.

Некрасивый маникюр
Некрасивый маникюр / Instagram

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