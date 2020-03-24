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Мода 2020 – в моде большие квадратные солнцезащитные очки: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

24 марта 2020, 14:55

Одновременно вы можете убить сразу двух зайцев – купить модные солнцезащитные очки 2020 и обрести защиту - пускай не 100%-ю, но для вируса будет преграда.

  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram
  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram
  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram
  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram
  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram
  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram
  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram
  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram
  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram
  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram
  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram
  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram
  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram
  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram
  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram
  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram
  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram
  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram
  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram
  • Модные солнцезащитные очки 2020 Instagram

Мы уже прошли с вами рубеж, когда можно было откладывать выбор новых солнцезащитных очков на потом – день весеннего равноденствия успешно миновал, солнце взбодрилось и начало свое победоносное шествие по Земле. Не успеем оглянуться, как и лето наступит.

Но есть еще один повод, зачем нам нужные солнцезащитные очки.

Говорят, что сейчас, когда кровожадный китайский вирус атакует мир, мало одной только медицинской маски для того, чтобы обезопасить себя – нужны и очки. И если под руками нет медицинских "нулевых" очков, то временную защиту могут дать солнцезащитные очки.

То есть одновременно вы можете убить сразу двух зайцев – купить модные солнцезащитные очки 2020 и обрести защиту – пускай не 100%-ную, но все же, выход в магазин вряд ли чем-то страшным грозит.

Но самое главное – вы будете идти, словно королева – модная, красивая и обворожительная.

Только не надо скепсиса – не важно, в каких мы сегодня обстоятельствах, главное – в любой ситуации не потерять себя, не растоптать то, что для вас важно. Красота для женщины имеет значение, в ней ее сила, в ней сама она. Тем более, что солнцезащитные очки – очень чувствительны к моде, а мода, как известно, быстротечна.

Главред узнал, какие солнцезащитные очки модные в 2020 году. В нашей фотогалерее – самые яркие образцы модных солнцезащитных очков.

Самые модные солнцезащитные очки 2020 весна-лето: главные тренды

Большие круглые солнцезащитные очки – яркий тренд года

Специально для обладательниц острого лица мода 2020 подготовила оригинальный тренд - огромные круглые солнцезащитные очки, которые смягчают лицо и, что самое важно, обеспечивают хорошую защиту. Такие солнцезащитные очки оверсайз могут быть в оправе, или дизайн может быть в стиле "авиаторов" - но чем они крупнее, тем лучше.

Все еще в моде очки унисекс Авиаторы

Кажется, солнцезащитные очки-авиаторы – это уже классика, которая не подвластна ни времени, ни моде. Унисекс-дизайн в 2020 году стал более круглым, тем не менее, если у вас "авиаторы" есть – смело носите, ведь это тренд, от которого трудно устоять.

Главный тренд - большие квадратные солнцезащитные очки

Еще один прекрасный вариант для защиты глаз - огромные квадратные солнцезащитные очки. Каждая женщина в таких очках выглядят сногсшибательно и эффектно, потому что они безумно притягивают внимание. Точно старушка мода знала, какие потрясения нас ждут в 2020 году, потому огромные квадратные очки отлично вписуются в современные реалии.

В моде очки геометрических форм

Если вы любите удивлять, и то, что носят все, не для вас – тогда шестиугольные очки – то, что вам нужно. Более того, форма может быть совершенно неожиданной и уникальной, главное – чтобы вам нравилось.

Еще одна уникальная тенденция 2020 года - это солнцезащитные очки с угловым треугольником, который на самом деле может немного изменить форму лица.

Читайте такжеМода 2020 весна-лето: в моду вернулись "папины" сандалии и шлепанцы - фотоНапомним, ранее сообщалось, опять в моду после небольшого забытия вернулись соломенные сумки. Только в 2020 году это не только для лета. Соломенные сумки стали более универсальными, и отлично впишутся под платье и джинсы.

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