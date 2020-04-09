"Одна бабка сказала": самые большие заблуждения о маникюре

Названы самые большие заблуждения о маникюре / Instagram

У каждой женщины свой опыт в маникюре. Одни сколько себя помнят приводят ногти в порядок и пробуют всевозможные новинки – что-то им нравится, другое отправляется в список "никогда больше не делать". Для них главное – идти в ногу со временем и не отставать от модных тенденций.

Есть те, кто когда-то нашел свой единственный и неповторимый вид маникюра, и ни на шаг в сторону.

А есть те, кто попал к криворукому мастеру маникюра, и этот негативный опыт оставил неприятный след в душе. Бывает в соцсетях рассказывают ужасы в стиле "одна бабка сказала".

Так маникюр оброс страшилками и мифами, после прочтения которых многие женщины отказывают себе в удовольствии иметь красивые руки – сами при этом смотрят на тех, у кого красивый маникюр, с завистью.

Но завидовать не нужно. Попробуйте спокойно разобраться, что правда, а что приукрашенная выдумка. Сейчас, когда маникюрные салоны все равно закрыты из-за карантина, появилась отличная возможность обнулить все былые представления о маникюре. А потом, когда карантин закончится, можно начать все с чистого листа.

Главред собрал самые большие заблуждения о маникюре – почитайте, подумайте и начинайте создавать красоту на ногтях.

Маникюр вреден или полезен - самые большие заблуждения о маникюре

Заблуждение 1 – Косметика для ногтей вредна

Тут вы должны зарубить себе на носу, что ногти - это мертвая кожа. Поэтому вы не можете навредить ногтям. Именно поэтому вы можете украшать их и экспериментировать с ними. В то же время это не означает, что вы можете лить на свои ногти всевозможные химические вещества. Ваши ногтевые ложа еще живы, и отсутствие надлежащего ухода за ногтями может привести к повреждению ногтей, они начнут расслаиваться и ломаться.

Заблуждение 2 – Если на ногтях белые пятна, значит нужен кальций

Это миф родом из детства. А правда в том, что белые пятна на ваших ногтях не вызваны дефицитом кальция или цинка. Это результаты травмы ногтей - где-то вы ноготь придавили, и в том месте появилось белое пятнышко.

Заблуждение 3 – Нужно все время отодвигать кутикулы, чтобы ногти лучше росли

Это очень опасное заблуждение. Дело в том, что задача кутикулы - защищать ногти. Нажатие или разрезание кутикулы открывают поры в вашей коже, которые могут впустить бактерии и грибок в ваш кровоток. При необходимости слегка протолкните кутикулу, массируя ее маслом для кутикулы. Если вы порежете кутикулу, она буде еще больше расти.

Заблуждение 4 - Ногти должны дышать

Удивительно, но в это старое, как мир, заблуждение, многие до сих пор верят. Более того, некоторые маникюрши эту чушь тоже иногда говорят. Но пора бы уже смириться с тем фактом, что ногти — это мертвые клетки кожи. Вы ничего не можете сделать, чтобы помочь им дышать, потому что они не могут дышать!

Заблуждение 5 - Искусственные ногти испортят ваши ногти

Сегодня существует много сказок об искусственных ногтях. Самая популярная гласит о том, что искусственные ногти повредят ваши ногти. Это неправда, потому что сами по себе искусственные ногти не являются вредными, а вот клей, который используют, может вызвать реакцию. Именно поэтому важно использовать хороший клей!

Заблуждение 6 - Гель-лак портит ногти

Гель лак действительно способен нанести вред. Как правило, это происходит из-за ошибок при снятии материала. Если сдирать лак с ногтя тонкой пленкой, вместе с ним отойдет и верхний слой ногтя. Если же соблюдать технологию работы и использовать профессиональные средства, ногти останутся целыми и невредимыми.

Читайте такжеМаникюр на короткие ногти дома - маникюр марсала и красные ногти: фотоНапомним, ранее Главред подготовил простую пошаговую инструкцию, которая поможет быстро снять гель-лак самостоятельно дома, при этом ваши ногти не будут повреждены и сохранят здоровье. Для того, чтобы снять гель-лак, понадобится средство для снятия лака с ацетоном 100%, ватные диски, пилочка, маникюрные палочки и фольга.