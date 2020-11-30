Безумно красивые брюки из 30-х вернулись в моду на зиму 2021: фото

Привередливая осень осталась позади и больше не диктует нам, как одеваться. Теперь все зависит только от зимы, которая украдкой заглядывает в наши окна, словно просится на постой. В эту пору все мы утепляемся, и брюки становятся для нас ключевым элементом в гардеробе – в них мы чувствуем себя наиболее комфортно в это время. Именно поэтому для большинства из нас важно, чтобы брюки были модными. Несмотря на то, что на дворе зима, и наша жизнь частично парализована пандемией коронавируса, мы должны продолжать в этом хаосе учиться жить и красиво выглядеть – в первую очередь для себя. Можно одеть любые брюки и скрыть их под длинным пальто или курткой, но себя не обманешь – даже одно понимание того, что мы в брюках, которые вышли из моды, способно вмиг испортить настроение.

Хотя не все брюки, которые остались в вашем шкафу с прошлых сезонов, вышли из моды. В нашем материале В моде удивительные брюки из 70-х: с чем носить штаны клеш можете подробнее узнать об одной из модных тенденций, которая остается с нами и на эту зиму.

Но ее величество Мода 2020 многолика, и насобирала для нашей зимы невероятно щедрый "урожай" брюк – какие только стили не пришли к нам, чтобы сделать нашу жизнь ярче и комфортнее!

Правда, у всех модных вариантов брюк на зиму 2021 есть одна общая отличительная особенность – они все с высокой линией талии: во-первых, это удобно, во-вторых, такие брюки красиво подчеркивают фигуру, а в-третьих, низкая талия безумно старит.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных брюках на эту зиму – в нашей фотогалерее собраны яркие образцы для вдохновения.

Модные женские брюки зима 2021 – на что обратить внимание

Писк сезона – брюки с вырезами спереди или сбоку

Обращайте внимание на детали – они в сезоне зима 2021 важны! Например, на передовой моды находятся потрясающие женские брюки с вырезами внизу по переднему шву, а также модели с разрезами внизу по боковому шву. Такие брюки смещают акцент к обуви, поэтому станут находкой для тех, кто хочет всему миру показать свои модные ботинки или сапоги. Обратите внимание, что разрезы могут быть как небольшими, так и подниматься почти до колена – но и первый, и второй вариант выглядит эффектно.

Модные брюки зима 2021 / Instagram

Очень широкие брюки палаццо в тренде

Эта модная тенденция очень понравилась многим женщинам в мире – брюки, которые отличаются чрезмерной длиной и шириной, добавляют особого шарма, женственности и элегантности. Эти модные брюки зима 2020 подарила миру великая Коко Шанель еще в 30-х годах, и они до сих пор не потеряли своей "энергетики свободы". В продаже уже сегодня можно найти безумно красивые брюки палаццо, пошитые из плотных тканей, а варианты расцветок просто ошеломляют. Ориентируйтесь на песочные, серые, антрацитовые и черные палаццо.

Модные брюки зима 2021 / Instagram

В моду вернулись брюки кюлоты из 30-х

Современные женщины в восторге от укороченных вариантов штанов, поэтому даже зимой, когда холода, они в тренде. Именно поэтому в моду из далеких 30-х к нам поспешили кюлоты - стильные брюки "трубочки" с широкими ногами. Самым стильным вариантом брюк-кюлотов стали модели из цветной искусственной кожи. Также обратите внимание на модели в клетку, пошитые из теплых тканей. Модные брюки кюлоты зима 2021 можно сочетать со свитерами оверсайз и кардиганами, которые тоже сейчас в тренде.

Модные брюки зима 2021 / Instagram

Модная тенденция – брюки бананы из 40-х

Эпоха джаза периодически напоминает о себе, и, если вам этот стиль нравится, то вашу зиму 2021 могут украсить стильные женские брюки-бананы. Представьте себе, когда-то эти брюки носили только по выходных. Сегодня брюки-бананы перешли в ранг повседневной удобной одежды – как правило, в них влюбляются с первой прогулки, ведь они удобные, стильные и дарят ощущение раскрепощенности.

Модные брюки зима 2021 / Instagram

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