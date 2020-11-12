В моде удивительные брюки из 70-х: с чем носить штаны клеш - фото

Уже несколько сезонов расклешены брюки находятся на передовой моды и заставляют всех нас оценить, переоценить моду 70-х, и посмотреть на нее по-новому. Давайте не будем лукавить – когда брюки клеш только появились на горизонте, многие думали, что этот тренд ненадолго, и молча ждали, когда они опять уйдут в небытие. Но этот тренд раскрылся, словно цветок, и покоряет нас.

В сезоне осень-зима 2020-2021 расклешенный силуэт настолько популярен, что в продаже найдете даже спортивные брюки клеш. Но мода не навязывает их никому! В нашем материале Несравненные брюки-кюлоты из 30-х с нами в моде на осень-зиму можете ознакомиться с альтернативным вариантом.

Тем не менее, если хотите визуально казаться выше, выглядеть эффектно, модно и не боитесь удивлять, в вашем шкафу обязательно должны появиться самые модные брюки осень-зима 2020-2021 – расклешенные!

Брюки, которые возвращают нас в 70-е, не только визуально стройнят фигуру, но и добавляют нашему образу загадочности. Их можно носить с парой любимых кроссовок и свитером, а также с классической обувью на каблуках и романтической блузкой.

Вариантов сочетания – множество, и как только вы это поймете, эти брюки точно станут вашими любимыми, по крайней мере, этой осенью и зимой!

Посмотрите нашу фотогалерею – там собраны актуальные образцы модных вариантов расклешенных брюк 2020.

Модные расклешенные брюки осень-зима 2020-2021: с чем носить

Если ваш стиль – это классика, тогда штаны клеш созданы для вас! Обычные черные брюки клеш зимой можно и нужно носить в "дуэте" с трикотажным свитером того же оттенка, простым черным поясом и парой черных кожаных ботильонов. Дополните образ любимой сумкой, и вы выглядите на миллион долларов.

Модные брюки клеш 2020 / Instagram

Будете удивлены, но расклешенные женские брюки можно носить с дутыми куртками и пуховиками. Сюда же добавьте ботинки на грубой подошве – получится стильный образ в стиле кежуал.

Читайте такжеВ моду на осень-зиму пришли роскошные брюки палаццо из 30-х: фотоМы уже говорили выше о том, что расклешенные брюки и кроссовки – это потрясающее сочетание для повседневной жизни.

Модные брюки клеш 2020 / Instagram

А если вы возьмете на вооружение еще и модный свитер, который выглядит так, словно вы ошиблись размером и взяли самый большой, то вы в тренде!

Модные расклешенные брюки зима 2021 – какие варианты сейчас актуальны:

Трикотажные расклешенные штаны.

Джинсы клеш.

Расклешенные брюки в клетку.

Классические штаны клеш с высокой талией.

Расклешенные брюки с разрезом внизу по центру.