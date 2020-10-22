Несравненные брюки-кюлоты из 30-х с нами в моде на осень-зиму: фото

Несравненные брюки-кюлоты в 2020 году штурмовали модный Олимп и завоевали симпатии многих женщин во всех уголках планеты. Более того, осенью и зимой они все еще будут с нами – с подачи знаменитых дизайнеров одежды укороченные женские брюки, которые подарила миру Великая французская революция, опять актуальны.

Правда, в женскую моду эта удивительная юбка-брюки основательно пришла только в 30-х годах – эту красоту адаптировала итальянский дизайнер одежды Эльза Скиапарелли для испанской теннисистки Лилли Альварес - специально для участия в Уимблдонском турнире. Во Франции это творение для спортивной моды назвали jupe-culotte – так юбка-штаны превратилась в брюки кюлоты.

С тех пор брюки-кюлоты пережили взлеты и падения (в 50-х и 60-х годах о них даже не вспоминали), но все же они не затерялись, и почти в целости и сохранности дошли до наших дней. А вот самый большой фурор они произвели в 80-х и 90-х годах, хотя их носили и в 70-х.

Так вот, в 2020 году нам выпала честь самостоятельно оценить штаны, которые находятся где-то посредине между брюками и юбкой.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие брюки-кюлоты актуальны в сезоне осень-зима 2020-2021, а также подскажем, с чем носить кюлоты. Также в нашей фотогалерее вы найдете образцы, которые заслуживают внимания.

Модные женские брюки-кюлоты осень-зима 2020-2021: на что обратить внимание

В моде брюки-кюлоты из экокожи

Самым стильным вариантом брюк-кюлотов стали модели из цветной искусственной кожи. Также в трендах классические черные кюлоты 2020. В сочетании с высокими сапогами укороченные штаны выглядят потрясающе и НЕ старомодно. С брюками кюлотами можно носить что угодно. Создайте повседневно-шикарный образ с помощью большого свитера. Комплект с красивой блузкой в стиле 70-х годов идеально подойдет для офиса.

Брюки кюлоты осень-зима 2020-2021 / Instagram

В трендах брюки кюлоты в клетку

В моду на осень-зиму 2020-2021 пришли клетчатые принты с британским акцентом, поэтому вполне логично, что модные кюлоты вышли за рамки "кожи". Обратите внимание на то, что модные кюлоты в клетку довольно свободные. Смело сочетайте их с модными ботинками на грубой подошве. Также в трендах полосатые брюки-кюлоты.

Брюки кюлоты осень-зима 2020-2021 / Instagram

Джинсовые кюлоты – хит сезона

Для всех тех, кто любит джинсы, появилась отличная укороченная альтернатива - джинсовые кюлоты 2020, которые визуально напоминают юбку. В них удобно, они стильные и модные, поэтому уже сегодня можете себе подыскивать обновку для осенне-зимнего периода.

Брюки кюлоты осень-зима 2020-2021 / Instagram

Шерстяная юбка-брюки – находка для осени и зимы

Погода умеет удивлять и устраивать нам испытания, поэтому теплые кюлоты из шерстяных тканей станут спасением для женщин, которые не любят мерзнуть. Модные брюки осень 2020 кюлоты можно сочетать со свитерами оверсайз, кардиганами и пиджаками, которые тоже сейчас в тренде.

Брюки кюлоты осень-зима 2020-2021 / Instagram

Мода осень-зима 2020-2021 – о чем сообщалось ранее: