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В моду на осень-зиму ворвались привлекательные мини-юбки: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

18 октября 2020, 00:20

В моду вместе с мини-юбками вернулись также черные колготки! Поэтому смело сочетайте юбки с черными колготками и будете выглядеть стильно и модно!

  • Модные мини-юбки 2020-2021 Instagram
  • Модные мини-юбки 2020-2021 Instagram
  • Модные мини-юбки 2020-2021 Instagram
  • Модные мини-юбки 2020-2021 Instagram
  • Модные мини-юбки 2020-2021 Instagram
  • Модные мини-юбки 2020-2021 Instagram
  • Модные мини-юбки 2020-2021 Instagram
  • Модные мини-юбки 2020-2021 Instagram
  • Модные мини-юбки 2020-2021 Instagram
  • Модные мини-юбки 2020-2021 Instagram
  • Модные мини-юбки 2020-2021 Instagram
  • Модные мини-юбки 2020-2021 Instagram
  • Модные мини-юбки 2020-2021 Instagram

Мини-юбки вернулись в моду! И это, судя по всему, к лучшему, ведь мини-юбки – предвестники лучшей жизни, вернее, они красноречиво демонстрируют, что жизнь налаживается.

Вы, наверное, слышали, что есть так называемый "индекс длины юбки", который открыли еще 100 лет назад. Так вот, суть его в том, что когда в жизни все прекрасно, женщины с удовольствием носят мини, а когда экономика рушится, то длина женской одежды резко увеличивается.

2020 год – сложнейший, и даже старушка Мода ощутила на себе все его "прелести" - вспомните весну, когда все тренды в буквальном смысле умерли – в период жесткого локдауна вообще никого не интересовало, что в моде.

Главным трендом осени-зимы стали удлиненные юбки, которым предрекли лидирующие позиции на передовой моды. Кожаные, трикотажные, вязаные удлиненные юбки действительно в моде. Но не только они!

На вершине модного Олимпа появились мини-юбки! Сложно пока сказать, означает ли это, кто коронакризис ослабевает, и жизнь налаживается, но модный паблик Instagram засыпан фотографиями коротких юбок, которые размещают для демонстрации продавцы одежды. Не верите? А вы посмотрите!

Мы сегодня расскажем вам, какие мини-юбки в моде в сезоне осень-зима 2020-2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для понимания того, что заслуживает внимания.

Модные мини-юбки осень-зима 2020-2021: на что обратить внимание

В моде мини-юбки в стиле семидесятых

Модные мини-юбки осень-зима 2020 2021 имеют силуэт трапеции и чем-то напоминают юбки школьниц. Такие юбки очень часто идут с пуговицами спереди. Кроме того, в моде юбки-трапеции с накладными карманами спереди.

Модные мини-юбки 2020-2021 / Instagram

В моде твидовые ткани, поэтом несмотря на длину, такая юбка довольно теплая. Тем более, что в моду вернулись высокие сапоги ботфорты. Кроме того, в моду вместе с мини-юбками вернулись черные колготки! Поэтому смело сочетайте юбки с черными колготками и будете выглядеть стильно и модно!

Кожаные мини-юбки опять в трендах

Кожа в 2020 году переживает период возрождения, поэтому кожаной мини-юбкой вряд ли можно кого-то удивить. Но тут главное не перешагнуть невидимую грань, чтобы не выглядеть вульгарно. Поэтому тщательно продумайте, с чем будете носить юбку 2020 осень из кожи – натуральной или искусственной. Кожаные мини-юбки очень выигрышно смотрятся с модными в этом сезоне ботинками и сапогами на грубой подошве и высокой платформе.

Модные мини-юбки 2020-2021
Модные мини-юбки 2020-2021 / Instagram

Хит сезона – мини-юбки на запах

Если вам мало, чтобы юбка 2020 зима была короткой, тогда специально для вас в тренды выбились сексапильные юбки на запах. Это юбки для тех, кто хочет подчеркнуть красоту своих ног и быть центром Вселенной – в такой юбке невозможно оставаться незамеченной. Кроме того, также можете поискать модели с асимметрией, когда одна сторона юбки будет немного длиннее, а другая – короче.

Модные мини-юбки 2020-2021 / Instagram

Короткие плиссированные юбки – новинка сезона

В сезоне осень-зима 2020-2021 в моде не только длинные плиссированные юбки с эффектными принтами у крупную складку. Если вам больше по душе короткие юбки, то выбирайте мини-юбки с плиссировкой. Такие юбки выгодно подчёркивают линию талии и станут находкой для тех, кто молод не только телом, но и душой!

Модные мини-юбки 2020-2021 / Instagram

Мода осень-зима 2020-2021 – о чем сообщалось ранее:

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