В моду на осень-зиму вернулись объемные кардиганы без пуговиц - фото

Когда улицами начинает гулять прохладный ветер, срывая на своем пути пожелтевшие листья с деревьев, когда в окна заглядывает зима и нагоняет на нас смешанные чувства – детской радости от того, что скоро снег и Новый год, и грусти из-за холода, мороза и серости, которая очен скоро воцаряется вокруг, настоящим спасением во всех смыслах является теплая одежда.

Мы внезапно начинаем ценить свитера, кардиганы, пуловеры, и влюбляемся в них, если они позволяют нам чувствовать себя уютно. У каждого есть (или были) любимые свитера, которые носились с удовольствием, они "не кусались", отлично согревали нас и выглядели всегда эффектно.

Особенно трепетно мы вспоминаем те изделия, которые когда-то специально для нас связала мама, бабушка или даже мы сами – как правило, такие вещи хранятся, как память. Эти вещи – вне моды, но они всегда уместны – даже тогда, когда потеряли свою актуальность, ведь ценность вещи определяется в первую очередь ее историей, и если для вас что-то важно, то уже не важно, что и кто подумает и как на это посмотрит.

Но мода на свитера существует – несмотря на то, что этот элемент женского гардероба, как правило, занимает на подиумах далеко не самые видные места. Хотя в последнее время особое место в коллекциях многих дизайнеров заняли кардиганы, которым прочат настоящий фурор в сезоне осень-зима 2020-2021.

Тут, конечно, многое зависит от погоды – если из летней обуви мы сразу не обуемся в сапоги, то есть шанс, что мы вдоволь насладимся кардиганами во время неспешных прогулок в лучах уходящего солнца и красивых закатов.

Мы сегодня расскажем вам о самых стильных и модных свитерах и кардиганах осени-зимы 2020-21, которые действительно заслуживают внимания. Обязательно посмотрите нашу фотогалерею – там собраны образцы для вдохновения.

Модные кардиганы и свитера осень-зима 2020-2021: тренды

В моде очень (очень-очень!) объемный свитер

Когда мы видим такие большие свитера, то понимаем, что моду творят живые люди, которые когда-то были детьми, а сейчас скучают по тем теплым и светлым временам, где самые родные люди рядом. Именно поэтому в моду периодически возвращаются вещи, которые выглядят трогательно. Так ярким трендом осени-зимы 2020-21 стали большие свитера с объемным воротником и длинными рукавами.

Модные свитера этой осени и зимы – само воплощение комфорта, в них хочется укутаться и пролежать в покое в течение всей зимы.

Модные свитера 2020 / Instagram

Также обратите внимание на модели с дополнительным декоративным воротником – они станут находкой для тех, кто ценит оригинальные вещи.

Жилетки вернулись в моду

Вязаная жилетка или безрукавка - интересный тренд для девушек, которые хотят дополнительный слой утеплителя и одновременно стильный аксессуар, который усложняет внешний вид. Те, кого не пугает холод, могут носить их с открытыми руками – это свежий тренд. Также жилетки можно комбинировать с блузами без рукавов. Конечно, для наших порой очень суровых зим такой стиль подойдет не всем, но и у моды бывают свои причуды.

Модные жилетки 2020 / Instagram

Также обратите внимание на джемперы, которые выглядят так, словно вы в жилетке, которая надета поверх кофточки из такого же материала. Благодаря такой имитации ваш образ сразу становится загадочным и многослойным, а, значит, вы идете в ногу с модой, которая в этом году хочет выделить вас из толпы.

Хит сезона - кардиганы

Модный вязаный кардиган в сезоне осень-зима 2020-2021 стал тяжелее и объёмнее, при этом пуговицы "потерялись" — это на самом деле очень удобно. Такие кардиганы при желании можно завязать поясом. Объемные кардиганы отлично сочетаются с платьями, юбками и брюками.

Модные кардиганы 2020 / Instagram

Кроме того, в моде кардиганы с огромными, словно надувными рукавами – эти модели, конечно же, идут с пуговицами. Такие акцентные рукава добавят образу экстравагантности.

Если вам нравится более изящный стиль, и вы категорично не хотите прятать фигуру, тогда специально для вас создали короткие кардиганы. Это новинка сезона. Такой кардиган добавит образу нежности. Короткие кардиганы можно носить как поверх одежды, так и спрятать в штаны или юбку – это очень стильное сочетание.

Для тех, кто хочет как можно больше тепла – в моде очень длинные кардиганы, которые чем-то похожи на пальто. Также в моде модели-двойки, которые включают платье и кардиган.

Мода осень-зима 2020-21 – о чем говорилось ранее: