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Блестящие волосы – главный тренд весны: как заставить шевелюру сиять

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

28 февраля 2021, 04:24

Если хотите быть в тренде, то хорошо кушайте и не сильно нервничайте – все это влияет на состояние волос. Но без дополнительного ухода за ними тоже не обойтись.

Чтобы волосы блестели, им нужен уход / Instagram

Блестящие волосы как в рекламе – это главный тренд весенне-летнего сезона. Еще чуть-чуть, мы снимем шапки и наши волосы красноречиво покажут, как мы за ними ухаживаем. Поэтому пока есть время, займитесь своей шевелюрой.

Здоровые волосы – то, что сегодня нельзя игнорировать, и суть даже не в модных тенденциях. Хотя самая модная стрижка будет выглядеть менее привлекательно, если волосы у вас тусклые и безжизненные.

Кроме того, важно, чтобы локоны были красивыми, а пряди – идеально ровными, если у вас прямые волосы. Легкая лохматость, конечно, пока тоже в трендах, но мы говорим о новых веяниях. Также одной из тенденций весенне-летнего сезона будут натуральные волосы – если стоите на пороге изменения имиджа, обязательно учтите этот момент.

Таким образом, если вы хотите быть в тренде, то хорошо кушайте, ведите здоровый образ жизни и не сильно нервничайте по поводу и без – все это влияет на состояние волос. Но без дополнительного ухода за волосами тоже не обойтись.

Мы сегодня расскажем вам о том, как сделать блестящие волосы в домашних условиях.

Блестящие волосы в домашних условиях: на что обратить внимание

Сделать волосы блестящими и гладкими — это просто, и для этого не нужно особых финансовых затрат. Если у вас есть желание, то в ваших силах вернуть волосам жизненную силу и блеск, при этом волосам любым: коротким, длинным, вьющимся или прямым.

Для того, чтобы у вас были блестящие волосы, как у звезд, вам нужно следовать этим проверенным рекомендациям.

Расчёсывайте волосы чаще

Старайтесь минимум два-три раза в день расчёсывать свои волосы – это помогает улучшить кровообращение. Кроме того, эта простая процедура помогает питательным веществам достигать волосяных фолликулов, что крайне важно для блеска и здоровья волос.

Используйте кокосовое или миндальное масло

Не игнорируйте этот момент. Дело в том, что масло помогает удерживать влагу и делает волосы мягкими и блестящими. Постарайтесь найти дважды в неделю время для того, чтобы втереть в кожу головы круговыми движениями кокосовое или миндальное масло. Оставьте масло на голове на 30-45 минут и смойте.

Маски для волос творят чудеса

Смягчающая, увлажняющая и питательная маска для волос может улучшить блеск волос. Вы можете использовать ингредиенты со своей кухни или купить маску для волос. В нашем материале - Маски для волос в домашних условиях для роста и восстановления найдете простые, но эффективны рецепты для ухода за волосами.

В моде блестящие волосы / Instagram

Подберите правильный шампунь

Если вы покупаете шампунь потому, что вам нравится его запах, бутылочка или цена, то знайте, что вы вредите своим волосам. Крайне важно обращать внимание на состав шампуня. Поэтому проведите ревизию своей полки в ванной, и используйте шампунь, который соответствует вашему типу волос.

Используйте и теплую, и холодную воду

Только теплая вода делает волосы сухими. Другая крайность – мыть голову холодной водой, ведь это делает волосы жесткими. Идеальный вариант: после мытья головы теплой водой ополоснуть их холодной. Что это даст? Теплая вода открывает кутикулы и смывает грязь. Холодная вода (вода комнатной температуры) закрывает кутикулы, удерживает влагу в волосах и предотвращает их завивание.

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Что еще нужно делать, чтобы волосы были блестящими

  • Избегайте частой тепловой укладки волос.
  • Защитите волосы ночью: заплетите косу или наденьте атласную шапочку.
  • Выбирайте краски для волос без амиака и используйте специальный шампунь для окрашенных волос.
  • Используйте блеск для волос.
  • Используйте лак для волос с глянцевым покрытием.
  • Используйте сыворотку - она делает волосы гладкими и шелковистыми.

новости моды мода 2021 уход за волосами
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