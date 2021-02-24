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Маски для волос в домашних условиях для роста и восстановления

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

24 февраля 2021, 04:24

Красота требует жертв, но она также нуждается в питании. В противном случае волосы становятся ломкими, кончики быстро секутся, а ваше настроение портится.

Авокадо делает волосы блестящими / Instagram

Маски для волос игнорировать нельзя. Ровно так же, как и отказаться от окрашивания волос и фена, который позволяет в считанные минуты сделать эффектную укладку. Да, красота требует жертв, но она также нуждается в питании. В противном случае волосы становятся ломкими, кончики быстро секутся, а ваше настроение портится каждое утро, как только видите в зеркале реальную картину.

И даже если ваши волосы прекрасны, и вас все в них устраивает, дополнительный уход не будет лишним. Вы же не пьете воду только тогда, когда уже замучила жажда? Так и с волосами – их нужно лелеять, насыщать полезными компонентами, а результат вас приятно удивит.

Главред подготовил для вас чудодейственные маски для волос, которые каждый может сделать дома. При этом заморачиваться поиском ингредиентов для них не нужно, так как всё наверняка есть у вас дома. Запомните: оливковое масло, мед, банан, авокадо и майонез делают волосы мягкими и блестящими, а яйцо их укрепляет.

Маски для волос в домашних условиях

Увлажняющая маска для волос с майонезом

Для этой маски вам понадобится: 3 столовых ложки майонеза, 1 столовая ложна оливкового масла, 1 яйцо.

Для начала нужно сбить яйцо. Затем добавьте оливковое масло и майонез и перемешивайте, пока у вас не получится однородная масса. Нанесите маску на волосы и оберните голову фольгой (помогает ингредиентам лучше впитываться). Оставьте маску на 30 минут и, наконец, тщательно смойте ее теплой водой.

Питательная маска для сухих волос

Для этой маски для волос дома вам понадобится: 1 авокадо (если волосы длинные, то 2), 1 банан, 1 столовая ложна оливкового масла, 1 столовая ложка меда.

Сначала положите авокадо и банан в блендер. Добавьте 1 столовую ложку оливкового масла и 1 столовую ложку меда. Быстро смешивайте все. Когда получится однородная масса, нанесите ее на волосы и оберните голову фольгой. Оставьте маску на 30 минут, а затем смойте ее теплой водой.

Мед
Мед полезный для волос / Pixabay

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Маска для волос с кокосовым маслом включает два ингредиенты: корицу и кокосовое масло в одинаковом количестве.

Смешайте ингредиенты, нанесите маску на корни и массируйте кожу головы. Оставьте на 30–45 минут и смойте. Старайтесь делать эту маску хотя бы раз в неделю.

Маска для окрашенных волос

Для приготовления маски для восстановления волос вам понадобится: четверть огурца, 1 яйцо, 1 столовая ложка оливкового масла.

Сначала нарежьте огурец небольшими кусочками и положите его в блендер. Добавьте 1 яйцо и 1 столовую ложку оливкового масла и смешивайте в течение нескольких секунд. Когда получится гладкая паста, нанесите ее на волосы и оберните голову фольгой. Смойте маску через 30 минут.

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