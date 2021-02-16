Что говорит цвет одежды о вашей личности

Любимый цвет одежды рассказывает о вашем характере / Instagram

Одежда красноречива. Но не только стиль и фасон говорит о вашем характере. Если вы обожаете какой-то цвет, и он преобладает в вашем гардеробе, то так и знайте – вы, словно открытая книга для своего окружения. Независимо от того, состоит ли ваш шкаф в основном из ярких цветов или только из черного, это не сказка - цвета, которые вы носите, соответствуют вашей индивидуальности.

Да, мода тоже диктует нам свои цветовые правила. Скажем, главными цветами 2021 года стали желтый и серый – в нашем материале Главная модная тенденция 2021: одежда цвета мимозы и пляжного камня можете подробнее узнать об этом. Конечно же, если вы просто пытаетесь идти в ногу с модой и покупаете вещи в модных оттенках, то вряд ли стоит зацикливаться на том, как эти цвета вас характеризуют.

Но если независимо от того, что находится на передовой моды, вы всегда отдаете предпочтение платью определенного оттенка, то это уже – о вашей личности, а не о моде.

Мы сегодня расскажем вам, что о вас говорит другим цвет вашей одежды.

Что цвет одежды говорит о вашей личности

Что о вас говорит черная одежда

Если несмотря на тренды черный цвет – ваш любимый, то знайте, что вы - сама элегантность. Недаром многие женщины на первое свидание идут в черных платьях. В черной одежде вы излучаете силу и выглядите стильно.

Черная одежда - символ элегантности / Instagram

Что о вас говорит красная одежда

Если вы любите носить одежду красного цвета, тогда в глазах окружения – вы сильная и уверенная в себе женщина, которая обожает быть центром Вселенной. Также красный цвет говорит о том, что вы ухаживаете за собой и не жалеете на это время. Кроме того, красный цвет – это магнит, не удивляйтесь, если и мужчины, и женщины слишком активно тянутся к вам.

Красную одежду любят сильные женщины / Instagram

Что о вас говорит бордовая одежда

Если вы не можете спокойно пройти мимо бордовой одежды и всегда обновляете свой гардероб вещами такого оттенка, то вы знаете себе цену. Кроме того, этот цвет означает, что вы обожаете дорогие подарки и стремитесь к роскоши. Бордовый цвет притягивает взгляды и вызывает уважение.

Бордовая одежда - всегда о стремлении к роскоши / Instagram

Что о вас говорит серая одежда

Серый цвет – один из главных в 2021. Тем не менее, если у вас много серых вещей, то это свидетельствует о том, что вы не стремитесь к лишнему вниманию и всячески пытаетесь избегать острые углы во всем. В то же время заблуждаются те, кто скажет вам, что вы – серая мышка, ведь одежда серого цвета стильная и выглядит эффектно.

В серой одежде вы не серая мышка / Instagram

Что о вас говорит розовая одежда

Все те, кто вдохновляется одеждой розового цвета, а также малинового и цвета фуксии, - это очень уверенные в себе личности. Правда, почему-то многие ошибочно думают, что у них – слабый, почти сладкий характер. На самом деле они никому не позволяют сесть на голову, и "безобидная девочка" может за себя постоять.

Женщина в розовом платье может за себя постоять / Instagram

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Что о вас говорит белая одежда

Все те, кто чаще всего носит белую одежду, обожают во всем порядок и от природы чистоплотны. В то же время этот цвет, как правило, выбирают те, что не любит резких изменений – их стиль одежды классический и предсказуемый, ведь белый всегда в моде.

Белая одежда - это о порядке и предсказуемости / Instagram

Что о вас говорит фиолетовая одежда

Если в вашем шкафу доминирующими цветами являются все оттенки фиолетового, тогда с вами очень интересно общаться, ведь по натуре вы творческий человек. Также этот цвет говорит о том, что вы духовно богаты и во всем ищете хороших решений.

Фиолетовую одежду любят творческие личности / Instagram

Что о вас говорит синяя одежда

Синий цвет любят умные и оптимистичные женщины, которые ценят жизнь и умеют находить во всем позитив. Как правило, все те, кто чаще всего носит синие вещи, открытые, поэтому к ним тянуться другие и пытаются открыть им свою душу.

Женщины в синей одежде ценят жизнь / Instagram

Что о вас говорит зеленый цвет

Любительницы зеленого цвета – личности спокойные и уравновешенные, которые точно знают, чего хотят от жизни. Также зеленая одежда красноречиво говорит о том, что вы по своей сути – новатор и очень креативная личность.

Зеленая одежда - это спокойствие и новаторство / Instagram

Что о вас говорит желтый цвет одежды

В 2021 году желтый цвет – один из ключевых. В то же время знайте, если желтый – для вас главный всегда, то вы очень щедрая, добрая и доброжелательная – по крайней мере, так выглядите в глазах других. Также этот цвет символизирует надежду и жизнерадостность, поэтому всем, кто с вами рядом, хорошо.

Желтая одежда говорит о щедрости женщины / Instagram

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