Чудные легкие свитера входят в моду на весну-лето 2021: фото

Можно мечтать о роскошном платье, и представлять себя в удивительной юбке от кутюр, но, когда погода начинает злиться и заливает нас дождями и испытывает прохладой, единственное, чего хочется – укутаться в теплый свитер. И даже в весенне-летний сезон без этого уютного элемента гардероба нам не обойтись. Правда, в эту пору свитер должен быть легким, потому что это вполне естественное желание после осени и зимы, когда мы чувствовали себя тяжелыми и огромными. Наряду с комфортом, мы хотим выглядеть модно и стильно. Сегодня мы подобрали для вас самые модные стили свитеров из коллекций одежды весна-лето 2021, которые могут не только согреть вас, но и украсить.

Одним из критериев выбора модного свитера является цвет – в нашем материале Цвета, без которых мода весна-лето 2021 невозможна можете подробнее узнать о самых модных оттенках, которые заслуживают внимание.

Тенденции свитеров из коллекций весна-лето 2021 очень интересные. Пандемия сильно повлияла на моду, и свитера этому доказательство. Дело в том, что обычно свитер в показах мод – невидимый и недооцененный, он где-то под плащом или под курткой. Сейчас же свитера получили свою порцию внимания: многие дизайнеры вложили в них душу и превратили в маленькие теплые шедевры, которые хочется носить, не снимая.

Главный вывод, к которому хотелось бы вас подвести, это то – что свитер должен быть интересным. Если найдете модель, которая захватывает дух, берите, не задумываясь – ведь позитивные эмоции сейчас на вес золота, и если хотя бы горстку радости вам подарит этот базовый элемент гардероба, то это прекрасно.

Модные свитера весна-лето 2020 – главные тенденции

Топ как свитер – писк сезона

В предстоящем модном сезоне будет полно разных свитеров в стиле топа. Нас с нетерпением уже ждут укороченные свитера, модели в виде блузки с воротником и кимоно с поясом. Они роскошные, соблазнительные, элегантные, и в то же время согревают. Что еще нам нужно весной и летом?!

Легкие свитера в виде блузок и топов найдете в коллекции одежды Chanel весна-лето 2021.

В моде свитер с открытым плечом

Такой свитер в весенне-летнем сезоне будет очень модным. Но самое лучшее в этой тенденции то, что вам не обязательно искать свитер без одного плеча. Вы можете надеть обычный свитер оверсайз, который тоже все еще в трендах, и стянуть одно плечо. Правда, важно, чтобы цвет свитера был однотонным.

Носите свитер на одно плечо (или таким образом носите свой свитер оверсайз) на прогулку или даже на работу в сочетании с юбкой со складками, джинсами или хорошо сидящими брюками. Чудные свитера без плеча можно увидеть в коллекции одежды Michael Kors весна-лето 2021.

Двойной свитер – яркий тренд сезона

Оригинальная тенденция весны и лета - свитера, которые создают двухслойный образ, проще говоря, в моде свитер 2-в-1, и эта тенденция уже пришла к нам. Сегодня вы смело можете носить два свитера одновременно. А когда немного потеплеет, сочетайте свитер с длинными рукавами с укороченной моделью. Такой комплект можно носить с юбками, шортами и джинсами.

Читайте такжеВ моде обворожительные юбки миди с асимметричным разрезом спередиНаличие принтов роли не играет, фишка в двух слоях. В коллекции одежды Prada весна-лето 2021 найдете неимоверные сочетания свитеров контрастных оттенков.

Модные свитера весна-лето 2021 – что еще в тренде: