УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Чудные легкие свитера входят в моду на весну-лето 2021: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

14 февраля 2021, 05:01

Обычно свитер в показах мод – невидимый и недооцененный, он где-то под плащом или курткой. Но в этом году свитер в центре внимания, и он стал интересным.

  • Модные свитера весна-лето 2021 Instagram
  • Модные свитера весна-лето 2021 Instagram
  • Модные свитера весна-лето 2021 Instagram
  • Модные свитера весна-лето 2021 Instagram
  • Модные свитера весна-лето 2021 Instagram
  • Модные свитера весна-лето 2021 Instagram
  • Модные свитера весна-лето 2021 Instagram
  • Модные свитера весна-лето 2021 Instagram
  • Модные свитера весна-лето 2021 Instagram
  • Модные свитера весна-лето 2021 Instagram
  • Модные свитера весна-лето 2021 Instagram

Можно мечтать о роскошном платье, и представлять себя в удивительной юбке от кутюр, но, когда погода начинает злиться и заливает нас дождями и испытывает прохладой, единственное, чего хочется – укутаться в теплый свитер. И даже в весенне-летний сезон без этого уютного элемента гардероба нам не обойтись. Правда, в эту пору свитер должен быть легким, потому что это вполне естественное желание после осени и зимы, когда мы чувствовали себя тяжелыми и огромными. Наряду с комфортом, мы хотим выглядеть модно и стильно. Сегодня мы подобрали для вас самые модные стили свитеров из коллекций одежды весна-лето 2021, которые могут не только согреть вас, но и украсить.

Одним из критериев выбора модного свитера является цвет – в нашем материале Цвета, без которых мода весна-лето 2021 невозможна можете подробнее узнать о самых модных оттенках, которые заслуживают внимание.

Тенденции свитеров из коллекций весна-лето 2021 очень интересные. Пандемия сильно повлияла на моду, и свитера этому доказательство. Дело в том, что обычно свитер в показах мод – невидимый и недооцененный, он где-то под плащом или под курткой. Сейчас же свитера получили свою порцию внимания: многие дизайнеры вложили в них душу и превратили в маленькие теплые шедевры, которые хочется носить, не снимая.

Главный вывод, к которому хотелось бы вас подвести, это то – что свитер должен быть интересным. Если найдете модель, которая захватывает дух, берите, не задумываясь – ведь позитивные эмоции сейчас на вес золота, и если хотя бы горстку радости вам подарит этот базовый элемент гардероба, то это прекрасно.

Модные свитера весна-лето 2020 – главные тенденции

Топ как свитер – писк сезона

В предстоящем модном сезоне будет полно разных свитеров в стиле топа. Нас с нетерпением уже ждут укороченные свитера, модели в виде блузки с воротником и кимоно с поясом. Они роскошные, соблазнительные, элегантные, и в то же время согревают. Что еще нам нужно весной и летом?!

Легкие свитера в виде блузок и топов найдете в коллекции одежды Chanel весна-лето 2021.

В моде свитер с открытым плечом

Такой свитер в весенне-летнем сезоне будет очень модным. Но самое лучшее в этой тенденции то, что вам не обязательно искать свитер без одного плеча. Вы можете надеть обычный свитер оверсайз, который тоже все еще в трендах, и стянуть одно плечо. Правда, важно, чтобы цвет свитера был однотонным.

Носите свитер на одно плечо (или таким образом носите свой свитер оверсайз) на прогулку или даже на работу в сочетании с юбкой со складками, джинсами или хорошо сидящими брюками. Чудные свитера без плеча можно увидеть в коллекции одежды Michael Kors весна-лето 2021.

Двойной свитер – яркий тренд сезона

Оригинальная тенденция весны и лета - свитера, которые создают двухслойный образ, проще говоря, в моде свитер 2-в-1, и эта тенденция уже пришла к нам. Сегодня вы смело можете носить два свитера одновременно. А когда немного потеплеет, сочетайте свитер с длинными рукавами с укороченной моделью. Такой комплект можно носить с юбками, шортами и джинсами.

Читайте такжеВ моде обворожительные юбки миди с асимметричным разрезом спередиНаличие принтов роли не играет, фишка в двух слоях. В коллекции одежды Prada весна-лето 2021 найдете неимоверные сочетания свитеров контрастных оттенков.

Модные свитера весна-лето 2021 – что еще в тренде:

  • В моде свитера оверсайз.
  • Свитера макраме опять актуальны.
  • Модно заправлять свитера в юбки, шорты и даже леггинсы.

модные свитера мода 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Чудные легкие свитера входят в моду на весну-лето 2021: фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В моду на весну-лето вернулись потрясающие короткие брюки из 40-хВ моду на весну-лето вернулись потрясающие короткие брюки из 40-х В моду на весну-лето вернулись впечатляющие куртки в стиле 50-х: фотоВ моду на весну-лето вернулись впечатляющие куртки в стиле 50-х: фото Календарь стрижек на февраль 2021: лучшие дни для переменКалендарь стрижек на февраль 2021: лучшие дни для перемен В моду вернулись неземные туфли из 40-х, которые подарил миру Кристиан ДиорВ моду вернулись неземные туфли из 40-х, которые подарил миру Кристиан Диор Необычные туфли на массивной подошве врываются в моду на весну-летоНеобычные туфли на массивной подошве врываются в моду на весну-лето
Следующий материал

Последние новости

05:01
Чудные легкие свитера входят в моду на весну-лето 2021: фото
04:30
У Кравчука сделали заявление в ответ на слова Ермака о провале Минских соглашений Видео
03:44
Эксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и Евросоюза Видео
03:03
Кравчук раскрыл планы России по присоединению Донбасса Видео
02:12
Тренер рассказал, как сжечь больше калорий во время бега Видео
Реклама
01:36
В Минздраве объяснили, как и когда стартует вакцинация от коронавируса Видео
00:55
День компьютерщика – поздравления своими словами и прикольные картинки
00:19
Гороскоп на 14 февраля для всех: кому аукнутся любовные приключения, а кому светит прибыль Видео
13 февраля, суббота
23:56
Украинские блогеры застряли в "снежной ловушке", ГСЧС отказалась помочь Видео
23:22
Синоптики рассказали о погоде на День влюбленных
22:54
Сенат США провалил голосование по импичменту Трампу Видео
22:21
В Крыму ответили США "на их языке" о возвращении полуострова Украине Видео
22:12
В роддомах Украины закончились прививки от опасной инфекции Видео
21:26
В аннексированном Крыму столкнулись более 30 автомобилей Видео
20:44
Дубинский выставил на продажу свой элитный автопарк
20:44
Шакет – самый горячий тренд весны 2021: с чем носить рубашку-жакет Фото Видео
20:34
В ГКАУ опровергли заявление Уруского о готовности запуска украинского спутника на орбиту Видео
20:08
Астролог раскрыла, что под запретом в новый лунный месяц Видео
19:59
Ученые перечислили новые симптомы коронавируса Видео
19:55
Ермак назвал ключевой фактор выполнения Минских соглашений Видео
Реклама
19:36
Под Одессой произошла смертельная авария с участием фур
19:18
Витренко объяснил, почему цена газа для украинцев выше себестоимости Видео
19:09
Коронавирус норок в Польше несет угрозу человеку – исследование
18:57
Скончался самый сильный человек планеты, который был родом с Донбасса
18:50
Креминь рассказал о сотнях нарушений нормы закона о языке и припугнул штрафами Видео
18:31
В Минздраве рассказали, когда можно будет записаться на вакцинацию от COVID-19 Видео
18:10
СМИ узнали о планах лидера "республиканцев" на голосование по импичменту Трампа Видео
17:59
В Украине стартует "вылавливание" случаев скрытого заболевания COVID-19 – Ляшко Видео
17:37
Японию сотрясло мощное землетрясение, без света почти миллион домов Видео
17:21
Ляшко предупредил о задержке с поставкой вакцины Pfizer и назвал причину Видео
17:18
Зеленский направит в Раду законопроекты на помощь в получении кредита от МВФ Видео
16:22
Шмыгаль рассказал о договоренностях с МВФ по новому траншу Видео
16:09
Украина получит полмиллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneca: названы сроки Видео
16:05
Минздрав опростоволосился с "зеленым" списком стран ЕС – СМИ Видео
16:04
Глава Нацбанка раскрыл детали переговоров с МВФ и поведал о полученных рекомендациях Видео
15:49
В Офисе Зеленского объяснили провал переговоров с МВФ Видео
15:35
Передозировка жевательными витаминами: что случится Видео
15:20
Возвращение адаптивного карантина: в Минздраве рассказали о зонах и ограничениях Видео
15:10
В Украине разгулявшаяся непогода закрыла автотрассы и остановила поезда Видео
14:57
Украина и МВФ не договорились о предоставлении Киеву нового транша Видео
Реклама
14:29
В столице Армении произошло мощное землетрясение
14:29
Стало известно, где Зеленский с женой проведет День святого Валентина
14:07
В Крыму оценили публикацию карты полуострова в составе Турции
13:46
Стало известно о новых планах Байдена против России Видео
13:32
В российской Госдуме ответили на слова Ермака о Минских договоренностях Видео
13:24
От -13 до "плюсов": Киев предупредили о резком скачке температуры Видео
12:46
Какой чай продлевает жизнь – ответили ученые Видео
12:22
Скандальный суд Киева лишат части полномочий – Зеленский Видео
12:16
Ермак обозначил роль США в прекращении войны на Донбассе Видео
12:01
Гороскоп на 13 февраля для всех: пророческий сон и денежные мысли Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять