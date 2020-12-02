Гламурное пальто-халат стало ярким трендом зимы 2021 - фото

Есть вещи, которые должны быть в каждом гардеробе – они универсальны, подходят всем и являются отличной базой для любого образа. В зимнем сезоне 2021 это пальто-халат, которое уже завоевало сердца многих женщин во всем мире – потому что очень сложно устоять перед пальто с поясом, которое красиво подчеркивает линию талии и манит соблазнительным силуэтом.

Хотя пальто в виде халата – не единственный яркий тренд сезона. В нашем материале Великолепные пальто с британским акцентом модно носить этой осенью и зимой можете более подробно узнать о некоторых ярких моделях. Тем не менее, пальто в виде халата выгодно выделяется на их фоне.

Как правило, пальто-халат выбирают те, кто хочет красивую, удобную и стильную верхнюю одежду для повседневной жизни. Благодаря тому, что у этого пальто, как вы уже поняли, нет пуговиц, а только пояс – его можно быстро надеть и сразу "утонуть" в нем и согреться.

Для того, чтобы выглядеть гламурно и стильно в пальто с многовековой историей, начало которой сложно отследить, носите его с парой высоких сапог или ботинками на грубой подошве.

Кто-то скажет, что халат-пальто стало классикой, и будет прав. Тем не менее, даже у классики бывают периоды застоя и возрождения. В 2020 году пальто в виде халата вырвалось в тренды благодаря именитым дизайнерам, которые вдохновились свободным силуэтом и адаптировали его к современных реалиям, ожиданиям женщин и их настроению.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных пальто с поясом на зиму 2021, также мы собрали для вас фотогалерею свежих образцов из любимого паблика модниц Instagram.

Модные пальто зима 2021 в виде халата – на что обратить внимание

Если хотите купить действительно добротное пальто-халат, ориентируйтесь на детали. На какие, спросите вы? Конечно, может показаться, что все халаты-пальто одинаковые, но это заблуждение. Детали в данном случае – это длина, расцветка и то, как оформлен воротник. Именно поэтому прежде, чем отдать за пальтишко кровные, померяйте его, и оцените себя в нем со стороны.

Пальто-халат оверсайз – модная тенденция

Модное пальто 2020-2021 может быть длинным и широким – визуально может показаться, что оно великовато. Это дань моде – в этом году вещи оверсайз "оккупировали" вершину моды, и диктуют свои правила. Большие пальто с поясом и широкими плечами станут находкой для тех, кто хочет идти в ногу со временем и выглядеть ультрамодной. А еще в таких пальто хрупкие женские плечи кажутся сильными-сильными, и многие смогут спрятаться в их, как за "броней". Самые модные расцветки – бежевые, синие, серые, бордовые, белые, хаки, шоколадные и охра.

Модное пальто-халат зима 2021 / Instagram

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Еще одним трендом сезона стали изящные халаты-пальто средней длины с меховым воротником – они прекрасны, загадочны и элегантны. Если такой стиль вам по душе, то уже сегодня можете искать пальто в клетку или монохромные модели с аккуратным меховым воротником. Такие пальто подарят ощущение волшебства, по которому все соскучились в этом сложном и непонятном году.

Модное пальто-халат зима 2021 / Instagram

Пальто с поясом в клетку вернулось в моду

Если ваша цель – обновка на зиму, которая станет своего рода вашим посланием миру – например, о том, что вы следите за последними новинками моды, то ориентируйтесь на пальто с поясом с оригинальным принтом гусиная лапка, который пришел к нам из далеких 30-х. Вообще мода зима 2021 широко распахнула двери клетчатым принтам – в трендах также крупная клетка с английским шармом.