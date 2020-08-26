Глаз не оторвать: в моду входят изысканные длинные юбки - фото

Не все женщины любят носить юбки, и это нормально. А те, кто этот элемент гардероба обожает, будут приятно удивлены сюрпризом, который для них на осень-зиму 2020-2021 подготовила мода.

В моду вернулись юбки, которые завораживают с первого взгляда – они выглядят величественно, добавляют образу элегантности и женственности, и выгодно подчеркивают фигуру, маскируя при этом все то, что должно остаться за кадром.

Такие юбки существуют, и их время настало – очаровательные и эффектные юбки, которые во всем мире называют Longuette, опять актуальны. Это длинные юбки, по силуэту похожи на футляр или карандаш, но длина – чуть ниже колена, и они свободнее – на первый взгляд может показаться, что юбка великовата на несколько размеров.

Обратите внимание, что материалы могут быть самыми разными – в зависимости от ситуации, вы можете надеть юбку из легких изысканных тканей, а когда похолодает – твидовая юбка станет для вас находкой. Фасон, кстати, тоже может варьироваться – главное следить за длиной.

Мы уже не раз говорили о том, что мода 2020 – как заботливая мама, пытается угодить каждому, поэтому четких границ нет – есть только акценты – словно маяк в бурном море, они указывают нам правильный путь.

Мы собрали для вас фотогалерею модных вариантов удлиненных юбок на осень-зиму 2020-2021 – на них можете ориентироваться. Возможно они, как огоньки в темную ночь, очаруют вас, и какая-то модель окрылит вас.

Модные юбки осень-зима 2020-2021: тренды

Кожаные юбки ниже колена – писк моды

В 2020 году в моду вернулась кожа – ее в глазах общественности реабилитировали, и теперь можете не переживать, что на вас будут смотреть с сожалением, что вы держитесь за "крутую" вещь. Тем более, что в тренде цветная искусственная кожа. Поэтому, если ищете модную юбку на осень-зиму, то вам нужен удлиненный вариант из кожи.

В моде юбки с разрезами

Юбки с разрезом спереди или сбоку все еще в тренде. Если вы в поисках стильной юбки, которая должна украсить вашу осень и зиму, то ориентируйтесь на разрез – не важно, какого цвета и из какого материала будет удлиненная юбка, но эта простая деталь добавит вашему образу изюминки и неповторимого шика.

Юбка-карандаш 2020

Для делового образа нет ничего лучше, чем юбка карандаш. А на осень и зиму эта юбка стала немного свободной. Ориентируйтесь на красивые "зимние" ткани с узорами. Также заслуживают внимания насыщенные, вдохновляющие цвета – изумрудный или фуксия, а также синий, шоколадный и классический черный. Кстати, черно-бело-серая гамма опять в тренде.

Юбки в складки для романтического образа

Еще одним вариантом на осень станут изысканные длинные юбки со складками – мелкими и не очень. Если у вас есть юбка плиссе, то не прячьте ее далеко в шкаф – она еще актуальна. А если хотите обновить гардероб и ищете юбку, которая наполнит вас самыми нежными чувствами, тогда для вас в моду вернулись крупные складки.

Читайте такжеВ них можно утонуть: чарующие тренчкоты в стиле 90-х опять в моде - фотоРанее сообщалось, ботинки челси на осень-зиму 2020-2021 во многом схожи с моделями, которые были в трендах в прошлые сезоны, поэтому если у вас уже есть пара, то смело носите их и будете на высоте! Но дизайн пошел немного дальше. Например, они стали яркими, и уже сегодня на полках магазинов можно найти зеленые, бордовые, синие и черно-белые челси.