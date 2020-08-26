УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Глаз не оторвать: в моду входят изысканные длинные юбки - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

26 августа 2020, 04:45

Мода 2020 – как заботливая мама, пытается угодить каждому, поэтому четких границ нет – есть только акценты.

  • Модные юбки осень 2020 Instagram
  • Модные юбки осень 2020 Instagram
  • Модные юбки осень 2020 Instagram
  • Модные юбки осень 2020 Instagram
  • Модные юбки осень 2020 Instagram
  • Модные юбки осень 2020 Instagram
  • Модные юбки осень 2020 Instagram
  • Модные юбки осень 2020 Instagram
  • Модные юбки осень 2020 Instagram
  • Модные юбки осень 2020 Instagram
  • Модные юбки осень 2020 Instagram
  • Модные юбки осень 2020 Instagram
  • Модные юбки осень 2020 Instagram
  • Модные юбки осень 2020 Instagram
  • Модные юбки осень 2020 Instagram
  • Модные юбки осень 2020 Instagram

Не все женщины любят носить юбки, и это нормально. А те, кто этот элемент гардероба обожает, будут приятно удивлены сюрпризом, который для них на осень-зиму 2020-2021 подготовила мода.

В моду вернулись юбки, которые завораживают с первого взгляда – они выглядят величественно, добавляют образу элегантности и женственности, и выгодно подчеркивают фигуру, маскируя при этом все то, что должно остаться за кадром.

Такие юбки существуют, и их время настало – очаровательные и эффектные юбки, которые во всем мире называют Longuette, опять актуальны. Это длинные юбки, по силуэту похожи на футляр или карандаш, но длина – чуть ниже колена, и они свободнее – на первый взгляд может показаться, что юбка великовата на несколько размеров.

Обратите внимание, что материалы могут быть самыми разными – в зависимости от ситуации, вы можете надеть юбку из легких изысканных тканей, а когда похолодает – твидовая юбка станет для вас находкой. Фасон, кстати, тоже может варьироваться – главное следить за длиной.

Мы уже не раз говорили о том, что мода 2020 – как заботливая мама, пытается угодить каждому, поэтому четких границ нет – есть только акценты – словно маяк в бурном море, они указывают нам правильный путь.

Мы собрали для вас фотогалерею модных вариантов удлиненных юбок на осень-зиму 2020-2021 – на них можете ориентироваться. Возможно они, как огоньки в темную ночь, очаруют вас, и какая-то модель окрылит вас.

Модные юбки осень-зима 2020-2021: тренды

Кожаные юбки ниже колена – писк моды

В 2020 году в моду вернулась кожа – ее в глазах общественности реабилитировали, и теперь можете не переживать, что на вас будут смотреть с сожалением, что вы держитесь за "крутую" вещь. Тем более, что в тренде цветная искусственная кожа. Поэтому, если ищете модную юбку на осень-зиму, то вам нужен удлиненный вариант из кожи.

В моде юбки с разрезами

Юбки с разрезом спереди или сбоку все еще в тренде. Если вы в поисках стильной юбки, которая должна украсить вашу осень и зиму, то ориентируйтесь на разрез – не важно, какого цвета и из какого материала будет удлиненная юбка, но эта простая деталь добавит вашему образу изюминки и неповторимого шика.

Юбка-карандаш 2020

Для делового образа нет ничего лучше, чем юбка карандаш. А на осень и зиму эта юбка стала немного свободной. Ориентируйтесь на красивые "зимние" ткани с узорами. Также заслуживают внимания насыщенные, вдохновляющие цвета – изумрудный или фуксия, а также синий, шоколадный и классический черный. Кстати, черно-бело-серая гамма опять в тренде.

Юбки в складки для романтического образа

Еще одним вариантом на осень станут изысканные длинные юбки со складками – мелкими и не очень. Если у вас есть юбка плиссе, то не прячьте ее далеко в шкаф – она еще актуальна. А если хотите обновить гардероб и ищете юбку, которая наполнит вас самыми нежными чувствами, тогда для вас в моду вернулись крупные складки.

Читайте такжеВ них можно утонуть: чарующие тренчкоты в стиле 90-х опять в моде - фотоРанее сообщалось, ботинки челси на осень-зиму 2020-2021 во многом схожи с моделями, которые были в трендах в прошлые сезоны, поэтому если у вас уже есть пара, то смело носите их и будете на высоте! Но дизайн пошел немного дальше. Например, они стали яркими, и уже сегодня на полках магазинов можно найти зеленые, бордовые, синие и черно-белые челси.

мода мода 2020 тренды мода осень 2020 мода осень зима 2020 2021 юбки женские юбки модные юбки 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Глаз не оторвать: в моду входят изысканные длинные юбки - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:56
Календарь стрижек на сентябрь 2020 - чтоб деньги и любовь привлечь
05:32
Ученые рассказали, какой витамин поможет сжигать жир
05:05
Астролог сказал, кто хочет всех подмять под себя
04:45
Глаз не оторвать: в моду входят изысканные длинные юбки - фото Фото
04:11
Адвоката Ефремова хотят привлечь к уголовной ответственности
03:40
Чем закончатся протесты в Беларуси: эксперт дал прогноз Видео
03:30
50 оттенков серого: самые модные цвета для ногтей на осень 2020 - фото Фото
03:17
Олимпийский чемпион Усэйн Болт заразился коронавирусом Видео
02:50
"Не быть хромой уткой": аналитик оценила шансы участия Путина в выборах-2024
02:25
Берлинале уменьшил список номинаций из-за гендерной политики
01:56
Диетолог рассказала, как легко и надежно убрать похмелье
01:35
Концерт ко Дню независимости: юрист оценил воровство песен Видео
01:35
"Я б вдул, попец отменный": Полина Фаворская сексуально изогнулась и засветила ягодицы
01:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 27 августа: кого ждет проверка на стойкость Видео
00:45
Жители Черновцов вышли на "антикарантинный" протест Фото
00:24
Старый премьер и новая коррупция: как выборы в США повлияют на Украину Видео
25 августа, вторник
23:56
Протесты в Минске: митинг ко Дню независимости завершился террором Фото Видео
23:45
Коронавирус в Украине за сутки заразил более 1600 человек Видео
23:35
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 августа: "нежданчики" и прибыльные сделки Видео
23:30
"Отравление Навального": глава Госдумы "наехал" на Запад Видео
23:22
Эксперт пояснил, почему Украина не спешит возвращать Донбасс Видео
22:59
Шахтер - Динамо - 1:3. Борьба за Суперкубок завершилась победой киевлян, видео голов Видео
22:29
Зеленский сообщил о прямом диалоге с Путиным
22:20
Зеленский спрогнозировал конец войны на Донбассе
22:00
В России заявили о регистрации вакцины от Covid-19 в виде порошка
21:40
"Отрежут обе ноги": в Киеве пьяный майор прокатился по трем курсанткам – СМИ Видео
21:14
Стало известно, как декоммунизируют мост Патона, Родину-мать и памятник Щорсу
21:10
СМИ узнали, почему Россия отказывается обсуждать Донбасс
20:58
Телефонная зависимость: как избавиться от вредной привычки Видео
20:25
Активисты заявили об отправке боевиков с Донбасса в Беларусь Видео
20:18
Подруга Зеленского заразилась коронавирусом
19:36
Погода в Украине в сентябре 2020: синоптики предупредили о температурном сюрпризе Видео
19:29
Зеленский пояснил решение закрыть Умань для хасидов
19:10
Кардио упражнения: экперты рассказали, как часто выполнять Видео
19:05
Энола Холмс - дата выхода и официальный трейлер скандального фильма Видео
19:00
Пискун объяснил, почему уволился с поста советника генпрокурора Видео
18:40
Астролог раскрыл, у кого огромные амбиции
18:39
В Киеве возле Шулявского моста надолго перекрывают дорогу
18:31
Москва готова заплатить за воду в Крым – экс-представитель президента на полуострове Видео
18:10
Как купить авиабилеты с большой скидкой - советы экспертов
18:07
"Перевернуть флаг по феншую": Вятрович возмущен конкурсом на эскиз герба Украины Видео
18:05
В Беларуси Верховный суд отказался возбуждать дело о непризнании выборов Видео
17:58
Рак и преждевременная смерть: как соль влияет на организм Видео
17:45
Позиция "мямли" для Украины по Беларуси правильная – эксперт Видео
17:43
Использование швейных машин в быту и бизнесе новости компании
17:32
Разумков пояснил отсутствие официального заявления по выборам в Беларуси Видео
17:26
Навальный может не выбраться из клиники Шарите в здравом уме - эксперт Видео
17:25
Мать знаменитой российской актрисы в Крыму свалил инсульт
17:07
Сожжет калории и поможет сбросить вес: зачем и как делать приседания? Видео
16:38
"Тем, кому мы благодарны": как прошел Спецвыпуск шоу Сніданок з 1+1 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять