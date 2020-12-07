Хлопайте ресницами и наслаждайтесь: как приклеить накладные ресницы дома

Прежде чем клеить ресницы, определитесь с макияжем / Instagram

Пушистые длинные ресницы – мечта многих женщин, которая, наверное, зародилась у них еще в детстве, когда появилась любимая кукла с ресницами невероятной красоты. Некоторых заворожили голливудские актрисы, певицы и модели из обложки журнала – взгляд роковой женщины забыть невозможно. Так или иначе, в обществе создан некий идеал красивых глаз, к которому многие стремятся. Хорошо это или плохо – судить не будем, ведь каждый имеет право хотя бы попытаться выглядеть так, как звезда, усилить взгляд и смотреть на мир глазами с шикарными ресницами.

В 2020 году все внимание человечества приковано к нашим глазам – из-за пандемии коронавируса маски для лица изменили подход к макияжу. В нашем материале Выразительный макияж глаз в стиле 90-х вернулся в моду на зиму 2020 можете подробнее узнать о свежих модных тенденциях.

Как видим, акцент на глаза – главный тренд, и накладные ресницы могут добавить изюминку вашему образу. Можно, конечно, пойти в салон красоты и нарастить ресницы, но это дорогое удовольствие, к тому же требует времени. Как вариант, можно сделать менее утомительную процедуру - подтяжку ресниц, но она тоже требует определенных финансовых затрат. В то же время накладные ресницы позволят создать ресницы мечты без особого ущерба для кошелька. Главное, отточить мастерство и научиться их клеить.

Мы сегодня подробнее расскажем вам об искусстве накладных ресниц, а также раскроем секреты, которые помогут вам быстро научиться клеить ресницы в домашних условиях.

Накладные ресницы – на что обратить внимание

Не спешите покупать дорогие накладные ресницы из шелковистой норки. Для начала купите самые дешевые ресницы (цены начинаются от 26 гривен): во-первых, не жалко, если испортите их, а во-вторых, не жалко, если результат вас не удовлетворит, и вы их снимите.

Как приклеить накладные ресницы в домашних условиях

Прежде чем клеить ресницы, определитесь с макияжем. Если планируете красить глаза, то это нужно сделать до того, как вы приклеите ресницы.

Измерьте полоску по своему веку и обрежьте лишнее. Только делать это нужно не возле глаз. Используйте для удобства дополнительную насадку. Помните, обрезать ресницы можно только с внешней стороны века. Дело в том, что если вы обрежете ресницы с двух сторон, то они получатся слишком неестественными и даже вульгарными.

Клей. Выбирая клей для накладных ресниц, обратите внимание на то, насколько чувствительна у вас кожа. В идеале лучше взять гипоаллергенный клей, который не вызывает раздражения. Но если вдруг вас ждут погодные карусели и даже дождь или снег, тогда спасением для вас станет водостойкий клей. Опять же, если вы только начали оттачивать мастерство, то используйте самые доступные для вас материалы.

Когда вы нанесли клей на накладные ресницы, то не спешите сразу же приклеивать их к веку. Немного подождите и дайте этой слизи подсохнуть – примерно 30 секунд. То есть ресницы должны стать липкими, но ни в коем случае не мокрыми.

Ресницы можно обрезать только с одной стороны / Instagram

После этого наступает волшебство – начинайте приклеивать ресницы с внешнего края века. Постарайтесь разместить накладные ресницы (при помощи пинцета или просто пальцами) как можно ближе к своим родным ресницам. Для того, чтобы ресницы "срослись", вам нужно пальцами прижимать ленты к коже века.

Если что-то пошло не так, не волнуйтесь – это не клей-момент, поэтому еще какое-то время вы можете корректировать накладные ресницы.

Для многих женщин самая сложная часть — это наложить полосу на линию ресниц достаточно близко, чтобы она была прямо сверху, но не запуталась с родными ресницами. И тут вам поможет зеркало, которое нужно поместить под лицом почти перпендикулярно. В идеале вы должны смотреть вниз – так вы сможете лучше увидеть, где именно разместить полоску. Этот совет игнорировать не стоит – вы сразу убедитесь, что такая манипуляция облегчит процедуру.

Читайте такжеПопулярные в 90-х брови с полоской вернулись в моду - фотоВажно во время приклеивания накладных ресниц не закрывать глаза, потому что это меняет форму глаз и результат может вас разочаровать.

Последний штрих - подводка. Без нее не обойтись, ведь она позволяет красиво соединить линию накладных ресниц с вашим веком. Кроме того, она добавит вашим глазам дополнительной выразительности.

Клеить накладные ресницы не сложно / Instagram

Когда вы научитесь клеить ресницы, то эта процедура не будет для вас утомительной. Но зато, когда вы почувствуете, что красота ваших глаз в ваших руках, то всегда сможете создать потрясающий, обворожительный образ для особого случая в жизни.

Сколько держатся накладные ресницы

Если верить производителям клея, то он гарантирует вам 20 часов удовольствия – именно столько времени держатся накладные ресницы.

Как снимать накладные ресницы в домашних условиях

Главное правило тут – не пытаться "содрать" сухие накладные ресницы, а то вместе с ними вы попрощаетесь со своими родными ресницами.

Возьмите ватный диск, намочите его в теплую воду и приложите к ресницам на несколько минут.

Возьмите второй ватный диск, нанесите на него мицелярную воду или крем для лица, и приложите к ресницам тоже на несколько минут.

Теперь можете аккуратно "смывать" ресницы – для этого можете использовать пинцет.