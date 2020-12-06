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В моду на зиму вернулся выразительный макияж глаз в стиле 90-х

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

6 декабря 2020, 04:14

Если хотите выглядеть стильно этой зимой, то приготовьтесь ломать шаблоны.

В моду на зиму вернулся выразительный макияж глаз в стиле 90-х / Instagram

Макияж в 2020 пережил настоящие потрясения, и в период, когда маски для лица стали обязательным атрибутом для посещения общественных мест, все, что нам осталось – это глаза. Да, вы можете накрасить губы яркой красной помадой, которая сейчас в тренде, тем не менее, в повседневной жизни о ней стоит забыть.

Но не все так драматично. Женщинам необязательно нужен повод, чтобы красиво накраситься. Многие общаются онлайн, поэтому выглядеть стильно и модно – это все еще актуальные запросы современной женщины. Хотя акцент на глаза прослеживается отчетливо. В нашем материале Популярные в 90-х брови с полоской вернулись в моду можете подробнее узнать о том, какие брови сейчас в тренде.

Так вот, маска для лица оставила нам глаза, и с ними мы можем делать все, что хотим, а точнее, пытаться идти в ногу со временем и красить глаза в соответствии с последними модными течениями.

Несмотря на то, что в мире многие женщины сейчас вообще не красятся, и это для них стало уже почти привычкой, в макияже глаз на зиму 2020-2021 вырисовались определенные тренды.

Мы сегодня расскажем вам о самых главных трендах в макияже глаз на эту зиму. Помните, красота творит с нами чудеса, и если вы давно не красились, пришло время сделать это хотя бы для себя и опять ощутить магию теней, туши, подводки для глаз и карандаша.

Модный макияж глаз зима 2021 – на что обратить внимание

В моде яркие тени

Если хотите выглядеть стильно этой зимой, то приготовьтесь ломать шаблоны. Тени обычно подбирают под цвет глаз для гармоничного образа. Но сейчас не время для правил – выбирайте контрастный цвет теней, который вам нравится, и у вас будет трендовый макияж глаз зима 2021.

Модный макияж глаз зима 2021 / Instagram

Для голубых глаз используйте теплые оттенки, такие как оранжевый и золотистый. Для карих глаз выбирайте голубые тени. А зеленые глаза подчеркните тенями цвета фиалки.

Модный макияж глаз зима 2021 / Instagram

Еще одна модна тенденция – подбирать тени под цвет глаз. Например, подчеркните голубые и зеленые глаза такими же прохладными оттенками теней.

Модный макияж глаз зима 2021 / Instagram

А если у вас темные глаза, то используйте теплые тени, чтобы красиво выделить их.

Модный макияж глаз зима 2021 / Instagram

Главный тренд декабря – серебристый блеск для глаз

Год был сложным, поэтому многие с нетерпением ждут праздников. Но не обязательно ждать Рождества или Нового года, чтобы сделать праздничный макияж. Одной из самых ярких тенденций в макияже глаз на эту зиму (декабрь точно!) стал серебристый блеск.

Модный макияж глаз зима 2021 / Instagram

Для этого красиво подчеркните глаза черным карандашом и накрасьте ресницы тушью, а в конце "посыпьте" глаза блеском – как в 90-х, когда блеск был очень популярным.

Выразительная черная обводка в стиле 90-х вернулась в тренды

В центре внимания – "жирный" карандаш кайял, который позволяет создать насыщенную обводку глаз. В идеале вы должны обвести глаза так, как в те времена, когда были подростками, и впервые в руки взяли мамину косметичку.

Модный макияж глаз зима 2021 / Instagram

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