Как сделать скраб для лица в домашних условиях из кофе и сахара

Кофейный скраб приводит кожу в тонус / Instagram

Хорошие изменения в жизни начинаются с заботы о себе. Поэтому не стоит отказывать себе в удовольствии ухаживать за собой. Особенно в уходе нуждается лицо. И даже если у вас не всегда есть время, чтобы пойти в салон красоты, то вы всегда можете устроить своему лицу "праздник" дома. Например, вы можете сделать скраб для лица своими руками.

Сегодня для того, чтобы выглядеть красиво, ухоженно и привлекательно, не обязательно прибегать к помощи специалистов. По крайней мере, базовые вещи вы можете привести в порядок самостоятельно. В нашем материале Как укрепить ногти в домашних условиях: простые и эффективные способы найдете советы, как ухаживать за ногтями.

А скраб для лица можно сделать из ингредиентов, которые должны быть на вашей кухне. Как правило, скраб нужен тогда, когда кожа теряет сияние. Когда вы очистили лицо, увлажнили его, но не получили желаемого эффекта – значит, пора использовать скраб.

Правда, тут многие уже "наломали дров" и всячески избегают скраб, ведь он ранит лицо. Ранит, если вы себя не любите и усиленно трете кожу, пытаясь быстро "очистить" ее от всего лишнего. На самом деле, кожа на ваши грубые действия может тоже ответить, и результат в зеркале вас не удовлетворит.

Именно поэтому, прежде чем делать скраб дома, или даже использовать готовый вариант, учтите одно важное правило – все движения должны быть максимально деликатными, нежными и легкими. Кроме того, скраб рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю – и в данном случае важно зарубить себе на носу, что "чаще не означает лучше".

Зато если вы сделаете все правильно, то кожа отблагодарит вас потрясающим сиянием, свежестью и у вас появится ощущение, что вы молодеете на глазах.

А теперь вернемся к главному – как сделать скраб в домашних условиях.

Скраб для лица в домашних условиях – пошаговая инструкция

1

Выберите основу для вашего скраба

Для начала вам понадобится элемент, который станет основой вашего скраба – то есть средство, в которое вы добавите все остальные ингредиенты. Вариантов может быть несколько.

Возьмите любой крем для лица, например, тот, который вам уже не нужен, или который не нравится.

Как вариант – можете взять в качестве основы йогурт, желательно белый без добавок.

Основой скраба может стать и мед, главное, чтобы он не был застывшим.

Можно основу сделать из фруктов – например, отлично подойдет банан или тертый огурец.

Кокосовое или миндальное масло тоже могут стать основой домашнего скраба.

Мед может стать основой скраба для лица / Pixabay

2

Добавьте мелкие частички

Для того, чтобы скраб стал средством, которое способно отшелушить кожу, вам понадобятся мелкие частички. Не волнуйтесь, эти ингредиенты тоже у вас есть.

Это может быть сахар – обычный или тростниковый. Но чтобы сахарный скраб не слишком "поцарапал" лицо, сахар желательно перед использованием немного измельчить – это можно сделать при помощи мясного молотка или большой ложки.

Удачный ингредиент для скраба в домашних условия - кофейная гуща. Или можете просто использовать измельченные кофейные зерна. Кофейный скраб сейчас очень популярный.

В ход могут также пойти орехи - грецкий орех, миндаль, фундук или кешью. Их тоже нужно измельчить.

Орехи можно использовать для скраба / 1zoom.ru

3

Смешайте основу скраба и мелкие частички

Ваш скраб не должен быть слишком жидким, а также слишком густым. Он должен получится таким, чтобы вам было удобно его нанести на лицо.

Именно поэтому смешивать ингредиенты нужно постепенно – таким образом вы сможете контролировать скраб на предмет того, какой он – жидкий, густой или нормальный (на ваш взгляд).

4

Добавляем "магический" ингредиент

Когда ваш скраб готов, самое время добавить секретный ингредиент. Это может быть несколько капель эфирного масла лимона, лаванды, мяты, эвкалипта, ромашки, миндаля или розы. Также можно просто выжать несколько капель сока с лимона, апельсина или мандарина. Подойдут также специи, например, гвоздика или кусочки корицы.

Можно выжать несколько капель сока с лимона и добавить их в скраб / УНИАН

5

Используйте скраб

Нанесите скраб на лицо. Распределите его по лицу легкими круговыми массирующими движениями – на это у вас в идеале должно уйти 1-2 минуты.

Распределять скраб по лицу нужно легкими движениями / Instagram

Смывайте скраб теплой или прохладной водой.

И еще – ни в коем случае не храните скраб. Все же это кожа лица, и она очень чувствительна. В идеале каждый раз создавать новый скраб – это не долго, плюс гарантированно получите свежий продукт, который работает.