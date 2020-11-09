Лесенка – несравненная многослойная стрижка на длинные волосы 2020: фото

Самая лучшая прическа та, которая не требует особых усилий и много времени для укладки. Особенно эта опция актуальна для тех, у кого длинные волосы. Современная женщина слишком занята, чтобы долго сидеть у зеркала и создавать красоту. Конечно же, такая стрижка есть – вариант, позволяющий выглядеть привлекательно даже просто после мытья волос. Лесенка – это потрясающая женская стрижка на длинные волосы, которая выглядит просто и лаконично, и, что самое важно, стильно.

Лесенка – это один из модных вариантов стрижек на длинные волосы 2020. В нашем материале Удачная стрижка для объема волос каскад из 80-х снова в моде вы узнаете об альтернативном варианте прически на длинные волосы. Только не нужно путать эти две стрижки, ведь каскад – это когда пряди стригут в виде шапочки, а лесенка – это равномерные пряди, которые стригут ступеньками, или лесенкой.

Идеально стрижка лесенка 2020 подходит тем, у кого прямые волосы – дело в том, что только на прямых прядях можно увидеть красивую и четкую градуировку. Но это правило, а исключения, конечно же, возможные. Правда, те, у кого волнистые волосы, должны быть готовы к тому, что нужно будет пряди вытягивать утюжком – в противном случае вы не ощутите эффекта этой чудесной стрижки.

А вообще стрижка лесенка не привередлива. Более того, ее считают универсальной, ведь она отлично подходит всем женщинам независимо от формы лица. А в сочетании с челкой стрижка лесенка способна на чудеса – можно скрыть округлые щеки, угловатые скулы и смягчить линию подбородка, если стоит такая задача.

Длина волос тоже особого значения не имеет – но чаще всего эту стрижку выбирают обладательницы средних и длинных волос.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях стрижки лесенка 2020-2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы прически.

Модная стрижка лесенка на длинные волосы 2020-2021: на что обратить внимание

Если у вас длинные волосы, но немного утомляет привычный силуэт, то стрижка лесенка станет для вас находкой. Дело в том, что лесенка – это не об изменении длины прядей, а только о новой форме.

Модная женская стрижка 2020 на длинные волос лесенка – многослойная. Спереди пряди стригут максимально короткими, потом они постепенно удлиняются в стороны, но вид сзади практически такой же, как был изначально.

Стрижка лесенка 2020 / Instagram

Вариаций у стрижки лесенка много. И тут все зависит от того, густые волосы или редкие. Классический вариант – это, как правило, большие промежутки между ступеньками. А для тех, у кого от природы локоны редкие и тонкие, находкой станет лесенка с плавным переходом от коротких волос к длинным. Пряди точно получат дополнительный объем.

Читайте такжеВ моде легендарная стрижка сессон из 70-х: кому подходит и фотоПервая ступенька стрижки – самая важная: она может вытянуть всю стрижку или испортить ее. Именно поэтому советуем, чтобы стрижку лесенка выполнял опытный мастер, который визуально выберет самую удачную длину первого слоя.

Например, если вы хотите скрыть широкие скулы или округлые щеки, то лучше всего начинать стрижку ступенек с линии мочки уха.

В случае, если корректировки требует область подбородка, тогда первую ступеньку нужно опустить ниже. Стрижка лесенка с челкой поможет скорректировать овал лица.

Стрижка лесенка на длинные волосы 2020: укладка

Укладывать стрижку лесенка на длинные волосы проще простого. Волосы нужно сушить феном по направлению сверху вниз. Сейчас в тренде – легкая небрежность, можно слегка "взлохматить" шевелюру и получится стильный образ.

Кроме того, можно сделать едва заметные завитушки и локоны. От этого стрижка только выиграет, а вы будете выглядеть роскошно.