Удачная стрижка для объема волос каскад из 80-х снова в моде - фото

Стрижка каскад вошла в моду в конце 80-х, и с тех пор периодически производит фурор и заставляет всех о себе говорить. Кроме того, за время своего путешествия по миру и блуждания между модным Олимпом и пропастью, женская стрижка каскад по крупицам собрала множество позитивных отзывов о себе и заслуженно стала классикой.

У женской стрижки каскад много разных вариаций, при этом она позволяет экспериментировать, что крайне важно. Более того, каждое возвращение стрижки каскад в моду – это всегда какие-то новые детали, которые делают ее стильной и популярной среди девушек и женщин.

Есть у стрижки каскад одно важное преимущество – она действительно подходит практически всем женщинам, при этом форма лица, длина волос и их структура не имеют значения.

Кроме того, женская стрижка каскад 2020 дарит тем, кто сделал выбор в ее пользу, дополнительный объем волос, что для многих крайне важно.

А еще каскад визуально смягчает контуры лица – вряд ли найдете стрижку, которая так легко гармонизирует черты лица.

Ко всему вышеперечисленному можно добавить и то, что каскад, словно иллюзионист в цирке, умеет прятать то, что портит прическу – секущиеся кончики, при этом общая длина волос не пострадает.

Также женская стрижка каскад очень удобна в повседневной жизни. Конечно, тут важно, чтобы парикмахер сделал красивые срезы – в итоге даже если вы просто помыли волосы, и нет времени на укладку, то выглядеть будете неотразимо. Именно поэтому стрижка каскад станет настоящим спасением для девушек, которые устали от ежедневной укладки волос.

Так уже повелось, что стрижку каскад чаще всего делают на средние и длинные волосы – на них она выглядит эффектно.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях стрижки каскад 2020 на средние и длинные волосы. Кроме того, мы собрали для вас фотогалерею модных вариантов стрижки каскад, которые заслуживают внимания.

Модная женская стрижка каскад 2020-2021 – на что обратить внимания

Каскад на средние и длинные волосы - достаточно сложная модель стрижки с точки зрения техники выполнения. Укорачивая пряди, важно соблюсти пропорции длины, чтобы прическа выглядела естественно.

Стрижку каскад очень часто путают с лесенкой – в принципе, они чем-то действительно похожи.

Но разница существенная.

Стрижка каскад на средние волосы, и каскад на длинные волосы – это когда стригут волосы от макушки до кончиков, и в результате верхние пряди получаются короткими, а нижние – длинными (или до середины плеч – если вариант на средние волосы). Переход от короткого к длинному резкий и четкий – визуально кажется, что на голове шапочка.

Стрижка лесенка — это когда стригут каждую отдельную прядь так, что каждая новая прядь всегда длиннее предыдущей. В результате получается равномерная прическа с оригинальным плавным контуром.

Стрижка каскад 2020 / Instagram

Особенности женской стрижки каскад 2020

Стрижка каскад подразумевает локоны разной длины, и эта особенность особенно подчеркнута.

Идеально женская стрижка каскад смотрится на прямых волосах – длинных или средней длины. Хотя это вовсе не значит, что обладательницы волнистых волос должны проходить мимо этой стрижки, ведь им она тоже подходит.

Читайте такжеВ моде французская стрижка паж из 70-х, в которую влюбила мир Мирей Матье - фотоЧтобы стрижка каскад выглядела сногсшибательно и щедро осыпала вас всеми теми преимуществами, о которых шла речь выше, нужно делать укладку волос. При этом обратите внимание, что в сезоне осень-зима 2020-2021 в моду вернулся вариант укладки, когда кончики волос подкручивают наружу.

Стрижка каскад отлично сочетается с челкой любой длины и формы, поэтому выбирайте то, что вам больше к лицу.

Кому подходит стрижка каскад

Если у вас лицо овальной формы, то можете выбрать любой вариант каскада – все подойдут идеально.

Тем, у кого лицо в форме треугольника, нужно обязательно профилировать кончики и уложить стрижку красивыми слоями.

Все те, у кого лицо круглой формы, должны сделать каскад с объемной макушкой и прядями спереди – визуально лицо вытянется

Читайте такжеОмолаживающая стрижка итальянка из 80-х опять пришла в моду - фотоА если ваше лицо имеет форму прямоугольника и квадрата, то стрижка каскад поможет сделать его более мягким - любой вариант каскада станет для вас находкой.

В 2020 году стрижка каскад обрела новое дыхание и у нее появилась целая армия поклонниц. Многие ее полюбили за то, что она отлично освежает и омолаживает образ. Если хотите новых ощущений – выбирайте каскад 2020 на средние волосы или вариант на длинные волосы.