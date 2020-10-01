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В моде французская стрижка паж из 70-х, в которую влюбила мир Мирей Матье - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

1 октября 2020, 06:26

Стрижка паж – идеальная стрижка для женщин после 30-40 лет - их она освежает и визуально омолаживает.

  • Стрижка паж 2020 Instagram
  • Стрижка паж 2020 Instagram
  • Стрижка паж 2020 Instagram
  • Стрижка паж 2020 Instagram
  • Стрижка паж 2020 Instagram
  • Стрижка паж 2020 Instagram
  • Стрижка паж 2020 Instagram
  • Стрижка паж 2020 Instagram
  • Стрижка паж 2020 Instagram
  • Стрижка паж 2020 Instagram
  • Стрижка паж 2020 Instagram
  • Стрижка паж 2020 Instagram
  • Стрижка паж 2020 Instagram
  • Стрижка паж 2020 Instagram

Стрижка паж появляется в жизни женщины тогда, когда она четко знает, к чему идет, и что хочет. Нет колебаний между длиной волос, нет страха выглядеть ярко и не так, как все.

Потому что стрижка паж – это четкие линии, которые настолько подчеркивают глаза, лицо и образ в целом, что быть незаметной не получится.

В 2020 году стрижка паж снова набирает популярность, хотя, если говорить откровенно, она никогда из моды не выходила. Просто были моменты, когда интерес к ней возрастал, а потом все переключались на другие, более практичные в повседневной жизни стрижки. Да-да, стрижка паж несмотря на название, которого означает дословно "слуга", на самом деле очень требовательна – и макияж должен быть безупречным, и одежда соответствующей.

Правда, в 2020 году появление стрижки паж в трендах вполне логичное, ведь женщины всего мира внезапно полюбили стрижки с полукруглым силуэтом. К примеру, особый интерес у многих вызвала женская стрижка круглый каскад – тут вам и объем, и потрясающая форма.

Кроме того, на вершину модного Олимпа взлетела оригинальная стрижка родом из нашего детства - шапочка, или под горшок. А если посмотреть свежие фотографии модных стрижек в Instagram, то можно смело утверждать, что многие женщины устали от острых и лохматых стрижек, им хочется мягкости, а также четкости и определенности.

Внезапно оказавшись сам на сам на карантине, некоторые женщины смогли хорошо посмотреть на себя, свои мечты и желания, и позволили себе наконец стрижку мечты – ведь это, если честно, всего лишь стрижка, и если всю жизнь хотелось выглядеть, как Мирей Матье, то почему бы не сделать стрижку в ее стиле сейчас?!

Отметим, именно великая французская певица Мирей Матье в 70-х годах свела всех женщин мира с ума своей стрижкой, после чего у нее появилась масса последовательниц. Сделал эффектную и очень стильную стрижку паж знаменитой певице легендарный британский парикмахер Видал Сассун. Именно поэтому стрижку паж сегодня многие называют "сессон", а другие – именем французской певицы. Но совершенно не важно, как стрижку называют – она узнаваема с первого взгляда, она умопомрачительна, она превращает каждую женщину в сногсшибательную красавицу с французским шармом.

Мы сегодня расскажем вам об особенностях женской стрижки паж 2020, а в нашей фотогалерее вы найдете стильные варианты для примера и понимания того, как выглядит эта неповторимая стрижка сегодня.

Модная женская стрижка паж 2020-2021 – на что обратить внимание

Стрижка паж – это всегда закругленный контур и идеальная гладкая челка. Красиво стрижка смотрится на прямых и густых волосах, именно поэтому не все женщины могут себе позволить сделать паж.

Сама по себе структура классической стрижки паж не подразумевает слоев, поэтому дополнительного объема она не добавляет, именно поэтому обладательницам тонких и редких волос нужно подходить к выбору этой стрижки очень внимательно. Хотя добавить градуировку можно!

Длина волос значения не имеет – можно сделать красивую стрижку паж на средние волосы, и даже на длинные. Главное – попасть к настоящему профи, который сумеет сделать эффектный плавный переход с челки в основную длину волос.

Стрижка паж 2020 / Instagram

Без челки не обойтись, но ее длина может меняться – при желании можно сделать очень короткий вариант, или опустить ее до уровня бровей - все зависит от формы лица. Кроме того, в 2020 году можно смело экспериментировать с формой челки – никто не запрещает сделать ее рваной или асимметричной.

Читайте такжеЧелка на две стороны из 60-х вскружила голову всем в 2020 году - фотоЖенская стрижка паж 2020 закрывает уши, поэтому ее могут взять на вооружение все те, кому важно их не выставлять на показ.

Короткая стрижка паж делает акцент на линии шеи – этот момент тоже нельзя игнорировать при выборе стрижки.

Стрижка паж – идеальная стрижка для женщин после 30-40 – их она освежает и визуально омолаживает.

Кому подходит стрижка паж?

  • Обладательницы лица овальной формы могут вздохнуть с облегчением – им идет стрижка паж любого силуэта и длины.
  • Стрижка паж визуально добавляет лицу мягкости и делает его круглым, поэтому все те, у кого лицо круглой формы, вряд ли будут довольны результатом.
  • Все те, у кого лицо треугольной формы, тоже должны осторожно выбирать стрижку паж, ведь она подчеркнет все линии лица.
  • Для тех, у кого лицо квадратной формы, находкой станет стрижка паж с асимметричной челкой.

Стрижка паж 2020 – укладка

Женская стрижка паж любой длины – это гладкие и ровные волосы, поэтому о локонах и лохматости забудьте.

Читайте такжеПрически 2020: как укладывать волосы, чтобы выглядеть молодо - фотоЕсли стрижку паж сделали профессионально, то укладка не займет много времени. Главное, что нужно делать – после мытья головы красиво подкрутить волосы внутрь. Только без надрыва – должна остаться легкость, которая присуща настоящим француженкам.

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