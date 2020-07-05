Эти удивительные шорты из 80-х взяли штурмом Instagram и опять в тренде

Велосипедки пока не вышли из моды. Вопреки заявлениям некоторых модных экспертов, что приталенные шорты – это вчерашний день, а в сезоне лето 2020 первые места на модной вершине завоевали исключительно удлиненные шорты бермуды, рваные джинсовые шорты и короткие классически шорты, - все же место для велосипедок опять нашлось. А после того, как на прошлой неделе папарацци "поймали" на прогулке с собаками Эмили Ратаковски в шортах-велосипедках, еще большой вопрос, у кого первенство.

В то же время в Instagram даже намека на то, что велосипедки вышли из моды, нет. Наоборот, кажется, что велосипедки взяли штурмом соцсеть, и помогли в этом девушки со всего мира, которые постоянно выкладывают фотографии себя любимых в соблазнительных шортах-велосипедках.

Эти дивные шорты появились в 80-х годах – тогда вслед за лосинами, которые всех сводили с ума, наступила эпоха велосипедок. В те времена их сочетали даже с классическими пиджаками с рюшами и носили с туфлями. И надо признать, что этот элемент гардероба в те времена воспринимался довольно неоднозначно – у него была армия критиков и полчища поклонниц. Правда, сегодня ситуация похожая - не все от велосипедок в восторге.

И, наверное, если бы в прошлом году Ким Кардашьян не осмелилась открыть двери и ввести велосипедки в нашу жизнь через парадную дверь, то мы бы до сих пор втихаря носили их дома, но на улицу - ни ногой.

Мы собрали для вас фотогалерею, которая подтверждает – что шорты-велосипедки сейчас в тренде – это свежие фотографии из соцсети. Кроме того, ниже мы раскажем вам, с чем сочетать самые необычные шорты сезона.

Модные шорты-велосипедки 2020 – с чем сочетать

Шорты и футболка – это главный тренд

Самое удивительное, что сегодня не нужно ломать голову над тем, с чем сочетать шорты-велосипедки – если посмотреть в тот же Инстаграм, то футболка и велосипедки – это самый распространенный дуэт. А самая идеальная футболка – удлиненная. Благодаря этому велосипедки могут носить девушки и женщины с любой фигурой и в любом возрасте – футболка способна скрыть все изъяны фигуры. Можно также футболку спереди заправить в велосипедки – так сейчас модно.

Шорты-велосипедки 2020 / Instagram

Шорты и топ – для уверенных женщин

Но есть еще одно модное сочетание – велосипедки и короткий топ. Если вы следите за модой, то должны были заметить, что укороченные футболки и топы сейчас в тренде. Поэтому все те, кто уверен на 100% в себе и не стесняется демонстрировать фигуру, могут сочетать эти шорты с верхом, который ничего не скрывает. При этом вы можете стремиться к тому, чтобы верх и низ были одного цвета, а также сочетать контрастные оттенки – белый верх и черный низ.

Шорты-велосипедки 2020 / Instagram

Добавьте белую рубашку – получится сногсшибательно

Если вам нужен вариант более строгий – не такой домашний, как в комплекте с футболкой, и не такой спортивный, как в сочетании с топом, тогда можете надеть велосипедки и короткую майку, а сверху – модную в этом сезоне белую рубашку нараспашку. Рубашку можно застегнуть, и получится очень деловой вариант. Кроме того, велосипедки потрясающе смотрятся в комплекте с пиджаком - если будет прохладно, обязательно попробуйте такое сочетание.

Шорты-велосипедки 2020 / Instagram

Читайте такжеВ моду вернулись прелестные ретро-юбки из 80-х: фотоНапомним, если ищете вариант шортов для офиса – обратите внимание на мешковатые бермуды. Это удлиненные женские шорты чуть выше колена, которые покоряют сдержанностью и тем, что не сильно облегают. Чтобы выглядеть стильно в бермудах, избегайте каблуков – они способны убить пропорции. Лучше всего комбинируйте их с кроссовками, а также пиджаками и футболками. Кроме того, не соблазняйтесь цветом – лучше всего выбирайте бермуды нейтральных оттенков – бежевые или серые, которые подарят вам широкое поле для всевозможных комбинаций.