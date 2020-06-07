Эти сногсшибательные шорты из 80-х будут всюду этим летом - фото

А лето таки к нам пришло, и стало нас согревать, словно птица своих маленьких птенцов. Оно словно шепчет нам – берегите себя, оно жалеет нас – из-за потерянной весны, и дарит нам отличную возможность насладиться беззаботной жизнью… в шортах. Шорты действительно пропитаны свободой и детством, в котором мама молодая и самая красивая на свете, каждый из нас сорвиголова, море по колено, небо особенно синее и ничего невозможного не существует в принципе.

Шорты, которые пережили бойкот в 40-х и пик популярности в 70-х, пронесли эту беззаботность через столетие, и даже сегодня, в 2020 году, она им присуща.

Так отбросьте хотя бы на время все тяготы, проблемы и то, что заставляет улыбку тихо сползать с лица – купите стильные шорты, и почувствуйте себя счастливой и уверенной в себе, как теннисисты в 30-х, которые впервые играли в шортах, или сделайте вызов обществу, как хиппи в 60-х.

Сегодня в продаже так много всевозможных вариантов и фасонов шортов, что отмазки типа "у меня некрасивые ноги" или "я уже вышла из того возраста, когда носят шорты" - не принимаются.

Это ваше лето, сейчас ваше время, и вы вправе носить то, что хочется – ведь, как часто на старости лет признаются люди, больше всего они жалеют о том, что пытались выглядеть так, как того ожидали от них другие.

Всего лишь шорты, но они творят чудеса – позволяют нам услышать в своей душе маленького ребенка, и дать ему возможность сказать нам, что на самом деле имеет значение.

Главред собрал подборку самых модных шортов на лето 2020 – посмотрите нашу фотогалерею, там образцы для вдохновения.

Модные женские шорты 2020 – главные тренды на лето

В моде джинсовые шорты из 80-х

Короткие джинсовые шорты с дырками, бахромой и потертостями опять в тренде. Конечно, это не вариант для офиса, но жизнь – это ведь не только работа, поэтому смело берите, и наслаждайтесь удобством, которое они дарят. Обратите также внимание на модели с высокой линией талии, можно даже сказать завышенной талией, и с пуговичками спереди. Также в моде винтажные модели с оригинальной росписью. Кстати, цепи – это писк моды, поэтому шорты, украшенные ими, тоже не обходите стороной.

В моде джинсовые шорты / Instagram

В трендах удлиненные шорты-бермуды из 40-х

Если ищете вариант шортов для офиса – обратите внимание на мешковатые бермуды. Это удлиненные шорты чуть выше колена, которые покоряют сдержанностью и тем, что не сильно облегают. Чтобы выглядеть стильно в бермудах, избегайте каблуков – они способны убить пропорции. Лучше всего комбинируйте их с кроссовками, а также пиджаками и футболками. Кроме того, не соблазняйтесь цветом – лучше всего выбирайте бермуды нейтральных оттенков – бежевые или серые, которые подарят вам широкое поле для всевозможных комбинаций.

Шорты-бермуды / Instagram

Женские шорты плюс пиджак продемонстрируют вкус

В моду вошли элегантные костюмы-двойки, состоящие из пиджака шортов. Это прекрасное решение для тех, кто хочет продемонстрировать вкус и впечатлить оригинальностью. Для того, чтобы выглядеть эффектно, выбирайте яркие комплекты в клеточку или полоску. Если не хотите сушить голову над тем, с чем сочетать удлиненные шорты, чтобы выглядеть сногсшибательно, костюм вас спасет.

Костюм с шортами / Instagram

Шорты женские плюс топ – стильный вариант на лето

Этот вариант тоже придумали для того, чтобы облегчить нам жизнь – вам не придется подыскивать вещи, которые удачно смотрятся с шортами, если возьмете комплект шорты плюс летний топ. В нем вы будете выглядеть сногсшибательно. Ориентируйтесь на модные принты – с цветами, горошком или полоской. При желании шорты сможете сочетать с другими вещами, поэтому в любом случае вы выиграете, сделав выбор в пользу комплекта с топом.

Топ с шортами / Instagram

Читайте такжеПривет, винтаж: самые модные джинсовые куртки на лето 2020 - фотоНапомним, ранее сообщалось, рюши – это шикарный тренд года, который вряд ли кого-нибудь оставит равнодушной. Пышные многоуровневые платья, которые к низу расширяются, выгодно подчеркивают линию талии и делают образ прекрасным – вы точно почувствуете себя принцессой или королевой.