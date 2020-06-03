Мы не знаем, каким будет лето, но в моде потрясающие платья из 90-х: фото

Лето наступило, и теперь можно смело присматривать себе красивое платье. И совершенно не важно, какой будет погода. Самое время освободить место в шкафу для самого красивого платья. И даже если вы не особо любите этот элемент гардероба, то после всего пережитого весной, которой не было, вы просто обязаны устроить себе праздник.

Вот просто заставьте себя выйти за рамки привычного образа, забудьте о домашних вещах, карантине, и просто купите себе стильное платье, которое откроет новую, лучшую главу в вашей жизни. Отбросьте в сторону все тревоги и переживания, забудьте на миг об обязательствах и всем том, что заставляет грустить или злиться.

В жизни запоминаются только яркие моменты, когда мы были счастливы, по-особенному красивы, когда что-то новое увидели, а также приятные встречи, неспешные разговоры по душам и пешие прогулки – когда гуляете до тех пор, пока есть силы.

Платье на лето 2020 – это в первую очередь о символах, а уже потом о моде и предназначении, поэтому выбирайте, руководствуясь не советами и тем, куда вы будете его носить – слушайте себя и свое сердце, они точно не обманут! Вы запомните это платье, как и этот год, на всю жизнь, - не упустите возможность взять с собой в будущее яркое воспоминание о том, какое красивое у вас было платье.

В нашей фотогалерее собраны образцы самых лучших летних платьев 2020.

Модные платья 2020 – на что обратить внимание

Курс на романтику - ищите рюши

Рюши – это шикарный тренд года, который вряд ли кого-нибудь оставит равнодушной. Пышные многоуровневые платья, которые к низу расширяются, выгодно подчеркивают линию талии и делают образ прекрасным – вы точно почувствуете себя принцессой или королевой. Отметим, платья с рюшами подходят всем. Если ищете сдержанный вариант на работу, обратите внимание на длинные платья на лето в виде трапеции с рюшкой, рукавами-фонариками или воланами. Длина добавляет образу строгости, рюша – легкости, а рукава – капельку романтизма.

Путешествие в прошлое – в моде платья с бретельками из 90-х

Прямиком из 90-х к нам в гости пришли культовые платья с бретельками и квадратным вырезом декольте. Их еще называют платья-комбинации. Они сохранили в себе изящество и простоту, которая подкупает тем, что их можно носить на работу, на прогулку, в магазин и даже на праздничное мероприятие, если такое предвидится. Кстати, если вдруг будет прохладно, то такое платье всегда можно дополнить стильной джинсовой курткой. Длина – миди, с глубоким разрезом сбоку или слегка свободный силуэт без разреза.

Не проходите мимо объемных рукавов

Объемные рукава в виде фонариков, которые подарили миру 80-е, опять вернулись в моду и заняли лидирующие позиции. Цвет значения не имеет – если платье с причудливыми и одновременно шикарными рукавами фонариками 2020, то вы будете на высоте. Следует отметить, что платья с объемными рукавами смотрятся очень эффектно. Такие платья можно сочетать с кроссовками – получится очень стильно.

Цветочный принт – больше, чем просто нежность

Старушка мода в этом году решила щедро усыпать нас цветами – наверное, это компенсация за весну, которую у нас украли. Мелкие принты, которые умиляют, крупные цветы, которые вызывают восторг – оба варианта в летнем сезоне будут актуальны, и помогут вам создать эффектный образ. А цветы на платье в пол – это настоящий сад, который освежает образ и визуально омолаживает.

Читайте такжеВ моде возмутители спокойствия из 1930-х – брюки-кюлоты: фотоНапомним, ранее сообщалось, в моде винтажные джинсовые куртки с росписью и вышивкой. Чем ярче и оригинальнее рисунок на вашей куртке, тем лучше. Так ваша спина превращается в произведение искусства или образец оригинального хенд-мейда.