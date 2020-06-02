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Самые модные джинсовые куртки на лето 2020 - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

2 июня 2020, 05:28

В 2020 году после небольшого затишья куртки из денима переживают период рассвета – они интересны, их любят и они в центре внимания.

  • Джинсовые куртки 2020 Instagram
  • Джинсовые куртки 2020 Instagram
  • Джинсовые куртки 2020 Instagram
  • Джинсовые куртки 2020 Instagram
  • Джинсовые куртки 2020 Instagram
  • Джинсовые куртки 2020 Instagram
  • Джинсовые куртки 2020 Instagram
  • Джинсовые куртки 2020 Instagram
  • Джинсовые куртки 2020 Instagram
  • Джинсовые куртки 2020 Instagram
  • Джинсовые куртки 2020 Instagram
  • Джинсовые куртки 2020 Instagram
  • Джинсовые куртки 2020 Instagram
  • Джинсовые куртки 2020 Instagram
  • Джинсовые куртки 2020 Instagram

Карантин уже ослабили, и мы робко, едва заметно начинаем выходить из-за запертых дверей в люди. Наступило долгожданное лето, и смеем надеться, его у нас никто не украдет – и наши планы осуществлятся.

Сейчас самое время попрощаться с нашей домашней одеждой и поздороваться с обновленным летним гардеробом, в котором обязательно должна быть модная джинсовая куртка. Тем более, что синоптики обещают не слишком теплое лето, а если даже будет слишком жарко, то наверняка в вашем офисе будет работать кондиционер, - в таком случае джинсовая куртка согреет.

Кстати, джинсовая куртка "родилась" 110 лет назад – ее изобрел "отец" джинсов Леви Страусс. Она была пошита из плотного денима, был один накладной карман и ремень для регулировки сзади. Первая настоящая любовь покупателей к джинсовой куртке пришла только спустя 20 лет – тогда куртка появилась в каталоге Levi's в качестве 506 модели с двумя нагрудными карманами. В те времена, когда в США был период великой депрессии и всем катастрофически не хватало денег, джинсовая куртка стала настоящей находкой для многих – выгодная и удачная покупка на многие годы, ведь куртка довольно крепкая.

Честно говоря, история джинсовой куртки очень увлекательная – например, был сумасшедший взлет и мега-популярность благодаря Элвису Престли, который ходил в такой куртке. Субкультуры, бунтари, армия – кто только не превращал джинсовую куртку в культовую вещь. И только спустя 60 лет после появления, в 1970-х, у куртки появились боковые карманы, накладных карманов стало два, и появилась оригинальная V-образная строчка спереди.

Джинсовые куртки практически всегда в моде, но не все – бывают модели сезонные, которые появляются, словно глоток свежего воздуха, быстро уходят в широкие массы, и надоедают.

В 2020 году после небольшого затишья куртки из денима переживают период рассвета – они интересны, их любят и они в центре внимания.

И вот мы с вами подошли к главному вопросу – какие джинсовые куртки сейчас в моде?

Главред собрал самые главные модные тенденции джинсовых курток на лето 2020 – посмотрите нашу фотогалерею, чтобы найти ту самую лучшую куртку, которая украсит вас в этом году.

    Джинсовые куртки 2020 – модные тенденции на лето

    Джинсовые жилетки в тренде

    Удачный летний вариант - джинсовые куртки без рукавов. Они смотрятся роскошно в сочетании и с джинсами, и модными в этом сезоне кожаными юбками, и шортами. Ориентируйтесь на классические оттенки и силуэты, а также высветленные жилетки в стиле оверсайз.

    Джинсовые куртки 2020
    Джинсовые куртки 2020 / Instagram

    В моде винтажные джинсовые куртки с росписью и вышивкой

    Чем ярче и оригинальнее рисунок на вашей куртке, тем лучше. Это может быть вышивка, или рисунок. Так ваша спина превращается в произведение искусства или образец оригинального хенд-мейда. Кроме того, самая модная куртка должна выглядеть так, словно ее уже сотни раз стирали и носили много-много лет подряд. Не нужно никого повторять, ищите яркий рисунок, а если не находите – обратитесь к тем, кто сможет создать для вас шедевр на джинсовой куртке. Это отличная возможность казать миру что-то важное, или показать, что ты чувствуешь.

    Джинсовые куртки 2020
    Джинсовые куртки 2020 / Instagram

    Читайте такжеМодные джинсы лето 2020: винтажные джинсы из 80-х и джинсы-клеш: фото

    Джинсовые куртки из 90-х вернулись в моду

    Вполне прогнозируемая тенденция - свободные джинсовые куртки из "лихих" 90-х, ведь в этом году многое из тех далеких времен опять актуально. Эти куртки еще называют оверсайз – они свободны, и чем-то похожи на то, что обычно носят мужчины. Многие отмечают невероятное удобство таких курток – под них запросто можно одеть несколько вещей, если прохладно, кроме того, возникает ощущение спокойствия – словно вы в куртке своего любимого, который одолжил вам ее, чтобы согреть.

    Джинсовые куртки 2020
    Джинсовые куртки 2020 / Instagram

    Рваные джинсовые куртки для яркого образа

    В этом году в моде опять рваные джинсы, а вместе с ними – и куртки. Многие их не понимают, особенно наши родители, которым так и хочется лишние нитки обрезать, а дырки зашить. Тем не менее, сейчас такие куртки в моде. Их, кстати, сейчас щедро декорируют – вышивкой, бусинками или рисунками – по принципу "гулять так гулять".

    Джинсовые куртки 2020
    Джинсовые куртки 2020 / Instagram

    Как выбрать куртку по фигуре?

    • Если вы невысокого роста, то избегайте варианты длинных джинсовых курток. Выбирайте укороченные модели, которые визуально сделают вас немного выше.
    • Если вы высокая, то для вас тоже есть правило, которое поможет выглядеть гармонично – вам нужен приталенный вариант куртки с немного расклешенными рукавами.
    • Если у вас пышные формы, тогда выбирайте куртки прямого силуэта или приталенные модели.

    Читайте такжеБелые джинсы лето 2020: в моде джинсы из 60-х и рваные джинсы - фото Напомним, ранее сообщалось, модные юбки лето 2020 не длинные и не короткие. Средняя длина – это "фишка" сезона. При этом важно понимать, что юбки средней длины очень привередливы и требуют особого внимания, ведь визуально делают ноги короче. Поэтому сразу готовьтесь к тому, что к юбке миди нужна обувь на каблуке.

    джинсовые куртки мода 2020 тренды
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