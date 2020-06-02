Самые модные джинсовые куртки на лето 2020 - фото

Карантин уже ослабили, и мы робко, едва заметно начинаем выходить из-за запертых дверей в люди. Наступило долгожданное лето, и смеем надеться, его у нас никто не украдет – и наши планы осуществлятся.

Сейчас самое время попрощаться с нашей домашней одеждой и поздороваться с обновленным летним гардеробом, в котором обязательно должна быть модная джинсовая куртка. Тем более, что синоптики обещают не слишком теплое лето, а если даже будет слишком жарко, то наверняка в вашем офисе будет работать кондиционер, - в таком случае джинсовая куртка согреет.

Кстати, джинсовая куртка "родилась" 110 лет назад – ее изобрел "отец" джинсов Леви Страусс. Она была пошита из плотного денима, был один накладной карман и ремень для регулировки сзади. Первая настоящая любовь покупателей к джинсовой куртке пришла только спустя 20 лет – тогда куртка появилась в каталоге Levi's в качестве 506 модели с двумя нагрудными карманами. В те времена, когда в США был период великой депрессии и всем катастрофически не хватало денег, джинсовая куртка стала настоящей находкой для многих – выгодная и удачная покупка на многие годы, ведь куртка довольно крепкая.

Честно говоря, история джинсовой куртки очень увлекательная – например, был сумасшедший взлет и мега-популярность благодаря Элвису Престли, который ходил в такой куртке. Субкультуры, бунтари, армия – кто только не превращал джинсовую куртку в культовую вещь. И только спустя 60 лет после появления, в 1970-х, у куртки появились боковые карманы, накладных карманов стало два, и появилась оригинальная V-образная строчка спереди.

Джинсовые куртки практически всегда в моде, но не все – бывают модели сезонные, которые появляются, словно глоток свежего воздуха, быстро уходят в широкие массы, и надоедают.

В 2020 году после небольшого затишья куртки из денима переживают период рассвета – они интересны, их любят и они в центре внимания.

И вот мы с вами подошли к главному вопросу – какие джинсовые куртки сейчас в моде?

Главред собрал самые главные модные тенденции джинсовых курток на лето 2020 – посмотрите нашу фотогалерею, чтобы найти ту самую лучшую куртку, которая украсит вас в этом году.

Джинсовые куртки 2020 – модные тенденции на лето

Джинсовые жилетки в тренде

Удачный летний вариант - джинсовые куртки без рукавов. Они смотрятся роскошно в сочетании и с джинсами, и модными в этом сезоне кожаными юбками, и шортами. Ориентируйтесь на классические оттенки и силуэты, а также высветленные жилетки в стиле оверсайз.

Джинсовые куртки 2020 / Instagram

В моде винтажные джинсовые куртки с росписью и вышивкой

Чем ярче и оригинальнее рисунок на вашей куртке, тем лучше. Это может быть вышивка, или рисунок. Так ваша спина превращается в произведение искусства или образец оригинального хенд-мейда. Кроме того, самая модная куртка должна выглядеть так, словно ее уже сотни раз стирали и носили много-много лет подряд. Не нужно никого повторять, ищите яркий рисунок, а если не находите – обратитесь к тем, кто сможет создать для вас шедевр на джинсовой куртке. Это отличная возможность казать миру что-то важное, или показать, что ты чувствуешь.

Джинсовые куртки 2020 / Instagram

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Джинсовые куртки из 90-х вернулись в моду

Вполне прогнозируемая тенденция - свободные джинсовые куртки из "лихих" 90-х, ведь в этом году многое из тех далеких времен опять актуально. Эти куртки еще называют оверсайз – они свободны, и чем-то похожи на то, что обычно носят мужчины. Многие отмечают невероятное удобство таких курток – под них запросто можно одеть несколько вещей, если прохладно, кроме того, возникает ощущение спокойствия – словно вы в куртке своего любимого, который одолжил вам ее, чтобы согреть.

Джинсовые куртки 2020 / Instagram

Рваные джинсовые куртки для яркого образа

В этом году в моде опять рваные джинсы, а вместе с ними – и куртки. Многие их не понимают, особенно наши родители, которым так и хочется лишние нитки обрезать, а дырки зашить. Тем не менее, сейчас такие куртки в моде. Их, кстати, сейчас щедро декорируют – вышивкой, бусинками или рисунками – по принципу "гулять так гулять".

Джинсовые куртки 2020 / Instagram

Как выбрать куртку по фигуре?

Если вы невысокого роста, то избегайте варианты длинных джинсовых курток. Выбирайте укороченные модели, которые визуально сделают вас немного выше.

Если вы высокая, то для вас тоже есть правило, которое поможет выглядеть гармонично – вам нужен приталенный вариант куртки с немного расклешенными рукавами.

Если у вас пышные формы, тогда выбирайте куртки прямого силуэта или приталенные модели.

Читайте такжеБелые джинсы лето 2020: в моде джинсы из 60-х и рваные джинсы - фото Напомним, ранее сообщалось, модные юбки лето 2020 не длинные и не короткие. Средняя длина – это "фишка" сезона. При этом важно понимать, что юбки средней длины очень привередливы и требуют особого внимания, ведь визуально делают ноги короче. Поэтому сразу готовьтесь к тому, что к юбке миди нужна обувь на каблуке.