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Модные ошибки, которые безнадежно портят образ

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

7 декабря 2020, 06:01

Не всегда в погоне за трендом мы в результате выигрываем, и виной всему – коварные детали, на которые нужно обращать внимание.

Блесящие вещи в будни - зло / Instagram

Мелочи имеют значение. Именно они способны убить образ и свести на нет все ваши усилия выглядеть стильно. Да, многие правила моды потеряли свою актуальность. Разрушить шаблон, выйти за рамки обычного, найти свой личный стиль, выделиться из толпы, быть собой и не обращать внимания на мнение окружающих – это то, что движет многими современными женщинами сегодня.

Но иногда мы бываем одеты откровенно плохо, а порой выглядим потрясающе. И важно понимать, когда наши эксперименты провальные. Нет, мир не рухнет из-за этого, но наше внутреннее ощущение недовольства собой – это не то, к чему следует стремиться. Тем более, неудачная одежда может визуально добавить нам лишних лет - в нашем материале Модные ошибки, которые чрезвычайно старят женщин можете более подробно об этом узнать.

Не всегда в погоне за трендом мы в результате выигрываем, и виной всему – коварные детали, на которые нужно обращать внимание. Слишком длинный разрез, слишком глубокий вырез, неудачная обувь, неподходящий цвет, фасон и излишек элементов декора способны вмиг превратить вас в образец того, как ни в коем случае нельзя одеваться.

Мы сегодня расскажем вам об ошибках стиля, которые могут испортить образ и, как следствие, настроение. Старайтесь их избегать, чтобы не выглядеть неряшливо.

Модные ошибки, которые безнадежно портят образ

Вы сочетаете много разных цветов

Правило двух цветов уже не работает, но это также не означает, что нужно носить одновременно одежду всех цветов радуги. Не имеет значения, сколько цветов в одежде вы сочетаете, важно то, насколько палитра гармонична. Поэтому на досуге изучите, какие цвета "дружат" между собой, а какие – вечные враги.

Модные ошибки, которые безнадежно портят образ / Instagram

Вы обожаете блестящие вещи в будни

Человек-праздник – этот титул дорогого стоит, но если вы носите просто так, без повода, вещи с блестящими элементами, то будьте готовы к тому, что о вас подумают: "Не успела переодеться после вечеринки, не ночевала дома". Если сплетни – не ваша цель, лучше не злоупотребляйте блестящими вещами.

Модные ошибки, которые безнадежно портят образ / Instagram

Соединять разные принты – зло

Мир, конечно, уже давно спорит о том, можно ли и модно ли сочетать вещи с разными принтами, и мнений по этому поводу масса. Но чтобы не становиться объектом обсуждений и не оказаться в неловкой ситуации, никогда не сочетайте разные принты, например, животный принт и полоску, горох или клетку.

Модные ошибки, которые безнадежно портят образ / Instagram

Вы тяжело расстаетесь с вещами

Какими бы прекрасными не были воспоминания о вашей любимой сумке, какими бы удобными не были ваши любимые сапожки или ботинки (список можно продолжить…), но со старыми вещами нужно расставаться. Да, винтаж сейчас в тренде, но это совершенно другая история. Отпустите прошлое, а вместе с ним и вещи, и позвольте, чтобы в вашу жизнь пришло что-то новое.

Модные ошибки, которые безнадежно портят образ / Instagram

Гладить вещи – это не для вас

Легкий беспорядок – это, конечно, неплохо, и добавляет ощущения свободы, но он уместен только в сочетании с определенными вещами. Рубашка, которую вы только что сняли из сушилки, должна быть поглажена – иначе мнения о вас будут не самыми приятными.

Модные ошибки, которые безнадежно портят образ / Instagram

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Иногда в спешке мы одеваем новые брюки и носим их, не обращая внимания на то, что они не подшиты и внизу у нас "гармошка". Если вы стремитесь выглядеть стильно, то никогда не допускайте такой грубой ошибки, ведь это выглядит ужасно.

Модные ошибки, которые безнадежно портят образ / Instagram

Не становитесь рекламным плакатом

Многие женщины просто с ума сходят по вещам, на которых большими буквами написано, кто автор этого элемента гардероба, или есть хотя бы логотип (тоже заметный). С одной стороны, повышается самооценка, ведь все теперь знают, что у вас куртка известного бренда. А с другой стороны, вы только подчеркиваете свою неуверенность, ведь прячетесь за вещами.

Модные ошибки, которые безнадежно портят образ / Instagram

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