Модные ошибки, которые чрезвычайно старят женщин

Широкие вещи старят / Instagram

Искренний комплимент всегда действует на женщину словно волшебная пилюля: вырастают крылья, глаза зажигаются светом и появляется некая легкость в походке. Но как больно ранят даже намеки на то, что вы выглядите старше. И мы вовсе не о 18-летних девушках, которые ради того, чтобы казаться взрослой, идут на всевозможные хитрости.

Хотите верьте, хотите нет, но иногда все мы можем совершать модные ошибки, которые запросто добавляют нам лишние годы. При этом испортить образ может не только одежда, но и стрижка и даже маникюр. В нашем материале Стрижка асимметричный боб с эффектом омоложения снова в моде можете подробнее узнать о прическе, которая визуально омолодит вас.

Но вернемся к одежде, которая может скрыть выпуклости там, где их определенно быть не должно, или наоборот, подчеркнуть их. Помните, правильный наряд может на несколько лет уменьшить ваш возраст. Главное, научиться выигрышно сочетать одежду. Но если вы не знаете, что делаете, то одна-единственная модная ошибка может привести к обратному эффекту и состарить вас на пять и более лет.

Мы сегодня расскажем вам о самых распространенных ошибках, которые можете взять себе на заметку для того, чтобы не разочаровываться. И даже если вам абсолютно все равно, что о вас думают другие (и это правильная позиция!), то одевайтесь красиво для себя и для хорошего настроения.

Модные ошибки, которые добавляют лишних лет

Отказ от джинсов

Есть женщины, которые убеждены в том, что чем старше они становятся, тем реже они должны носить джинсы. Но это заблуждение, ведь это как раз тот предмет одежды, который поможет вам выглядеть моложе. Выбирайте модели темных оттенков и сочетайте их с модными кардиганами или пиджаками - и будете неотразимы.

Не надо отказываться от джинсов / Instagram

В приоритете – черная одежда

Да-да-да, черная одежда визуально стройнит. Но кто сказал, что вы обязаны носить только черные вещи?! Помните, чем старше вы становитесь, тем ваша кожа становится светлее, и черный цвет это подчеркивает. Старайтесь черный разбавлять яркими аксессуарами и другими элементами гардероба – они сместят акценты и заметно оживят образ.

Черная одежда старит / Instagram

Вы носите нижнее белье не по размеру

Какой бы приличный наряд вы не надели, но, если под ним бюстгальтер, который вам явно не по размеру, или вы носите трусики со швами под облегающее платье или брюки – считайте, что все играет не в ваше пользу, и даже внутренне вы ощущаете определенный дискомфорт. Сделайте себе приятно – обновите нижнее белье, купите комплект, который подходит вам по размеру. Лучше всего ориентируйтесь на бесшовное белье.

Носите красивое белье / Instagram

Читайте также Сразу плюс 10 лет: окрашивание коротких волос, которое дико старитМассивная обувь стала вашей фишкой

Глубоко ошибаются те, кто думает, что массивная обувь выглядят мило со всеми нарядами. Наоборот, обувь на грубой подошве всегда визуально утяжеляет нижнюю часть и старит. Поэтому всегда отдавайте предпочтение миниатюрной изящной обуви – она добавит вам легкости.

Не носите массивную обувь / Instagram

Свободная одежда поселилась в вашем шкафу

Кто вас научил, что легко можно скрыть все недостатки фигуры, просто надев свободную одежду? Поверьте, это правило не работает. Если надеть слишком просторную одежду, то эффект получится обратный - вы будете выглядеть, словно огромный шар. Для того, чтобы ситуацию исправить, добавьте к своему образу пояс и сделайте акцент на линии талии.