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Мы влюбляемся в спортивные костюмы опять: модные варианты на весну

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

21 марта 2021, 06:31

В этом году женские спортивные костюмы захватили модный Олимп и пока даже намека на то, что их может что-то оттуда подвинуть, нет.

  • Женские спортивные костюмы 2021 Instagram
  • Женские спортивные костюмы 2021 Instagram
  • Женские спортивные костюмы 2021 Instagram
  • Женские спортивные костюмы 2021 Instagram
  • Женские спортивные костюмы 2021 Instagram
  • Женские спортивные костюмы 2021 Instagram
  • Женские спортивные костюмы 2021 Instagram
  • Женские спортивные костюмы 2021 Instagram

Спортивные костюмы женские сегодня настолько популярны, что вряд ли какой-либо другой элемент гардероба может похвастаться такой армией поклонниц. Конечно, так происходит в первую очередь потому, что уже год мир живет в ритме карантинных ограничений. И это как раз яркий пример того, как обстоятельства меняют приоритеты, в том числе и модные.

Можно сколько угодно рассказывать об изысканных платьях, удивительных туфлях и соблазнительных прозрачных блузках, но если все, что вы хотите – это модный женский спортивный костюм, в котором можно не стесняясь появиться в кадре во время рабочей видеоконференции и выйти на прогулку в город, то даже ее величество Мода бессильна.

Поэтому женские спортивные костюмы захватили модный Олимп и пока даже намека на то, что их может что-то оттуда подвинуть, нет. А для того, чтобы в спортивном костюме выглядеть стильно, подберите себе модные кроссовки – в нашем материале В моду на весну-лето вернулись ретро-кроссовки в стиле 70-х можете узнать о главных трендах сезона.

Сегодня мы расскажем вам о том, какие спортивные женские костюмы в моде этой весной, а в нашей фотогалерее найдете красивые и актуальные образцы для вдохновения из любимого паблика модниц Instagram.

Модные спортивные костюмы женские 2021 – на что обратить внимание

Этой весной в моде спортивные костюмы разных фасонов, поэтому каждый найдет для себя модель, которая лучше всего соответствует ожиданиям.

Модные спортивные костюмы женские 2021 / Instagram

Все те, кто влюблен в мужские безразмерные силуэты, могут продолжать носить спортивные костюмы женские больших размеров, или проще говоря - оверсайз: широкие штаны, в которых можно утонуть, и такой же верх.

Модные спортивные костюмы женские 2021 / Instagram

Для тех, кто любит делать акцент на линии талии, в трендах гламурные спортивные костюмы женские с укороченным верхом, при этом штаны идут с высокой талией.

Модные спортивные костюмы женские 2021 / Instagram

Особое внимание в сезоне весна 2021 заслуживают спортивные костюмы с удлиненным верхом – толстовкой или худи. При этом это не обязательно свободный верх – уже сейчас в продаже найдете немало моделей в приталенном стиле.

Модные спортивные костюмы женские 2021 / Instagram

Новинкой сезона станут костюмы с короткими рукавами и яркими принтами – для тех, кто устал от однотонных расцветок, такие варианты станут настоящим спасением.

Модные спортивные костюмы женские 2021 / Instagram

Что касается расцветок, то пока еще горячим трендом является верблюжий цвет, все оттенки песка и кофе с молоком. Также в моде спортивные костюмы ярких оттенков – обратите внимание на модный в этом сезоне цвет bubble gum, а также лиловый, желтый, мятный и персиковый цвета.

Модные спортивные костюмы женские 2021 / Instagram

Также в моду входят костюмы с разным верхом – например, белый низ, а верх в эффектной расцветке тай дай.

Модные спортивные костюмы женские 2021 / Instagram

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