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Почти вечный макияж глаз: модный перманентный макияж и его особенности

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

1 ноября 2020, 03:50

Очень часто женщины решают сделать перманентный макияж глаз после того, как устают каждое утро бороться с подводкой, которая предательски "фальшивит".

Перманентный макияж полностью исчезает через 2-3 года / Instagram

Мечта многих женщин уже давно стала реальностью – ни для кого не секрет, что сегодня можно сделать вечный макияж глаз. Ну, почти вечный, но несколько лет вы точно можете не переживать по утрам, как выглядите – в любой ситуации глаза будут выразительными, а стрелки – идеальными. Его величество перманентный макияж стал находкой для многих красавиц и подарил чувство уверенности в себе тем, у кого постоянно не хватало времени, чтобы накраситься.

Перманентный макияж – это, проще говоря, макияж-татуировка. Благодаря этой косметической процедуре можно откорректировать форму губ, век и бровей, и создать эффект макияжа глаз, который не будет смываться. Такой макияж сейчас очень популярный. О трендах классического макияжа на осень-зиму 2020-2021 можете узнать в нашем материале В моду вернулся макияж в стиле 90-х и мандариновая помада.

Мы сегодня расскажем вам о перманентном макияже глаз. Многие о нем наслышаны, есть немало тех, кто видел, как это выглядит вживую. В то же время есть немало тех, кто пока только на пути к этой удивительной косметической процедуре, которая, воистину, творит чудеса.

Правда, прежде чем бежать в салон красоты, ознакомьтесь с нюансами процедуры, а также ее возможными последствиями.

Модный перманентный макияж – на что обратить внимание

Очень часто женщины решают сделать перманентный макияж глаз после того, как устают каждое утро бороться с подводкой, которая предательски "фальшивит" - то линия не слишком ровная, то одна короче другой и приходится кропотливо выравнивать их.

Что вас ждет?

Перманентный макияж иногда также называют татуированным макияжем, потому что процесс аналогичен нанесению обычной татуировки боди-арта: игла используется для нанесения чернил на кожу. Но этот процесс отличается от нанесения татуировки, потому что пигмент откладывается только в первых слоях кожи. Кроме того, чернила, используемые для обычных татуировок на теле, имеют иной состав и проникают гораздо глубже.

Перманентный макияж держится не вечно. Дело в том, что для него используют не такие чернила, как для боди-арта, а косметические – они имеют меньше металлической основы, поскольку металл является компонентом, который обеспечивает их постоянное прилипание.

Перманентный макияж глаз / Instagram

Но подготовка к нанесению перманентного макияжа очень похожа на процедуру подготовки к обычному татуажу.

При нанесении подводки для глаз пигмент на самом деле наносится над линией ресниц, и он прорисовывается почти так, будто бы вы нанесли жидкую подводку для глаз. А вот форму и ширину подводки вы должны согласовать с мастером до процедуры.

Кому перманентный макияж глаз противопоказан?

Давайте говорить откровенно. Если планируете какие-либо инъекции ботокса или другие инъекции в область вокруг глаз, то постарайтесь это сделать до нанесения перманентной подводки.

Для того, чтобы сделать эту косметическую процедуру, нужно в течение двух недель быть здоровым.

Перманентный макияж глаз / Instagram

Перманентный макияж – это процедура не для беременных и тех, кто кормит грудью. Кроме того, нельзя делать перманентный макияж тем, у кого сахарный диабет или другие серьёзные заболевание, которые влияют на иммунную систему.

Читайте такжеПопулярные в 90-х брови с полоской вернулись в моду - фотоНельзя делать перманентную подводку тем, у кого наращённые ресницы. Сначала снимите ресницы, потом – через несколько дней, когда точно не останется клея – делайте перманентный макияж глаз.

Если вы носите контактные линзы, то перед процедурой их нужно снять, а после нее – будьте готовы, что несколько дней не сможете их носить, так как глаза могут опухнуть.

Как долго длится процедура нанесения перманентной подводки?

Все напрямую зависит от того, какую подводку вы выбрали. Традиционная подводка для глаз "съест" не менее часа, а если вы хотите создать модный кошачий глаз, тогда приготовьтесь заранее к тому, что придется ждать до трех часов (минут 30 уйдет на процесс онемения). Также много времени займет перманентный макияж век с растушовкой.

Перманентный макияж глаз / Instagram

Перманентный макияж глаз – больно или нет?

Перед самой процедурой на ту область, где делают "татуаж", наносится обезболивающий крем. После того, как крем начинает действовать, в идеале вас не должно что-то беспокоить или болеть. Однако у всех разная переносимость боли, поэтому предсказать, что вы почувствуете во время процедуры, сложно – все индивидуально.

Как проходит процесс заживления?

После того, как вы сделаете подводку, можете сразу пойти по своим делам. Противопоказано ходить в сауну или бассейн. Кроме того, ни в коем случае нельзя использовать тушь или тени.

По мере заживления подводки у вас могут появиться корки, но они, скорее всего, будут минимальными. Трогать их не нужно – они в течение нескольких дней сами должны отшелушиться.

Читайте такжеЛелея каждый волосок: самые модные брови на осень-зиму 2020-2021 - фотоПриготовьтесь к тому, что широкая подводка может заживать от 7 до 10 дней. Все это время вам следует избегать прикосновения и трения глаз, пока они заживут, чтобы не распространять микробы или бактерии в этом месте.

Сколько держится перманентный макияж глаз?

Красиво подводка выглядит первый год – потом она блекнет, и нужно возвращаться к мастеру. В зависимости от особенностей организма, она может полностью исчезнуть через два-три года.

Перманентный макияж глаз / Instagram

Цена удовольствия?

Далеко ходить не нужно – набрав в поиске "гугла" эту процедуру, вы можете убедиться, что процедура стоит от 1000 гривен. В любом случае не бегите к первому попавшемуся мастеру, который сделает перманентный макияж глаз дешевле – ориентируйтесь на опыт и отзывы.

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