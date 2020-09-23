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В моду вернулся макияж в стиле 90-х и мандариновая помада - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

23 сентября 2020, 04:07

В сезоне осень-зима 2020-2021 к нам в гости пришел макияж из прошлого. Мы с вами живем в удивительное время, когда все возвращается.

  • Модный макияж осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модный макияж осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модный макияж осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модный макияж осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модный макияж осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модный макияж осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модный макияж осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модный макияж осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модный макияж осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модный макияж осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модный макияж осень-зима 2020-2021 Instagram

Макияж на осень-зиму 2020-2021 опять изменился. Мода краситься меняется с такой же скоростью, как и мода одеваться.

В этом, наверное, есть большой плюс – ведь мы меняемся, хотим того или нет, и внутренне, и внешне, и должны менять макияж.

Хотя есть немало тех, кто уцепился в один-два варианта макияжа, и все время из года в год красится одинаково. Зачем?!

Новый макияж – это всегда другие ощущения. Поменяли тени, или подводку яркого цвета сделали – и вы уже загадочная, необычная и интересная.

В сезоне осень-зима 2020-2021 к нам в гости пришел макияж из прошлого. Мы с вами живем в удивительное время, когда все возвращается.

Чего мы в 2020 году только не видели. При этом в моду вернулись стили разных времен – и 20-е, и 40-е, и 70-е, и 80-е. Кроме того, сейчас мы наблюдаем возрождение 90-х, которые "дарят" нам оригинальный макияж глаз.

Отметим, для лихих 90-х были характерны минималистичный стиль и использование коричневых тонов.

Мы сегодня расскажем вам о главных трендах в макияже на осень-зиму 2020-2021, а в нашей фотогалерее образцы для вдохновения.

Модный макияж осень-зима 2020-2021: главные тренды

Макияж в стиле 90-х

Трендовый макияж в стиле 90-х – это натуральная, неидеальная кожа с мягкими контурами, коричневые тени для верхнего и нижнего века, при желании - полоска черной подводки под внешними уголками глаз, и светло-коричневая помада.

Макияж в стиле 90-х / Instagram

Широкие стрелки

Одним из ключевых трендов этой осени и зимы станут широкие стрелки. Они делают образ таинственным и очень ярким. При этом ширина стрелок грандиозная – по сути они могут занять почти все верхнее веко.

Модный макияж осень-зима 2020-2021
Модный макияж осень-зима 2020-2021 / Instagram

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Двухцветные стрелки

Мы уже сочетали с вами два цвета в тенях и помадах. Теперь пришло время двухцветных стрелок. Такие стрелки выглядят очень эффектно. Главное – удачно подобрать оттенки, чтобы вместе они создавали прекрасный тандем.

Цветная тушь

Черная тушь из моды никуда не ушла, но специально для тех, кто любит экспериментировать и удивлять, в моду вошла цветная тушь: коричневая, фиолетовая, зеленая, красная.

Модный макияж осень-зима 2020-2021
Модный макияж осень-зима 2020-2021 / Instagram

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В моде оранжевая, бордовая и красная помады

Губы в сезоне осень-зима 2020-2021 должны быть сочными и яркими. Поэтому при выборе помады ориентируйтесь на оранжевый (в том числе и мандариновый и янтарный), красный и бордовый цвета.

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