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С чем носить длинную юбку зимой, чтобы выглядеть стильно

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

10 декабря 2020, 06:25

Длинная юбка не должна пылиться в вашем шкафу зимой. Простые советы по стилю помогут вам создать модный лук на зиму 2021.

В юбке зимой можно выглядеть потрясающе / Instagram

В моде длинные юбки, но многие их не носят только потому, что не умеют сочетать их с одеждой так, чтобы выглядеть стильно, непринужденно и так, как героини ярких фотосессий в модных женских журналах. А некоторые убеждены, что длинная юбка добавляет лишних лет. Но модная юбка зима 2021 может изменить ваше представление об этом элементе гардероба, потому что она красиво сочетается с удобной обувью.

Для тех, кто обожает длинные юбки, и чувствует себя в них превосходно, настало идеальное время, когда можно насладиться моментом. В моде длинные юбки с цветочными принтами, в клетку, а также монохромные модели, в том числе и кожаные варианты. В нашем материале В моду на зиму 2021 пришли загадочные и теплые юбки можете подробнее о них узнать.

Так вот, длинная юбка не должна пылиться в вашем шкафу зимой. И для того, чтобы у вас пропали любые сомнения на этот счет, ознакомьтесь с нашими модными советами.

С чем носить длинную юбку зимой, чтобы выглядеть стильно

Носите длинную юбку с ботильонами

Это самый удачный образ, который нравится всем, ведь он позволяет нам выглядеть изысканно. Например, возьмите длинную юбку с рисунком, приятный теплый пуловер с плотной шерсти и кожаные ботильоны на высоких, но удобных каблуках. Вы будете выглядеть просто, но в то же время шикарно, гламурно и эффектно!

Носите длинную юбку с ботильонами / Instagram

Носите длинную юбку с кроссовками

Уже давно кроссовки вышли за рамки спортивной обуви. Современная женщина жаждет практичности, и она отвоевала право носить одежду, которая ей нравится, с обувью, в которой ей удобно.

Носите длинную юбку с кроссовками / Instagram

Кроссовки очень хорошо сочетаются с длинными юбками. И если зима теплая, можно эти вещи носить. Правда, лучше остановиться на универсальной белой кожаной модели – она гарантированно подойдет под любую юбку, независимо от цвета и принтов.

Носите длинную юбку с боевыми сапогами

Это самая популярная комбинация в сезоне зима 2021, так как боевые сапоги и ботинки на грубой подошве в тренде. Но это еще и один из самых удачных дуэтов в одежде.

Носите длинную юбку с боевыми битинками / Instagram

Добавьте к комплекту свитер оверсайз, который также сейчас покоряет вершину моды, и будете выглядеть не только стильно, но и ощутите себя комфортно в прохладный день.

Носите юбку с сапогами / Instagram

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