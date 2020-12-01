В моду на зиму 2021 пришли загадочные и теплые юбки - фото

Согласитесь, юбки – это всегда больше, чем просто элемент женского гардероба. Когда женщина одевает юбку – она точно что-то хочет сказать миру, окружению и… себе.! В юбке женщина преображается, и заряжается – в ней всегда хочется выйти в люди, сделать самый смелый шаг и принять, наконец, какое-то важное решение в жизни. И зима тут вовсе не помеха – в холодную пору юбки тоже популярны и востребованы, хотя есть и немало тех, кто находится во власти стереотипов и зимой не носит юбки, потому что "холодно", "неудобно" и "не с чем носить". Но бояться зимой юбок точно не стоит!

В 2020 году, на его закате, на вершине модного Олимпа появились мини-юбки, и это тоже своего рода послание: 100 лет назад появился "индекс длины юбки", суть которого в том, что когда в жизни все прекрасно, женщины с удовольствием носят мини, а когда экономика рушится, то длина женской одежды резко увеличивается. В нашем материале В моду на осень-зиму ворвались привлекательные мини-юбки можете подробнее узнал об этом громком возвращении года.

Примечательно, что в сезоне зима 2020-2021 в моде юбки на любой вкус, ведь ее величество Мода пытается угодить каждой женщине, и ее девиз в этом сложном году, - всем сестрам по серьгам!

Мы сегодня подробнее расскажем вам о самых модных юбках на эту зиму – в нашей фотогалерее собраны актуальные образцы, посмотрите их – вполне возможно какая-то юбка вдохновит вас на новый образ!

Модные юбки зима 2021 – на что обратить внимание

Новинка сезона – юбка-брюки

Эта юбка создана специально для тех, кто любит удивлять и привлекать к своей персоне внимание: встречайте, на зиму в тренды выбилась эффектная юбка-брюки. Вариаций – довольно много, например, двухслойные модели из вискозы или тонкой шерсти, расклешенные внизу. Волнистая нижняя линия делает юбку оригинальной, а пояс подчеркивает талию. Также в трендах А-силуэты с асимметричным подолом. В целом ориентируйтесь на интересные запахи и драпировки, изящные пояса и модные цвета: мятный, бордовый, черный, белый, ультрамарин и охру.

Модные юбки зима 2021 / Instagram

Трикотажные и вязаные удлиненные юбки

Идеальные юбки зима 2021 – теплые, мягкие и комфортные, в которых можно выйти гулять даже в мороз. Модные стилисты подготовили для всех женщин мира целый "арсенал" таких юбок – это вязаные юбки, трикотажные и кашемировые модели, которые красиво сочетаются со свитерами. Самая модная длина – миди, или чуть ниже колена. Самый лучший силуэт – прямой, свободный, чтобы чувствовать себя раскрепощенной!

Модные юбки зима 2021 / Instagram

Загадочные юбки с бахромой снова в моде

В моду из 20-х вернулся уникальный стиль, который за свою историю неоднократно оказывался в трендах. Кожаные и замшевые юбки с бахромой – это шик, который удачно смотрится на каждой женщине. Уже сегодня можете искать короткие юбки с бахромой, а также строгие модели с разрезами спереди или сбоку.

Модные юбки зима 2021 / Instagram

Юбки макси сейчас в трендах

Для тех, кто обожает длинные юбки, и чувствует себя в них превосходно, настало идеальное время, когда можно насладиться моментом. В моде длинные юбки с цветочными принтами, в клетку, а также монохромные модели, в том числе и кожаные варианты. Если у вас есть любимая длинная юбка, то можете ее "внедрить" в свой повседневный образ – длинные модные юбки 2020 зима отлично сочетаются со свитерами оверсайз и боевыми ботинками на грубой подошве.

Модные юбки зима 2021 / Instagram

Модели карандаш и трапеция – яркая модная тенденция

В сезоне зима 2021 особое место отведено для элегантных юбок-карандашей длиной до колен и разрезами спереди, сбоку или сзади, высокой талией и без пояса. Кроме того, в трендах прямые силуэты (карандаш) с экокожи, замши, бархата, твида. В сочетании с пиджаком они выглядят как костюм с юбкой. Для более демократичного образа выбирайте модели юбок в большую клетку, с нашивками и драпировками.

Модные юбки зима 2021 / Instagram

Мода зима 2021 – какие юбки еще в тренде: