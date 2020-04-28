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Самые модные асимметричные стрижки 2020 каре и боб - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

28 апреля 2020, 19:35

Классическая стрижка боб подходит всем, и это ее преимущество. Но если вы устали от однообразия, тогда острый асимметричный боб станет для вас спасением.

  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram
  • Асимметричные стрижки 2020 Instagram

Наверняка на карантине вы ловили себя на мысли о том, что когда это все закончится и жизнь вернется в привычное русло, то вы точно сделаете стильную короткую стрижку, которая будет отличаться от той, которую вы делаете обычно.

Ассиметричные стрижки – отличная возможность укоротить волосы и получить что-то интересное, неординарное и, что самое важное, модное. Также это неплохая возможность избавиться от всего того, что накипело, и в то же время не подстригать волосы слишком коротко: за счет того, что одна сторона короче, а другая – длиннее, получается двойной эффект.

Кроме того, модные стрижки 2020 с асимметрией способны изменить образ и делают его более выразительным и харизматичным. Они также смещают акценты – подчеркнут, что надо, и спрячут то, что вас напрягает. А еще женские стрижки с асимметрией обладают шикарным омолаживающим эффектом.

Главред собрал самые модные варианты асимметричных стрижек, а в нашей фотогалерее – свежие образцы модных асимметричных стрижек 2020.

Модные асимметричные стрижки 2020

Боб с андеркатом

Если душа просит коротких волос, но что-то сдерживает – решение есть: сделайте стрижку боб с андеркатом. Суть ее в том, что с одной стороны в области виска волосы выбриваются, а с другой – оставляете длину, которая вам больше всего идет. На затылке волосы чуть короче, чем спереди. Если при этом вы покрасите волосы в яркий цвет, то стрижка от этого только выиграет.

Асимметричная челка

Честно говоря, асимметричная челка только возвращается в моду – после затишья длиной в несколько лет, мода 2020 открыла двери этой оригинальной челке. Если вы хотите кардинально изменить образ, но не хотите играть с длиной волос, то асимметричная челка – самое идеальное решение. А если челка надоест – то она быстро отрастет, и ее можно перевести в удлиненную челку на бок.

Острый асимметричный боб

Классическая стрижка боб подходит всем, и, безусловно, это ее преимущество. Но если вы устали от однообразия и действительно хотите выглядеть сногсшибательно, тогда острый асимметричный боб станет для вас спасением. С одной стороны делаете волосы чуть длиннее, с другой – чуть короче. Можно сделать косую челку, которая плавно переходит в общую длину волос – ту часть, которая длиннее.

Асимметричное каре

Если стрижка боб подразумевает слои и текстуру, то каре – это гладкие волосы без каких-либо слоев. Поэтому в случае, если вам больше нравится вариант стрижки, когда все линии – четкие, а форма не размытая – тогда асимметричное каре вас ждет: с одной стороны волосы короче, и они плавно переходят в более длинные волосы с противоположной стороны лица. Также обратим ваше внимание на то, что постепенно кудрявые волосы уходят в прошлое, поэтому подкручивать волосы не обязательно, наоборот, мы идем к тому, что опять будет вытягивать волосы утюжком.

Читайте такжеВ моду вернулась женская стрижка лоб из 1900-х: как подстричь дома - фотоНапомним, ранее сообщалось, женская стрижка лоб (с англ. сокращенно lob от long bob – удлиненный боб) – это одна из вариаций знаменитой стрижки боб. Все то же самое – затылок короче, чем пряди спереди. Но акцент на длине этих прядей.

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