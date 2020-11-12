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Самые модные головные уборы и теплые шапки зима 2021 - фото

12 ноября 2020, 05:05

Зима не всегда экстремальная, поэтому вам обязательно понадобится красивая модная шапка, которую вы будете носить с удовольствием в любую погоду.

  • Модные шапки зима 2020 Instagram
  • Модные шапки зима 2020 Instagram
  • Модные шапки зима 2020 Instagram
  • Модные шапки зима 2020 Instagram
  • Модные шапки зима 2020 Instagram
  • Модные шапки зима 2020 Instagram
  • Модные шапки зима 2020 Instagram
  • Модные шапки зима 2020 Instagram
  • Модные шапки зима 2020 Instagram
  • Модные шапки зима 2020 Instagram
  • Модные шапки зима 2020 Instagram
  • Модные шапки зима 2020 Instagram

Без головного убора зимой не обойтись, и никакие комплименты и восторженные взгляды не стоят того, чтобы выйти на мороз без шапки. Тем более, все прекрасно понимают, что зимой прическа идеальной быть не может – и не должна быть, ведь в трендах легкая лохматость. Кроме того, не надейтесь на шарф или капюшон. И даже если вы себе уже придумали убедительное оправдание, что ни один головной убор вам не подходит – значит, вы просто не обращали на шапки вообще никакого внимания, и не знаете, что в моде много вариантов на любой вкус.

Мода осень-зима 2020-2021 соединила в себе разные стили и эпохи, поэтому даже самая привередливая модница найдёт для себя особенный головной убор, в котором ей будет удобно, и, что самое важно, в котором она будет чувствовать себя уверенно. В нашем материале В моде женские шапки с восточным колоритом и французским обаянием можете подробнее узнать о тенденциях сезона.

Конечно, когда лютый мороз и вьюга, никому вообще дела нет до того, какая шапка у вас на голове.

Но зима не всегда экстремальная, поэтому вам обязательно понадобится красивая модная шапка, которую вы будете носить с удовольствием в любую погоду.

Мы сегодня расскажем вам о горячих трендах в мире шляп – обязательно посмотрите нашу фотогалерею, там собраны модные образцы, которые легко можно найти в продаже.

Модные головные уборы 2020 зима – на что обратить внимание

В моду вернулся капор

Мода 90-х подарила нам много ярких вещей, и капор, который в те времена был очень популярным, опять в тренде. Для тех, кто ищет необычный головной убор, капор станет находкой – он удобный, согревает голову, шею и даже щеки. При желании, его можно носить как стильный капюшон. В моде вязаные модели однотонного цвета, и оригинальные варианты с принтами.

Модные шапки зима 2020 / Instagram

В моде большие шапки с манжетами

Если хотите выглядеть ультрамодно этой зимой – ориентируйтесь на большие шапки с манжетами. Модный головной убор 2020 должен быть крупным и заметным. Это общая модная тенденция, ведь оверсайз – это фишка года! Самые модные шапки – вязаные, рисунок напоминает свитер. В них очень уютно и тепло, и носить их можно как с пальто, так и с пуховиком или дубленкой.

Модные шапки зима 2020 / Instagram

В трендах маленькая вязаная шапочка

Мода обожает контрасты, поэтому для тех, для кого большая шапка на голове – вариант не самый привлекательный, в моду вошли изящные вязаные шапки бини. Маленькие модные шапки осень-зима 2020-2021 только покрывают макушку, а уши не закрывают. Такие модели оставляют большую часть головы открытой – это спасение для тех, кто не любит прятать волосы.

Модные шапки зима 2020
Модные шапки зима 2020 / Instagram

Маленькая вязаная шапка в мужском стиле – это классика

Если открытые уши вас смущают, то берите шапку в мужском стиле – она не слишком большая, идет без манжета, который визуально увеличивает голову, и отлично сочетается с любой верхней одеждой. Единственное, что важно – подобрать цвет. Для тех, кому хочется чего-то уютного и интересного, ориентируйтесь на полоски, какие обычно бывают на свитерах.

Модные шапки зима 2020 / Instagram

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Модные шапки зима 2021 – какие еще головные уборы в трендах:

  • В моде удивительные кожаные шапки и картузы.
  • Береты всегда в моде, но в этом году очень популярны.
  • Вязаные шапки с помпоном и длинными "косичками" в тренде.
  • Актуальные также тюрбан, бандана, повязка и шарф.

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