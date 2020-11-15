Самые модные женские перчатки и теплые варежки на зиму 2021 - фото

Зима приближается! Пришло время вложить деньги в модную пару перчаток, которые могут сохранить ваши руки в тепле. Особенно это важно, если вы следите за своими руками – зимой им нужна дополнительная забота и любовь. Правда, у перчаток не только прикладная функция: они держат руки в тепле, когда на улице холодно, и являются прекрасным дополнением образа.

Перчатки, как и шапки с шарфами – это важный элемент женского гардероба на осень-зиму, который может испортить образ или вытянуть его. В нашем материале Самые модные головные уборы и теплые шапки зима 2021 вы можете подробнее узнать о шапках на зиму.

Вы выбираете шерстяные варежки или отдаете предпочтение классическим кожаным перчаткам? Выбор за вами. Конечно же, когда на улице мороз, то самое главное – чтобы перчатки были теплыми. А если они к тому же и модные, то это великолепно.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных перчатках на зиму 2020-2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы, которые заслуживают внимания.

Модные женские перчатки зима 2021 – на что обратить внимание

В моде длинные зимние перчатки

В моду вернулись перчатки, которые у многих до сих пор ассоциируются с королевскими балами и дамами в роскошных пышных платьях. Ее величество мода опять дарит нам шанс окунуться в прошлое. Если ищете ультрамодные женские перчатки на зиму 2020-2021, ориентируйтесь на высокие модели – кожаные, вязаные или комбинированные. Кроме того, в моде высокие кожаные перчатки, которые расширены к верху – они не должны плотно обтягивать руку – наоборот, вы можете в них спрятать рукава пальто.

Модные перчатки и варежки 2020 / Instagram

В трендах митенки

Если ищете удобный вариант защиты рук в зимнюю пору, можете уже сегодня искать митенки. Это что-то среднее между перчатками и варежками – но пальцы открыты. В трендах вязаные митенки 2021 с оригинальными узорами. И если вы достаточно свободны и не боитесь выглядеть смешно, можете присмотреть себе митенки с…узорами животных.

Модные перчатки и варежки 2020 / Instagram

Читайте также В моду вошли удивительные женские шарфы цвета марсала и изумруда - фотоПиск сезона – меховые варежки

Все любительницы шубок и меха – не только натурального, но и искусственного, будут приятно удивлены – в моде меховые варежки. Они визуально кажутся большими, а внутри очень теплые – именно то, что нужно для холодной зимы. Это могут быть также классические меховые перчатки зима 2021, или длинные зимние перчатки выше локтя с мехом – идеальное решение для пуховика или пальто без рукавов.

Модные перчатки и варежки 2020 / Instagram

Варежки актуальны всегда

Зимой варежки станут находкой для всех тех, для кого удобство превыше всего. Ориентируйтесь на модели ярких расцветок с украшениями. Также актуальна вечная классика – варежки зима 2021 с узорами и реалистичной объемной вышивкой. Правило одно – чем интереснее дизайн, тем лучше.

Модные перчатки и варежки 2020 / Instagram

Мода зима 2021 - какие еще женские перчатки в моде: