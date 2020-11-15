УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Самые модные женские перчатки и теплые варежки на зиму 2021 - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

15 ноября 2020, 05:40

В моду вернулись перчатки, которые у многих до сих пор ассоциируются с королевскими балами и дамами в роскошных пышных платьях.

  • Модные перчатки и варежки 2020 Instagram
  • Модные перчатки и варежки 2020 Instagram
  • Модные перчатки и варежки 2020 Instagram
  • Модные перчатки и варежки 2020 Instagram
  • Модные перчатки и варежки 2020 Instagram
  • Модные перчатки и варежки 2020 Instagram
  • Модные перчатки и варежки 2020 Instagram
  • Модные перчатки и варежки 2020 Instagram
  • Модные перчатки и варежки 2020 Instagram
  • Модные перчатки и варежки 2020 Instagram
  • Модные перчатки и варежки 2020 Instagram
  • Модные перчатки и варежки 2020 Instagram
  • Модные перчатки и варежки 2020 Instagram

Зима приближается! Пришло время вложить деньги в модную пару перчаток, которые могут сохранить ваши руки в тепле. Особенно это важно, если вы следите за своими руками – зимой им нужна дополнительная забота и любовь. Правда, у перчаток не только прикладная функция: они держат руки в тепле, когда на улице холодно, и являются прекрасным дополнением образа.

Перчатки, как и шапки с шарфами – это важный элемент женского гардероба на осень-зиму, который может испортить образ или вытянуть его. В нашем материале Самые модные головные уборы и теплые шапки зима 2021 вы можете подробнее узнать о шапках на зиму.

Вы выбираете шерстяные варежки или отдаете предпочтение классическим кожаным перчаткам? Выбор за вами. Конечно же, когда на улице мороз, то самое главное – чтобы перчатки были теплыми. А если они к тому же и модные, то это великолепно.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных перчатках на зиму 2020-2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы, которые заслуживают внимания.

Модные женские перчатки зима 2021 – на что обратить внимание

В моде длинные зимние перчатки

В моду вернулись перчатки, которые у многих до сих пор ассоциируются с королевскими балами и дамами в роскошных пышных платьях. Ее величество мода опять дарит нам шанс окунуться в прошлое. Если ищете ультрамодные женские перчатки на зиму 2020-2021, ориентируйтесь на высокие модели – кожаные, вязаные или комбинированные. Кроме того, в моде высокие кожаные перчатки, которые расширены к верху – они не должны плотно обтягивать руку – наоборот, вы можете в них спрятать рукава пальто.

Модные перчатки и варежки 2020
Модные перчатки и варежки 2020 / Instagram

В трендах митенки

Если ищете удобный вариант защиты рук в зимнюю пору, можете уже сегодня искать митенки. Это что-то среднее между перчатками и варежками – но пальцы открыты. В трендах вязаные митенки 2021 с оригинальными узорами. И если вы достаточно свободны и не боитесь выглядеть смешно, можете присмотреть себе митенки с…узорами животных.

Модные перчатки и варежки 2020
Модные перчатки и варежки 2020 / Instagram

Читайте такжеВ моду вошли удивительные женские шарфы цвета марсала и изумруда - фотоПиск сезона – меховые варежки

Все любительницы шубок и меха – не только натурального, но и искусственного, будут приятно удивлены – в моде меховые варежки. Они визуально кажутся большими, а внутри очень теплые – именно то, что нужно для холодной зимы. Это могут быть также классические меховые перчатки зима 2021, или длинные зимние перчатки выше локтя с мехом – идеальное решение для пуховика или пальто без рукавов.

Модные перчатки и варежки 2020
Модные перчатки и варежки 2020 / Instagram

Варежки актуальны всегда

Зимой варежки станут находкой для всех тех, для кого удобство превыше всего. Ориентируйтесь на модели ярких расцветок с украшениями. Также актуальна вечная классика – варежки зима 2021 с узорами и реалистичной объемной вышивкой. Правило одно – чем интереснее дизайн, тем лучше.

Модные перчатки и варежки 2020
Модные перчатки и варежки 2020 / Instagram

Мода зима 2021 - какие еще женские перчатки в моде:

  • В трендах перчатки-манжеты.
  • В моде замшевые перчатки.
  • Актуальны также ковбойские перчатки.

перчатки мода осень 2020 мода осень зима 2020 2021 модные перчатки модные варежки
Сейчас вы просматриваете новость «Самые модные женские перчатки и теплые варежки на зиму 2021 - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Самые модные головные уборы и теплые шапки зима 2021 - фотоСамые модные головные уборы и теплые шапки зима 2021 - фото В моде удивительные брюки из 70-х: с чем носить штаны клеш - фотоВ моде удивительные брюки из 70-х: с чем носить штаны клеш - фото В моде пальто и свитера с потрясающим принтом гусиная лапка из 30-х: фотоВ моде пальто и свитера с потрясающим принтом гусиная лапка из 30-х: фото Скрытое окрашивание волос – самое эффектное окрашивание 2020: фотоСкрытое окрашивание волос – самое эффектное окрашивание 2020: фото Шоколадный маникюр – идеальный осенний маникюр 2020: фотоШоколадный маникюр – идеальный осенний маникюр 2020: фото
Следующий материал

Последние новости

06:06
Стало известно, какую вакцину от COVID-19 планирует закупить Украина
05:40
Самые модные женские перчатки и теплые варежки на зиму 2021 - фото Фото
05:05
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
04:37
Без локдауна не обойтись: врач дала мрачный прогноз роста смертности из-за COVID-19 Видео
04:02
В Крыму назвали воровство причиной отсутствия воды
Реклама
03:44
Кастетом в глаз: стала известна причина нападения на бойца ММА Видео
03:08
Петиция об отмене карантина выходного дня в Украине собрала необходимые голоса Видео
02:32
Политик рассказал, почему итог войны в Карабахе – позорное поражение России Видео
02:03
Гороскоп на 16 ноября для всех: сильный дар и обманчивая выгода Видео
01:30
Ураганная эпидемия: эксперт дал мрачный прогноз насчет карантина выходного дня Видео
01:09
В Румынии пациенты с Covid-19 погибли во время пожара в больнице Видео
00:57
Народный синоптик назвал морозные и теплые дни ноября 2020 Видео
00:39
Путин отреагировал на смерть Армена Джигарханяна Видео
00:15
Захват Лукашенко и удар по его режиму: у Тихановской сделали новое заявление Видео
14 ноября, суббота
23:55
Ученые заявили о мутациях коронавируса с уменьшением летальности Видео
23:37
Коронавирус в Украине 14 ноября – за сутки выявили более 12 500 больных Видео
23:35
Украина проиграла Германии в гостях в Лиге Наций Фото
23:12
"Суперинфекция" страшнее коронавируса: Ляшко напугал украинцев новым заболеванием Видео
23:00
Лукашенко пояснил, как вместе с семьей переболел коронавирусом
22:55
Бывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороны Видео
Реклама
22:35
Гороскоп на 15 ноября для всех: кто станет любимцем фарта Видео
22:22
Экс-советник Ермака пожаловался на присвоение миллиардов из фонда Covid-19
22:16
Украинские гандболистки устроили жестокий махач прямо на площадке Видео
22:13
Армен Джигарханян: лучшие фильмы и страшные смерти близких Видео досье
22:05
Армения потеряла все: эксперт объяснила, как Москва помогла Баку Видео
21:32
Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19 Видео
21:28
Украина начинает исследовать Луну и Марс вместе с NASA
21:19
Коронавирус сразил Степанова: что известно о болезни главы Минздрава Видео
21:10
Закрыть метро, остановить наземный транспорт: Степанов оценил худший сценарий карантина Видео
21:01
СМИ назвали имя наследника Армена Джигарханяна Видео
20:48
Раз в день выходить из дома: Австрия вводит полный локдаун Видео
20:48
Зеленский анонсировал кадровые чистки и раскрыл план решения проблемы с КСУ Видео
20:47
В Минздраве сообщили, из-за чего COVID-19 у человека становится тяжелее Видео
20:45
Арестович назвал главную проблему Путина на переговорах по Донбассу Видео
20:18
Трамп впервые заговорил о проигрыше на выборах Видео
20:05
Стали известны детали телефонных переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном Видео
19:27
Бунт против карантина: Зеленский припугнул "непокорных" мэров Видео
19:21
В Армении озвучили первые цифры о потерях в Нагорном Карабахе
18:45
Зеленский записал новое видео из больницы и ответил на фейки Видео
18:35
Лукашенко высказался о передаче власти в Беларуси своему сыну Видео
Реклама
18:23
Распад России и фактор Азербайджана: у Зеленского оценили итоги войны в Карабахе Видео
18:08
В РФ телеведущий в коме находится в реанимации из-за коронавируса
18:03
Врач назвала тихих врагов либидо Видео
17:57
"Завали хавальник, баран, не пи*ди": Милевский влип в новый скандал
17:35
В Украине начали эффективно лечить Covid-19 отечественным препаратом Видео
17:29
Срыв карантина: Зеленский готовит жесткий ответ бунтующим мэрам – СМИ Видео
17:12
"Покушение на Пашиняна": в Армении задержан лидер партии-врага власти Видео
16:59
"Не стоит бояться говорить правду": стало известно, как Джигарханян отзывался об Украине
16:28
В Киеве нашли тело молодой девушки: всплыли шокирующие детали убийства
16:02
Тотальная угроза из Крыма: у Зеленского сделали предупреждение Европе Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять