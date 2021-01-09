Седеют брови: как остановить поседение волос в бровях и как его скрыть

Если у вас седеют брови, вам нужно увеличить потребление витамина B12 / Instagram

Все те, кому немного за 30, рано или поздно, сталкиваются с неприятной неожиданностью – брови постепенно начинают седеть. Вначале появляются одинокие волоски белого цвета, а постепенно их количество увеличивается. И самое худшее, что можно сделать в этот момент – взять пинцет и выщипать волоски-раздражители. Не слушайте тех, кто скажет вам, что, удалив такой волосок, на его месте вырастет новый "молодой" волосок. Вырастет, только еще больше седых волосков.

Женщины во все времена уделяли бровям много времени, ведь красивые ухоженные брови способны быстро вытянуть любой образ даже без макияжа. В последнее время в моде густые брови – в нашем материале В моде густые брови в стиле 80-х: как быстро отрастить брови дома можете подробнее узнать о том, как ухаживать за бровями, чтобы они быстрее росли.

Но когда вы видите седые волосы в бровях, то содрогаться не стоит. И даже если вы сталкиваетесь с этой проблемой в 30 лет, то знайте – выход есть. Не важно, почему появились седые волосы в ваших бровях – из-за напряженной жизни или как следствие преждевременного старения, всегда есть средство, чтобы бороться с такими неприятными проблемами.

Мы сегодня расскажем вам о том, как остановить появление седины на бровях.

Как остановить поседение волос в бровях

Прежде чем бежать в аптеку или магазин косметики в поисках средств, которые способны предотвратить появление седых волос на бровях и скрыть их появление, вы должны узнать, что на самом деле отвечает за цвет бровей у людей.

Если вы слышали о меланине и его роли в определении цвета кожи лица, то вы также должны знать, что он влияет на определение цветового пигмента ваших бровей. Феомеланин (теплый, красно-желтый пигмент) и эумеланин (черно-коричневый пигмент) - это два цветных пигмента в составе меланина, которые отвечают за сохранение исходного цвета ваших бровей.

Читайте такжеКак сделать скраб для лица в домашних условиях из кофе и сахараКогда возникает дисбаланс в производстве этих двух цветных пигментов, присутствующих в меланине, это приводит к преждевременному поседению и отбеливанию волос.

Почему седеют волосы в бровях?

Есть несколько факторов, которые вызывают седину. Это то, что является причиной дисбаланса цветных пигментов.

Курение - одна из основных причин появления седых волос на бровях.

Неправильная диета тоже влияет на цвет бровей, а именно, на появление седых волос.

Дефицит витамина D - когда вы сталкиваетесь с дефицитом витамина D, выработка эумеланина, который отвечает за окрашивание наших бровей черным пигментом, значительно снижается.

Генетические факторы - иногда наследственный фактор также вызывает седину в бровях.

Старение или преждевременное старение также может проявляться в виде седины.

Гормональный дисбаланс - иногда из-за определенных лекарств нарушается гормональный цикл в нашем организме.

Неправильные продукты для макияжа: вы делаете макияж, используя некачественную косметику, просроченную или с чрезмерным содержанием химии? Тогда не пугайтесь, если мы скажем вам, что седые волосы в бровях не отстают.

Курение - одна из основных причин появления седых волос на бровях / Instagram

Что делать, чтобы брови не седели?

Если у вас седеют брови, вам необходимо увеличить потребление витамина B12 после консультации с врачом. Это волшебное средство превращает седину в черный цвет.

Используйте касторовое масло. Вы, должно быть, уже знали о пользе касторового масла для волос на бровях. Это не только помогает предотвратить преждевременное поседение, но и способствует росту густых бровей.

Начните следить за тем, что вы едите. Ваше питание должно быть сбалансированным, а рацион должен включать овощи, фрукты, ягоды, орехи.

Читайте такжеВ моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фотоПерейдите к здоровому образу жизни: чтобы сбалансировать проблемы, вызванные гормональным дисбалансом, вы должны вести здоровый образ жизни. Достаточный сон, достаточный отдых, избежание стресса и беспокойства вместе помогают поддерживать правильный баланс гормонов в нашем организме, тем самым предотвращая преждевременное поседение волос на бровях.

Принимайте солнечную ванну: чтобы восполнить дефицит витамина D, необходимо ежедневно подвергаться воздействию естественного солнечного света. Это связано с тем, что солнечный свет является самым мощным источником витамина D.

Принимайте солнечную ванну, чтобы брови не седели / Instagram

Как скрыть седые волосы в бровях

Выше мы говорили о том, как "вылечить" свои брови и вернуть им природный цвет. Тем не менее, если вы хотите быстро решить проблему, или, по крайней мере, скрыть ее, пускай ненадолго, то можете выбрать для себя один из способов: