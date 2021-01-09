УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Седеют брови: как остановить поседение волос в бровях и как его скрыть

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

9 января 2021, 04:15

Даже если вы сталкиваетесь с проблемой поседения бровей в 30 лет, то знайте – выход есть.

Если у вас седеют брови, вам нужно увеличить потребление витамина B12 / Instagram

Все те, кому немного за 30, рано или поздно, сталкиваются с неприятной неожиданностью – брови постепенно начинают седеть. Вначале появляются одинокие волоски белого цвета, а постепенно их количество увеличивается. И самое худшее, что можно сделать в этот момент – взять пинцет и выщипать волоски-раздражители. Не слушайте тех, кто скажет вам, что, удалив такой волосок, на его месте вырастет новый "молодой" волосок. Вырастет, только еще больше седых волосков.

Женщины во все времена уделяли бровям много времени, ведь красивые ухоженные брови способны быстро вытянуть любой образ даже без макияжа. В последнее время в моде густые брови – в нашем материале В моде густые брови в стиле 80-х: как быстро отрастить брови дома можете подробнее узнать о том, как ухаживать за бровями, чтобы они быстрее росли.

Но когда вы видите седые волосы в бровях, то содрогаться не стоит. И даже если вы сталкиваетесь с этой проблемой в 30 лет, то знайте – выход есть. Не важно, почему появились седые волосы в ваших бровях – из-за напряженной жизни или как следствие преждевременного старения, всегда есть средство, чтобы бороться с такими неприятными проблемами.

Мы сегодня расскажем вам о том, как остановить появление седины на бровях.

Как остановить поседение волос в бровях

Прежде чем бежать в аптеку или магазин косметики в поисках средств, которые способны предотвратить появление седых волос на бровях и скрыть их появление, вы должны узнать, что на самом деле отвечает за цвет бровей у людей.

Если вы слышали о меланине и его роли в определении цвета кожи лица, то вы также должны знать, что он влияет на определение цветового пигмента ваших бровей. Феомеланин (теплый, красно-желтый пигмент) и эумеланин (черно-коричневый пигмент) - это два цветных пигмента в составе меланина, которые отвечают за сохранение исходного цвета ваших бровей.

Читайте такжеКак сделать скраб для лица в домашних условиях из кофе и сахараКогда возникает дисбаланс в производстве этих двух цветных пигментов, присутствующих в меланине, это приводит к преждевременному поседению и отбеливанию волос.

Почему седеют волосы в бровях?

Есть несколько факторов, которые вызывают седину. Это то, что является причиной дисбаланса цветных пигментов.

  • Курение - одна из основных причин появления седых волос на бровях.
  • Неправильная диета тоже влияет на цвет бровей, а именно, на появление седых волос.
  • Дефицит витамина D - когда вы сталкиваетесь с дефицитом витамина D, выработка эумеланина, который отвечает за окрашивание наших бровей черным пигментом, значительно снижается.
  • Генетические факторы - иногда наследственный фактор также вызывает седину в бровях.
  • Старение или преждевременное старение также может проявляться в виде седины.
  • Гормональный дисбаланс - иногда из-за определенных лекарств нарушается гормональный цикл в нашем организме.
  • Неправильные продукты для макияжа: вы делаете макияж, используя некачественную косметику, просроченную или с чрезмерным содержанием химии? Тогда не пугайтесь, если мы скажем вам, что седые волосы в бровях не отстают.
Курение - одна из основных причин появления седых волос на бровях / Instagram

Что делать, чтобы брови не седели?

Если у вас седеют брови, вам необходимо увеличить потребление витамина B12 после консультации с врачом. Это волшебное средство превращает седину в черный цвет.

Используйте касторовое масло. Вы, должно быть, уже знали о пользе касторового масла для волос на бровях. Это не только помогает предотвратить преждевременное поседение, но и способствует росту густых бровей.

Начните следить за тем, что вы едите. Ваше питание должно быть сбалансированным, а рацион должен включать овощи, фрукты, ягоды, орехи.

Читайте такжеВ моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фотоПерейдите к здоровому образу жизни: чтобы сбалансировать проблемы, вызванные гормональным дисбалансом, вы должны вести здоровый образ жизни. Достаточный сон, достаточный отдых, избежание стресса и беспокойства вместе помогают поддерживать правильный баланс гормонов в нашем организме, тем самым предотвращая преждевременное поседение волос на бровях.

Принимайте солнечную ванну: чтобы восполнить дефицит витамина D, необходимо ежедневно подвергаться воздействию естественного солнечного света. Это связано с тем, что солнечный свет является самым мощным источником витамина D.

Принимайте солнечную ванну, чтобы брови не седели / Instagram

Как скрыть седые волосы в бровях

Выше мы говорили о том, как "вылечить" свои брови и вернуть им природный цвет. Тем не менее, если вы хотите быстро решить проблему, или, по крайней мере, скрыть ее, пускай ненадолго, то можете выбрать для себя один из способов:

  • Выщипывание
  • Использование карандаша для бровей или теней для век
  • Использование косметики
  • Временный краситель
  • Покрасить брови у парикмахера
  • Покрасить брови в домашних условиях.

брови как сделать брови дома
Сейчас вы просматриваете новость «Седеют брови: как остановить поседение волос в бровях и как его скрыть». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Календарь стрижек на январь 2021: когда делать стрижки для привлечения денег и удачиКалендарь стрижек на январь 2021: когда делать стрижки для привлечения денег и удачи Женские стрижки блант боб и шегги из 70-х зачаруют всех в 2021 году: фотоЖенские стрижки блант боб и шегги из 70-х зачаруют всех в 2021 году: фото В моду на весну-лето 2021 входят широкие брюки и длинные плащи из 90-хВ моду на весну-лето 2021 входят широкие брюки и длинные плащи из 90-х В моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы - фотоВ моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы - фото В моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фотоВ моде окрашивание волос пастельный балаяж и калифорнийский блонд - фото
Следующий материал

Последние новости

04:15
Седеют брови: как остановить поседение волос в бровях и как его скрыть
03:40
Локдаун в Киеве: стало известно о наказании за нарушение жесткого карантина Видео
02:51
В Запорожье девушка устроила голое шоу под холодным дождем
02:09
Информационный удар по президенту: эксперт рассказал, как Трампу объявили войну Видео
01:36
Гороскоп на 10 января для всех: денежный шанс, ложные обвинения и баталии Видео
Реклама
00:55
Как восстановить организм после праздников – советы экспертов Видео
00:24
"Запах секса": Полина Фаворская показала грудь в распахнутом халате
08 января, пятница
23:58
Коронавирус в Украине 8 января: обнаружено более 5,6 тыс. новых больных Видео
23:28
Штурм Капитолия в США: сторонников Трампа массово увольняют Видео
22:53
"Под завалами дети": в России на горнолыжный курорт сошла лавина Видео
22:40
"Моновласть превращается в посмешище": "слуга народа" разнес "идиотизм" с локдауном Видео
22:27
В Каневе рухнула главная елка города Видео
22:23
Гороскоп на 9 января для всех: получение значительной суммы и "чужая" работа Видео
22:02
Создатели Dragon Age 4 приготовили приятный сюрприз для поклонников культовой ролевой серии
21:57
Компания Pfizer заявила об эффективности ее вакцины от вируса-мутанта Видео
21:52
В США сделали заявление о провале импичмента Трампу Видео
21:10
Локдаун нипочем: в Сети показали огромные очереди из авто в Карпатах Видео
21:04
Метро в Киеве заработает по-новому: у Кличко раскрыли детали локдауна Видео
21:04
СМИ узнали о шансах на добровольную отставку Трампа Видео
20:30
EVERYWHERƎ – амбициозная игра от создателя Grand Theft Auto, о которой вы наверняка не слышали
Реклама
20:29
В ВОЗ поведали, кто скупил большинство вакцин от коронавируса
20:29
Тайная вакцинация от COVID-19: в СБУ раскрыли неожиданные детали Видео
20:06
Ядерный удар от Трампа: в США предупредили об опасности Видео
19:58
Медик назвал идеальный момент для вакцинации от коронавируса Видео
19:58
Бунт против карантина: в Тернополе отказались от новых ограничений Видео
19:31
Картошка из РФ для ВСУ: в Минобороны ответили на "зраду" Видео
19:30
Синоптики дали подробный прогноз погоды на выходные Видео
19:17
Светлана Бондарчук в облегающих легинсах показала ягодицы в развратной позе
19:15
Компания CD Projekt Red впервые прокомментировала тревожную утечку по Cyberpunk 2077 Видео
18:56
Китайская вакцина для Украины: стали известны результаты испытаний Видео
18:54
Трамп высказался о своем участии в инаугурации Байдена Видео
18:54
"Авиабазы Турции в Азербайджане": в Баку сделали заявление о ситуации Видео
18:47
Бузова тайно вышла замуж на Мальдивах
18:23
Такого Hitman вы ещё не видели – разработчики провели презентацию игры для шлема PlayStation VR Видео
18:21
Скандальной шляпе с главной елки страны нашли новое пристанище Видео
18:17
"Легкие шалят": Григория Чапкиса в больнице проверяют на коронавирус
17:58
Трампу грозит импичмент: в Конгрессе США назвали сроки Видео
17:42
Катастрофа самолета МАУ в Иране: у Зеленского высказались о компенсациях Видео
17:40
В моду на 2021 год пришли прозрачный френч и нюдовый маникюр с золотом Фото
17:39
Фото с неприличным жестом: внебрачная дочь Путина засветила своего избранника Видео
Реклама
17:31
Nvidia выпустила первый в 2021-ом драйвер для своих видеокарт: основные улучшения и исправления
17:06
The Wanting Mare: появился первый трейлер новой романтической истории Видео
16:57
Жесткий карантин в Украине: в Кабмине назвали все запреты и ограничения Видео
16:52
В первый день локдауна столичный Эпицентр запустил покупателей в магазин - СМИ Видео
16:25
Локдаун в Украине: в Киеве супермаркеты продолжают продавать запрещенные товары Видео
16:09
В Fall Guys произошёл дьявольский кроссовер – авторы представили новые костюмы для 3 сезона Видео
15:57
Супермаркеты во время локдауна могут продавать все: названо условие Видео
15:44
Тиктокерша, которая лизала унитаз, "нашла" любовника Канье Уэста
15:40
В моде короткие мужские стрижки фокс хоук из 70-х и андеркат из 60-х: фото Фото
15:31
"Приносит смерти": "слуга народа" ополчился на карантин и вакцину от COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять