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Сказочный белый маникюр на Новый год 2021 со снежинками и фольгой: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

20 декабря 2020, 04:20

Самый модный новогодний маникюр 2021 соткан из белого лака и серебристых элементов.

  • Белый маникюр на Новый год 2021 Instagram
  • Белый маникюр на Новый год 2021 Instagram
  • Белый маникюр на Новый год 2021 Instagram
  • Белый маникюр на Новый год 2021 Instagram
  • Белый маникюр на Новый год 2021 Instagram
  • Белый маникюр на Новый год 2021 Instagram
  • Белый маникюр на Новый год 2021 Instagram
  • Белый маникюр на Новый год 2021 Instagram
  • Белый маникюр на Новый год 2021 Instagram
  • Белый маникюр на Новый год 2021 Instagram
  • Белый маникюр на Новый год 2021 Instagram
  • Белый маникюр на Новый год 2021 Instagram
  • Белый маникюр на Новый год 2021 Instagram
  • Белый маникюр на Новый год 2021 Instagram
  • Белый маникюр на Новый год 2021 Instagram
  • Белый маникюр на Новый год 2021 Instagram

Нам навстречу мчится год Белого металлического Быка. Именно поэтому белый маникюр стал одним из самых востребованных и популярных вариантов на Новый год 2021. Это одновременно "приветствие" животному-хозяину следующего года, и дань зиме, которая пока не очень радует снегом.

В период ужесточения карантина и масок, которые скрывают наше лицо, ногти – отличная возможность порадовать себя и создать предпраздничное настроение. На самом деле, вариантов дизайна ногтей может быть много. Все те, кто хочет сделать элегантный маникюр, могут обратить внимание на потрясающий маникюр в черном цвете – в нашем материале Черный новогодний маникюр 2021 – феерические идеи дизайна ногтей найдете фотогалерею образцов.

Но чтобы задобрить Быка, все же лучше остановить свой выбор на белом маникюре. Только не зацикливайтесь на смыслах белого цвета, потому что в поисках истины можно запутаться. Главное то, что в нейл-арте белый цвет – самая выигрышная основа для роскошного, яркого, жизнеутверждающего маникюра.

Мы собрали для вас самые модные идеи белого маникюра на Новый год 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете прекрасные образцы, многие из которых точно захотите повторить.

Модный белый маникюр на Новый год 2021 – на что обратить внимание

Новогодний белый маникюр с серебром

Самый модный новогодний маникюр 2021 соткан из белого лака и серебристых элементов. Можете просто покрасить ногти белым лаком, и несколько ногтей слегка украсить блеском. Можно добавить на некоторых ногтях фольгу, которая смотрится очень эффектно.

Белый маникюр на Новый год 2021
Белый маникюр на Новый год 2021 / Instagram

Кроме того, можете просто один-два ногтя покрасить серебристым лаком. Также не забывайте о рисунках – можно серебристым лаком нарисовать елочку или игрушку-украшение для новогодней красавицы.

Белый маникюр со снежинками 2021

Чтобы снежинки на белых ногтях красиво выделялись, нужен контраст. Для этого можно несколько ногтей покрасить нюдовым лаком, и уже на них нарисовать снежинки. Можно также в качестве "союзника" для такого маникюра использовать голубой, розовый или серебристый лак – покрасить один-два ноготка и на них разместить снежинки.

Белый маникюр на Новый год 2021
Белый маникюр на Новый год 2021 / Instagram

Читайте такжеВ чем встречать Новый год 2021, чтобы задобрить Быка: фотоА добавить зимнего настроения поможет "свитер на ногтях" - 3D-рисунок в виде вязаного свитера творит чудеса. Можно также снежинки на белом нарисовать синими красками – тоже получится сказочный маникюр.

Белый новогодний маникюр с золотом

Красивый маникюр – хороший повод почувствовать себя богиней. Для этого понадобится белый лак и немного золота. В качестве украшений можете использовать золотистую фольгу или лак золотого оттенка. Дизайн ногтей в данном случае второстепенный, ведь уже само сочетание белого и золотого – это праздник!

Белый маникюр на Новый год 2021
Белый маникюр на Новый год 2021 / Instagram

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