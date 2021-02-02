Сотрите это немедленно: маникюр, который чудовищно старит руки

Руки стареют первыми. Поэтому крайне важно ухаживать за ними, а также тщательно подбирать лак для ногтей и дизайн. Дело в том, что определенные цвета подчеркивают морщины, и добавляют лишних лет. Более того, иногда неудачный дизайн ногтей сразу может добавить вам + 10 лет: происходит это тогда, когда вы настойчиво продолжаете рисовать то, что уже давно стало историей. Маникюр меняется очень быстро, и не стоит зацикливаться на том, за что когда-то давно вы получили шикарный комплимент.

При выборе дизайна ногтей ориентируйтесь на оттенки, которые визуально освежают образ и омолаживают его. Например, в нашем материале В моду ворвался мятный маникюр по фен-шуй и омолаживающий френч можете подробнее узнать об одном из самых удачных вариантов.

Кроме того, помните, что модный маникюр – это не всегда то, что вам нужно, особенно если вы не белоручка, и вам уже не 20 лет, когда даже черный лак смотрится симпатично и мило.

Мы сегодня расскажем вам о маникюре, который дико старит руки – обязательно обратите внимание на эти варианты дизайна ногтей, чтобы не поддаться чарам советчиков в салоне красоты и не добавить себе лишних лет.

Ошибки маникюра, которые заставят вас выглядеть старше

Синий и голубой подходит не всем

В последнее время в трендах синий и голубой маникюр. Но каким бы очаровательным он вам не казался, если вам уже за 40, лучше пройдите мимо него. Дело в том, что с возрастом синие вены на наших руках становятся выразительными. И, к сожалению, синеватые оттенки лака для ногтей могут привлечь внимание к ним. Чтобы не подчеркивать эту проблему старения, выберите что-нибудь более яркое.

Маникюр, который старит руки / Instagram

Перламутровый маникюр старит руки

Да, 90-е в тренде, как и все блестящее. Но мода и реальность – порой идут разными дорогами. Проблема в том, что перламутровый лак изящно и неотразимо выглядит только на руках молоденьких девушек. Всем остальным он приписывает лет 10, ведь кажется, что вы никак не распрощаетесь с молодостью и прошлым. Конечно, это все на уровне ассоциаций, но все же. Этот лак не подарит вам никакого эффекта омоложения несмотря на то, что в основе белый цвет.

Маникюр, который старит руки / Instagram

Меньше золота и блеска

Не зря говорят, что не все то золото, что блестит. К ногтям эта народная мудрость имеет непосредственное отношение. Да, золотистый маникюр выглядит роскошно, но он уместен исключительно в новогоднюю ночь. Во всем остальном старайтесь избегать блеска, ведь он ужасно старит руки: на фоне блеска сразу видны все "борозды" на пальцах.

Маникюр, который старит руки / Instagram

Читайте также В моде волшебный сиреневый френч и лиловый маникюр - фотоМного цветов – хорошо в жизни, но не на ногтях

Мы любим цветы, и это вполне естественное чувство. Но в маникюре цветами лучше не злоупотреблять. Цветочный маникюр весной – это, без преувеличения, красиво, но цветов должно быть не слишком много. Не теряйте чувство меры, и помните, что даже самые красивые цветы, которыми щедро усыпан каждый ноготь – это ужасно, ведь руки выглядят старше.

Маникюр, который старит руки / Instagram

Избавьтесь от длинных и острых ногтей

Короткие ногти омолаживают, а длинные – старят. Всевозможные эксперименты с длиной и формой способны сыграть с вами злую шутку. Особенно если на ваших руках уже есть намек на старение. Более того, чаще всего длинные ногти на руках взрослой женщины вызывают жалость – это дешевый прием, который работает только когда вам 15-20 лет.