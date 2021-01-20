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В моду ворвался мятный маникюр по фен-шуй и омолаживающий френч

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

20 января 2021, 04:37

Для многих женщин маникюр – это не только красивый дизайн ногтей, но и определенное послание миру или просьба.

  • Мятный маникюр 2021 Instagram
  • Мятный маникюр 2021 Instagram
  • Мятный маникюр 2021 Instagram
  • Мятный маникюр 2021 Instagram
  • Мятный маникюр 2021 Instagram
  • Мятный маникюр 2021 Instagram
  • Мятный маникюр 2021 Instagram
  • Мятный маникюр 2021 Instagram
  • Мятный маникюр 2021 Instagram
  • Мятный маникюр 2021 Instagram
  • Мятный маникюр 2021 Instagram

До весны еще далеко, но женщины всего мира уже всячески приближают теплое время года, в том числе и маникюром. Именно поэтому в последнее время огромной популярностью пользуется мятный маникюр. Цвет свежести и юности, мятный не оставляет равнодушными никого, ведь обладает удивительным омолаживающим эффектом. Вот почему ногти цвета мяты так обожают все те, кому хочется выглядеть моложе.

В любимом паблике модниц Instagram фотографии потрясающих вариантов мятного маникюра появляются едва ли не со скоростью света – маникюр на любой вкус и длину ногтей в мятном цвете захватил многих.

Мятный маникюр сегодня словно "целебная пилюля": он может молниеносно поднять настроение, подарить уверенность в себе и успокоить, ведь это еще и цвет умиротворения. Если нужно настроиться на позитив – ногти цвета мяты с этой задачей справятся идеально.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных и актуальных вариантах мятного маникюра 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для вдохновения.

Модный мятный маникюр 2021 – на что обратить внимание

Матовый мятный маникюр

Для всех тех, кто жаждет спокойствия и уюта находкой станет матовый маникюр 2021 мятного цвета. При этом смело можете выйти за рамки классического дизайна ногтей – добавьте геометрические элементы, комбинируйте матовые ногти с глянцевыми, сочетайте матовый цвет с розовым, сиреневым или телесным – в итоге получится роскошный и нежный мятный маникюр.

Мятный маникюр 2021
Мятный маникюр 2021 / Instagram

Мятный французский маникюр

Как только какой-то цвет становится объектом внимания женщин, его тут же начинают тестировать на французском маникюре. А френч и эксперименты – это всегда на выходе неповторимый маникюр. При этом не обязательно все ногти украшать "улыбкой" - если несколько ногтей будут однотонными, то френч от этого только выиграет.

Мятный маникюр 2021
Мятный маникюр 2021 / Instagram

Мятный маникюр по фен-шуй

Для многих женщин маникюр – это не только красивый дизайн ногтей, но и определенное послание миру или просьба. Именно поэтому сейчас модно выделять цветом один безымянный палец, или безымянный палец в дуэте со средним. По фен-шуй средний палец отвечает за финансовый достаток и успех, а безымянный – за удачные отношения, романтику и любовь. Поэтому если хотите, чтобы мятный маникюр принес в вашу жизнь все самое лучшее – тогда выделите средние пальцы.

Мятный маникюр 2021 / Instagram

Читайте такжеВ моде нежный желтый маникюр и серые ногти: фотоМятный маникюр на короткие ногти

В прошлом году в тренде была чрезмерная лаконичность. А в 2021 году в моде яркие дизайны, которые способны подбодрить нас. Конечно, вы можете просто покрасить ногти мятным лаком – и ваши ногти будут великолепными. Но будет в разы интереснее, если вы хотя бы на одном ногте нарисуете цветы, лепестки, геометрические фигуры или узоры.

Мятный маникюр 2021
Мятный маникюр 2021 / Instagram

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