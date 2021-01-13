В моде волшебный сиреневый френч и лиловый маникюр

Модный сиреневый маникюр 2021 / Instagram

Чем ближе к весне, тем больше тянет к нежным оттенкам. Это вполне естественное желание, когда в душе пробуждается надежда, вера в светлое и доброе. В эту пору оживает лиловый маникюр, и всевозможные оттенки сирени и лаванды разливаются на руках всех женщин мира.

Хотя весной у лиловых ногтей будет достойная конкуренция – в моду входят нежные желтые и серые ногти, которые по замыслу вершителей моды должны наполнить нас силой и счастьем. В нашем материале В моде нежный желтый маникюр и серые ногти можете подробнее узнать о впечатляющих вариантах маникюра на весну-лето 2021.

Но перед красотой цвета, сотканного из бледно-розового и фиолетового, устоять сложно. В целом у сиреневого много оттенков, и нужно позволить себе услышать свое сердце и выбрать именно свой. Кроме того, нельзя игнорировать цвет кожи рук, чтобы ощущалась гармония. Но самым популярным оттенком весны 2021 будет бледно-сиреневый.

А еще лиловый цвет обладает удивительным свойством – он удачно сочетается с белым, розовым, зеленым, черным, молочным, песочным и бежевым, поэтому в дизайне ногтей весна 2021 он не будет одинок.

И еще. Многие путают сиреневый и лиловый. На самом деле, это одно и то же самое, ведь слово лиловый пришло к нас с французского lilas, поэтому лиловый маникюр вам больше по душе, или сиреневый – не важно, лишь бы вы были довольны.

Мы собрали для вас самые модные идеи дизайна сиреневых ногтей на весну-лето 2021.

Модный сиреневый маникюр 2021 - на что обратить внимание

Если вы решили сделать сиреневый маникюр, постарайтесь правильно подобрать форму и длину ногтей. Выбирайте миндалевидную или овальную форму ногтей, острые ногти точно недопустимы. Идеальная длина ногтей должна быть или средней, или короткой.

Лиловый французский маникюр 2021

Классический френч с сиреневой "улыбкой" — это очень красиво. При этом существует много идей для украшения лилового французского маникюра. Например, идеальным украшением будет ручная роспись, фольга, наклейки, трафареты, пудра и даже стразы.

Модный сиреневый маникюр 2021 / Instagram

Сиреневый маникюр 2021 омбре

Если душа жаждет комплиментов, то можете сделать фантастический сиреневый маникюр омбре, в основе которого – разные оттенки этого волшебного цвета. Это тот редкий случай, когда цвет безумно красиво "разливается" на тона. И совершенно не важно, чем еще вы украсите ногти, ведь в этом варианте маникюра важны именно переходы с темного оттенка к самому светлому.

Модный сиреневый маникюр 2021 / Instagram

Читайте также В моду на 2021 год пришли прозрачный френч и нюдовый маникюр с золотомЛаконичный лиловый маникюр

Тенденция минимализма в дизайне сиреневого маникюра пришлась по вкусу многим модницам, и таким образом стала невероятно популярной. Нежным и романтичным натурам понравятся цветочные узоры с использованием ярких оттенков лака, и не исключаются нежные розовые, синие или фиолетовые оттенки. Как вариант, вы можете дополнить маникюр незамысловатым рисунком, геометрической фигуркой, разными линиями или блеском. Но самое главное - не переборщить с украшениями.

Модный сиреневый маникюр 2021 / Instagram

Сиреневый маникюр с цветами

Без цветов весной не обойтись, потому что их появление на ногтях в эту пору ожидаемо. Это могут быть веточки, отдельные бутоны с листьями и даже роскошные цветочные композиции. Такой дизайн создают на нескольких ногтях – на каждом создают уникальный и необычный рисунок.