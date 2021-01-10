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В моде нежный желтый маникюр и серые ногти: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

10 января 2021, 04:22

По замыслу тех, кто выбирал для нас оттенки для 2021 года, мы должны впитать в себя силу желтого и серого.

  • Модный маникюр весна-лето 2021 Instagram
  • Модный маникюр весна-лето 2021 Instagram
  • Модный маникюр весна-лето 2021 Instagram
  • Модный маникюр весна-лето 2021 Instagram
  • Модный маникюр весна-лето 2021 Instagram
  • Модный маникюр весна-лето 2021 Instagram
  • Модный маникюр весна-лето 2021 Instagram
  • Модный маникюр весна-лето 2021 Instagram
  • Модный маникюр весна-лето 2021 Instagram
  • Модный маникюр весна-лето 2021 Instagram
  • Модный маникюр весна-лето 2021 Instagram
  • Модный маникюр весна-лето 2021 Instagram
  • Модный маникюр весна-лето 2021 Instagram

Мода 2021 уже начала активно выкладывать из своих походных чемоданов подарки для нас и совершенно незаметно диктует нам новые правила. В частности, маникюр становится целебным – теперь его задача вдохновлять нас, согревать и заряжать на позитив.

Вы уже, наверное, в курсе, что Институт цвета Pantone назвал два главных цвета 2021 года – это абсолютный серый и светлый желтый, которые символизируют счастье, подкрепленное силой духа. В этом году все женщины должны поверить в то, что все будет хорошо, что все будет лучше, чем сейчас, и наша жизнь станет ярче. Вполне логично, что эти два цвета стали основными в маникюре на весну-лето 2021.

По замыслу тех, кто выбирал для нас краски для 2021 года, мы должны впитать в себя силу этих жизнеутверждающих и энергичных оттенков, чтобы преодолеть все страхи, миновать все холмы неуверенности и дойти до берега ясности, когда все снова будет предсказуемым (насколько это вообще бывает в обычной жизни). А маникюр нам в этом поможет, ведь ногти – самое первое, что мы видим, когда просыпаемся и тянемся к будильнику или мобильному телефону.

Мы сегодня расскажем вам о модных вариантах дизайна ногтей светло-желтого и серого цвета, а в нашей галерее вы найдете яркие и актуальные образцы.

Модный маникюр весна-лето 2021 – акцент на светло-желтый и серый лаки

Нежный светло-желтый маникюр

Цвет, который символизирует летнее настроение, идеально подходит для любой кожи лица, поэтому каждая женщина может выбрать такой лак в качестве основы для потрясающего маникюра. Светло-желтый лак очень красиво смотрится в дуэте с кремовым, мятным, белым и черным – смело сочетайте эти цвета. И даже если вы просто покрасите ногти желтым лаком, то все равно будете в тренде.

Модный маникюр весна-лето 2021
Модный маникюр весна-лето 2021 / Instagram

Матовый желтый маникюр

Матовые лаки продолжают покорять сердца всех женщин мира, и на очереди – яркий светло-желтый лак. Для того, чтобы подчеркнуть красоту цвета, некоторые ногти покрасьте нюдовым или молочным лаком – получится удачная основа для интересного нейл-арта.

Модный маникюр весна-лето 2021
Модный маникюр весна-лето 2021 / Instagram

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Не волнуйтесь, маникюр весна-лето 2021 серого цвета не заставит вас выглядеть серой мышкой. Главное, подобрать удачный оттенок, который подойдет именно вам – потратьте немного времени, чтобы найти то, что вам идет. Кроме того, спокойный серый цвет отлично "дружит" с розовым. Нейл-стилисты придумали множество вариантов серо-розового маникюра.

Модный маникюр весна-лето 2021
Модный маникюр весна-лето 2021 / Instagram

Серо-желтый маникюр

Конечно же, в 2021 году одним из самых популярных вариантов маникюра будет желто-серый. Выберите спокойные светлые оттенки и просто покрасьте ними ногти – несколько серым, несколько желтым лаком. Рисовать на таких ногтях не обязательно – в этих оттенках очень много смысла и без этого.

Модный маникюр весна-лето 2021
Модный маникюр весна-лето 2021 / Instagram

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