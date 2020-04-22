В моду из 1950-х пришла женская короткая стрижка итальянка - фото

Очень часто выбор стрижки определяет какое-то жизненное событие или яркое впечатление, кино или музыка, когда женщины хотят быть на кого-то похожи, или когда они решают, что в жизни пора что-то кардинально менять, и делают стрижку, которую от них точно никто не ждет.

Происходящее сегодня в мире позволило каждой женщине ненадолго остановиться, как следует рассмотреть на себя в зеркало, оценить себя и понять, что жизнь настолько короткая, и от нас так мало зависит, что глупо держаться руками и ногами за одну прическу.

Сегодня столько разных вариантов стильных женских стрижек 2020, что при желании каждая женщина может стать моложе, стройнее, мягче или жестче, в зависимости от того, что она хочет. Но самое главное, сегодня то исключительное время, когда можно найти свою стрижку, которая добавит образу изюминку и сделает неповторимой.

Более того, мода 2020 полностью растворилась в прошлом, местами очень дерзким, местами наивном, простым и сложным одновременно, с нотками романтики, любви и полным надежд. Такими были 1950-е, когда люди, уставшие от войны и тягот, которые принесли с собой 1940-е, начинали снова радоваться и верить в жизнь и в то, что все еще будет.

Родом из тех славных времен прямо в такой сложный 2020 пришла итальянская стрижка (Italian cut), или как ее еще называют итальянка, или итальянский боб.

Вы только представьте, что произошло в 1953 году, когда знаменитая итальянска актриса Джина Лоллобриджида появилась на экранах сразу в нескольких картинах с короткой стрижкой. Это был фурор и потрясение. После этого все женщины захотели и себе короткие волосы, уложенные при помощи завивки. Так появилась стрижка итальянка.

В 2020 году стрижка итальянка – это не точная копия того, что родилось тогда, в годы большых надежд на светлое будущее.

Главред собрал главные особенности модной женской стрижки 2020 итальянка, а в нашей фотогалерее – образцы для вдохновения.

Модная женская стрижка итальянка 2020 – на что обратить внимание

Длина

В принципе, оригинальная итальянка – это короткая стрижка, хотя за свою историю итальянка была и удлиненной, и даже длинной. Конечно, это вполне объяснимо, ведь женщины всегда были в восторге от экспериментов с волосами. Кстати, средний и длинный вариант очень сильно похожи на всем известный каскад – такие же ступеньки и свисающие пряди спереди.

Форма

Стрижка итальянский боб – это когда в верхней части головы волосы более короткие, спереди волосы удлиняются, но обязательно присутствуют ступеньки, а свисающие пряди укорачиваются. Пряди словно струятся, перетекая одна в другую, это создает очаровательный эффект легкой небрежности.

И тут начинается главное: стрижку нужно адаптировать под конкретную форму лица и учесть при этом структуру волосы. Можно добавить челку – короткую или удлиненную, но челки может и не быть – это уже по желанию. Кстати, пряди тоже можно "откорректировать". Правило одно – стрижка должна подчеркивать все плюсы и превозносить их.

Объем

Женская стрижка итальянка 2020 – это потрясающее решение для тех, у кого тонкие волосы. Благодаря "лохматости", стрижка удачно смотрится и на вьющихся волосах, и на прямых. Если волосы прямые, то для большего объема пряди немножко завивают – можно использовать бигуди, можно фен. Кстати, стрижка идет всем - возраст значения не имет.

Укладка

Как вы уже поняли, до 2020 года химическая завивка из 1950-х не дошла. Сегодня стрижка итальянка выглядит более естественно, пряди красиво спадают, они живые, изящные и легкие, как жизнь, о которой все мечтаем.

Читайте такжеВ моду вернулось эффектное окрашивание волос в стиле 90-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, короткая стрижка чоппи боб, или неспокойный боб (или растрепанный боб), которая появилась в первой половине 1920-х годов – это роскошный вариант для обладательниц тонких волос. Суть стрижки в том, что макушку делают чуть короче, а спереди длина максимум до подбородка.