УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

В моду из 1950-х пришла женская короткая стрижка итальянка - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

22 апреля 2020, 04:23

Мода 2020 полностью растворилась в прошлом, простым и сложным одновременно, с нотками романтики, любви и полном надежд. Такими были 1950-е.

  • Стрижка итальянка 2020 Instagram
  • Стрижка итальянка 2020 Instagram
  • Стрижка итальянка 2020 Instagram
  • Стрижка итальянка 2020 Instagram
  • Стрижка итальянка 2020 Instagram
  • Стрижка итальянка 2020 Instagram
  • Стрижка итальянка 2020 Instagram
  • Стрижка итальянка 2020 Instagram
  • Стрижка итальянка 2020 Instagram
  • Стрижка итальянка 2020 Instagram
  • Стрижка итальянка 2020 Instagram
  • Стрижка итальянка 2020 Instagram
  • Стрижка итальянка 2020 Instagram
  • Стрижка итальянка 2020 Instagram
  • Стрижка итальянка 2020 Instagram

Очень часто выбор стрижки определяет какое-то жизненное событие или яркое впечатление, кино или музыка, когда женщины хотят быть на кого-то похожи, или когда они решают, что в жизни пора что-то кардинально менять, и делают стрижку, которую от них точно никто не ждет.

Происходящее сегодня в мире позволило каждой женщине ненадолго остановиться, как следует рассмотреть на себя в зеркало, оценить себя и понять, что жизнь настолько короткая, и от нас так мало зависит, что глупо держаться руками и ногами за одну прическу.

Сегодня столько разных вариантов стильных женских стрижек 2020, что при желании каждая женщина может стать моложе, стройнее, мягче или жестче, в зависимости от того, что она хочет. Но самое главное, сегодня то исключительное время, когда можно найти свою стрижку, которая добавит образу изюминку и сделает неповторимой.

Более того, мода 2020 полностью растворилась в прошлом, местами очень дерзким, местами наивном, простым и сложным одновременно, с нотками романтики, любви и полным надежд. Такими были 1950-е, когда люди, уставшие от войны и тягот, которые принесли с собой 1940-е, начинали снова радоваться и верить в жизнь и в то, что все еще будет.

Родом из тех славных времен прямо в такой сложный 2020 пришла итальянская стрижка (Italian cut), или как ее еще называют итальянка, или итальянский боб.

Вы только представьте, что произошло в 1953 году, когда знаменитая итальянска актриса Джина Лоллобриджида появилась на экранах сразу в нескольких картинах с короткой стрижкой. Это был фурор и потрясение. После этого все женщины захотели и себе короткие волосы, уложенные при помощи завивки. Так появилась стрижка итальянка.

В 2020 году стрижка итальянка – это не точная копия того, что родилось тогда, в годы большых надежд на светлое будущее. 

Главред собрал главные особенности модной женской стрижки 2020 итальянка, а в нашей фотогалерее – образцы для вдохновения.

Модная женская стрижка итальянка 2020 – на что обратить внимание

Длина

В принципе, оригинальная итальянка – это короткая стрижка, хотя за свою историю итальянка была и удлиненной, и даже длинной. Конечно, это вполне объяснимо, ведь женщины всегда были в восторге от экспериментов с волосами. Кстати, средний и длинный вариант очень сильно похожи на всем известный каскад – такие же ступеньки и свисающие пряди спереди.

Форма

Стрижка итальянский боб – это когда в верхней части головы волосы более короткие, спереди волосы удлиняются, но обязательно присутствуют ступеньки, а свисающие пряди укорачиваются. Пряди словно струятся, перетекая одна в другую, это создает очаровательный эффект легкой небрежности.

И тут начинается главное: стрижку нужно адаптировать под конкретную форму лица и учесть при этом структуру волосы. Можно добавить челку – короткую или удлиненную, но челки может и не быть – это уже по желанию. Кстати, пряди тоже можно "откорректировать". Правило одно – стрижка должна подчеркивать все плюсы и превозносить их.

Объем

Женская стрижка итальянка 2020 – это потрясающее решение для тех, у кого тонкие волосы. Благодаря "лохматости", стрижка удачно смотрится и на вьющихся волосах, и на прямых. Если волосы прямые, то для большего объема пряди немножко завивают – можно использовать бигуди, можно фен. Кстати, стрижка идет всем - возраст значения не имет.

Укладка

Как вы уже поняли, до 2020 года химическая завивка из 1950-х не дошла. Сегодня стрижка итальянка выглядит более естественно, пряди красиво спадают, они живые, изящные и легкие, как жизнь, о которой все мечтаем.

Читайте такжеВ моду вернулось эффектное окрашивание волос в стиле 90-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, короткая стрижка чоппи боб, или неспокойный боб (или растрепанный боб), которая появилась в первой половине 1920-х годов – это роскошный вариант для обладательниц тонких волос. Суть стрижки в том, что макушку делают чуть короче, а спереди длина максимум до подбородка.

стрижка итальянка мода 2020 женские стрижки
Сейчас вы просматриваете новость «В моду из 1950-х пришла женская короткая стрижка итальянка - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:47
З Днем ангела Вадима – привітання та листівки феєричні
04:23
В моду из 1950-х пришла женская короткая стрижка итальянка - фото Фото
03:55
"Вареник спалила, потекла": Марьяна Ро взбудоражила интимными фото Фото
03:16
Эксперты рассказали, как правильного готовиться к анальному сексу
02:40
Что можно есть при пневмонии и что категорически нельзя Видео
02:03
Именины Вадима: поздравления с Днем ангела Вадима Фото
01:36
В Украине запрещен: врач рассказал об эффективном методе лечения COVID-19
01:21
22 апреля – какой праздник: с Днем Земли и с Днем секретаря Видео
00:52
Чтобы не заскучали: топ-3 совета, легко разнообразящие секс
00:24
"Слушай, пошел вон!": Соловьев окончательно выгнал украинского политолога из студии Видео
21 апреля, вторник
23:59
Украинцам дали рекомендации по планированию летнего отпуска Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 21 апреля
23:38
В Кабмине пояснили, как из-за УПЦ МП могут продлить карантин Видео
23:20
Маникюр 2020 новинки: терракотовый маникюр и бирюзовые ногти - фото Фото
23:16
В Киеве воздух стал чище: эксперты дали прогноз на неделю Видео
23:08
Ученые выяснили, у кого из переболевших Covid-19 не вырабатывается иммунитет Видео
22:56
Трамп отменил грин-карты из-за пандемии коронавируса Видео
22:29
Обвал цен на нефть стал позором для России - Financial Times Видео
22:19
Назван необычный способ передачи коронавируса Видео
22:15
Порноактриса из Игры престолов снялась в сексуальном белье Фото
22:00
Названы три источника счастья для человека Видео
21:45
Дешевая нефть не спасет кукурузник "Украина" мнение
21:41
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: внутреннее богатство и любовные сюрпризы Видео
21:38
Врач дал важные советы для сердечников во время эпидемии коронавируса Видео
21:34
Комаровский объяснил, чего не должно быть в еде младенцев
21:00
Go-A сыграют онлайн-концерт на центральном канале Видео
20:55
Отец и бабушка в реанимации: на Буковине умерли молодые братья с Covid-19 Фото Видео
20:54
"Не надо врать": волонтер обвинила нардепа Тищенко в угрозах и бездействии
20:53
Карантин в метро: когда украинцев пустят в подземку – названо условие Видео
20:31
"Лучше любых сладостей": с чем пить чай Видео
20:11
"Ильич бы вам, бл*дям, показал": в России Ленин призывает россиян соблюдать карантин Видео
20:05
Новый фильм Голодные игры скоро выходит в прокат
19:44
Шокин рассказал, как его "продал Порошенко"
19:20
"Ощущение апокалипсиса": уничтоженную пожаром территорию Чернобыля сняли с дрона Видео
19:02
Курс доллара в Украине: эксперт дал прогноз на май 2020
18:04
"Не может говорить": вскрылась правда о состоянии Надежды Бабкиной
18:00
Ветер Любви 10 серия смотреть онлайн 21-04-2020 Видео
17:50
Чем опасны клещи для человека: названа ключевая угроза Видео
17:45
Почему падение цен на нефть - катастрофа для Украины мнение
17:44
Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в Украине
17:29
Ловят по всей области: полиция наказывает посетителей Святогорской лавры на Пасху Видео
17:06
Продажи Final Fantasy VII Remake поставили рекорд всего за три дня
17:04
Социологи выяснили, у скольких украинцев проблемы с деньгами из-за карантина
17:00
Ветер Любви 9 серия смотреть онлайн 21-04-2020 Видео
16:42
"Уверенные дожди": Украину накроет циклон – синоптик Видео
16:38
Есть умершие, много больных: в общежитии под Киевом зафиксировали вспышку Ковид-19 Видео
16:30
Слух: Microsoft покажет новый дешевый Xbox в начале мая
16:29
Поганая молодежь: в Тернополе подросток зверски отметелил пенсионера
16:00
Белые джинсы лето 2020: в моде джинсы из 60-х и рваные джинсы - фото Фото
15:47
Оседлать пандемию и растянуть ее пик: Ляшко озвучил планы Минздрава Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять