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Чоппи боб и пикси – модные короткие стрижки для тонких волос: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

20 апреля 2020, 06:18

После карантина будет настоящий бум коротких стрижек, ведь длинные и удлиненные волосы всем уже надоели.

  • Короткие стрижки для тонких волос Instagram
  • Короткие стрижки для тонких волос Instagram
  • Короткие стрижки для тонких волос Instagram
  • Короткие стрижки для тонких волос Instagram
  • Короткие стрижки для тонких волос Instagram
  • Короткие стрижки для тонких волос Instagram
  • Короткие стрижки для тонких волос Instagram
  • Короткие стрижки для тонких волос Instagram
  • Короткие стрижки для тонких волос Instagram
  • Короткие стрижки для тонких волос Instagram
  • Короткие стрижки для тонких волос Instagram
  • Короткие стрижки для тонких волос Instagram
  • Короткие стрижки для тонких волос Instagram
  • Короткие стрижки для тонких волос Instagram

Вы уже придумали, какую стрижку сделаете после карантина? Конечно, сейчас, находясь дома, вы вполне могли найти подходящее решение для своих волос.

Но впереди нас ждет новая жизнь, ведь эта глобальная проблема, с которой столкнулись все, все равно оставит в наших душах след, а, значит, мы уже станет другими.

Да и вообще, говорят же, если хочешь что-то в жизни изменить, начни со стрижки. Более того, лучше начать с короткой стрижки, и все негативное и неприятное состричь вместе с волосами. Считайте, это такой психологический жест, который позволит избавиться от того, что должно остаться в прошлом.

В общем, после карантина будет настоящий бум коротких стрижек. Длинные и удлиненные (отросшие) волосы всем надоели, и каждая женщина на пороге салона красоты в тот прекрасный день, когда это чудо случится, сделает очевидный выбор. А мода 2020 тихо согласится с этим выбором.

И даже если волосы у вас тонкие, вы тоже можете уже сегодня обдумать свою новую короткую стрижку 2020.

Главред собрал варианты самых удачных и модных коротких стрижек для тонких и редких волос, которые добавляют объема.

В нашей фотогалерее – свежие образцы коротких стрижек для тонких волосы, которые, смеем надеяться, вам понравятся, а одна из них станет визитной карточкой в вашей жизни после карантина.

Модные короткие стрижки для тонких волос 2020 

Короткая стрижка чоппи-боб для тонких волос 2020

Короткая стрижка чоппи боб, или неспокойный боб (или растрепанный боб), которая появилась в первой половине 1920-х годов – это роскошный вариант для обладательниц тонких волос. Суть стрижки в том, что макушку делают чуть короче, а спереди длина максимум до подбородка. Изюминка стрижки в рваной текстуре, которая умиляет легкой небрежностью, завораживает силой и дарит неповторимое ощущение свободы и легкости.

Короткий чоппи боб лучше всего смотрится на окрашенных волосах блондинистых оттенков, но это не правило, а просто небольшая хитрость ради визуального увеличения объема. Особенно сыграют в плюс светлые блики рваных прядей на фоне слегка затемненных корней.

Если вы красите волосы в темный цвет, то позаботьтесь о том, чтобы добавить несколько ярких или светлых прядей – они освежат образ и гарантированно добавят объема.

Женская короткая стрижка чоппи боб отлично смотрится как с гладкими волосами, так и с волнами.

Короткие стрижки для тонких волос
Короткие стрижки для тонких волос - чоппи боб / Instagram

Короткий текстурированный боб с челкой для объема

Если у вас тонкие редки волосы, помните, что челка и слои - это два кита, на которые вы должны опираться. Челка и пряди визуально сделают вашу шевелюру более густой. Короткая стрижка текстурированный боб с челкой – это находка для тонких волос. Изящные слои этой косматой стрижки увеличивают объем, особенно вокруг лица.

Обратите внимание, что длина стрижки не должна быть ниже подбородка. Отлично добавляют объема укороченные пряди с тупым срезом – сразу волосы кажутся более густыми.

Челка может быть слегка удлиненной прямой или удлиненной на бок. Сейчас в моде шикарная челка шторка на две стороны в стиле Бриджит Бардо. А вы выбирайте ту челку, которая вам лучше идет.

Короткие стрижки для тонких волос
Текстурированный боб / Instagram

Женская стрижка пикси для тонких и редких волос

Самое главное, вы не должны бояться подстричься коротко, если ваши волосы тонкие. Стрижка пикси превращает каждую женщину в стильную красотку. Короткая стрижка пикси подчеркивает лучшие черты вашего лица и создает приятную текстуру волос.

Обычно такая стрижка идет с длинной челкой, которую стригут перьями – задача этих длинных "перьев" забрать на себя все внимание и отвлечь от тонких волос.

Кстати, стрижка пикси сразу просит объемных сережек, ведь уши открываются. Но это если вы захотите открыть их.

Дело в том, что вариантов пикси масса, благодаря чему стрижку можно адаптировать под ваше лицо. В итоге у вас будет единственная и неповторимая стрижка.

Пикси не требует особой мороки с укладкой, волосы можно уложить за несколько минут.

Короткие стрижки для тонких волос
Короткие стрижки для тонких волос - пикси / Instagram

Короткая стрижка "нервная" шегги для объема

Лохматый боб - отличный выбор для женщин, которые ищут короткие многослойные стрижки для тонких волос. Фишка стрижки в хаотичных прядях, которые добавляют много дополнительной высоты на макушке, и объема – как следствие. На такую стрижку прям-таки просится окрашивание волос в технике балаяж. Дело в том, что благодаря контрасту темных корней и осветленных прядей получается отличная иллюзия густых волос.

Еще один вариант увеличить объем – сделать стрижку шегги волнистой.  Нанесите на влажные волосы немного текстурирующего спрея и зафиксируйте пряди во время сушки феном. Потом закрутите несколько легких волн – получится очень эффектно.

Кстати, модная короткая стрижка шегги может быть как челкой, так и без.

Также обратите внимание на вариант стрижки – шегги боб с укороченным затылком, но такими же мохнатыми и хаотичными прядями.

Короткие стрижки для тонких волос
Короткие стрижки для тонких волос - шегги / Instagram

Читайте такжеВ моду вернулось эффектное окрашивание волос в стиле 90-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, шикарная стрижка лонг боб начала свой путь со взлетами и падениями в 1909 году - ее подарил миру парикмахер Антуан де Пари, которого вдохновил образ Жанны д'Арк. В 2020 году лонг боб вернулся в моду. Главред подготовил пошаговую инструкцию, как сделать модную стрижку лонг боб самостоятельно дома.

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