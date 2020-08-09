Завяжи и покрась: тренд эпохи хиппи опять с нами на осень 2020 - фото

Мода осень-зима 2020-2021 решила подарить нам немного воспоминаний, связанных с "лихими" 90-ми. Помните джинсы-варенки? В те времена, наверное, почти все "варили" джинсы в краске в домашних условиях, а чтобы рисунок получился оригинальным, в некоторым местах изделие завязывали резинкой.

Так вот, в 2020 году ткани в стиле "варенок" опять в тренде. Но на осень-зиму этот стиль стал более изысканным. Этот метод окрашивания ткани, да и сам стиль, сейчас называют "тай-дай" (дословно с английского tie-dye означает "завяжи и покрась"). Так вот, тай-дай обещает покорить наши сердца, и как раз в осенне-зимнем сезоне в тренде джинсовые вещи с принтом тай-дай.

Отметим, этот стиль окрашивания тканей появился в 1960-х годах, и стал безумно популярным в начале 70-х. Правда, в то время на пике моды благодаря хиппи был радужный принт. Спустя 30 лет, в 90-х, все сходили с ума по джинсам в стиле тай-дай. И вот опять, очередной виток длиной в 30 лет – и одежда с принтами тай-дай "возродилась" из прошлого, словно птица феникс из пепла, и будет радовать нас, пока не насытимся.

За элегантный стиль одежды с принтами тай-дай мы должны сказать спасибо французскому дому моды Dior – именно там появились самые стильные и современные образцы на осень-зиму 2021-2021.

Одежда в стиле тай-дай осень-зима 2020-2021 — это не только джинсы с элементами модного принта – яркого или приглушенного. Это также плиссированные юбки с принтом тай-дай – они стилизованы под деним, а также кофточки, рубашки и сумки.

Стиль 90-х (да и 70-х) вернулся, но это не копия того, что было раньше – а современные вариации.

В сезоне осень-зима 2020-2021 принты в стиле тай-дай будут и на толстовках, и на свитерах, и на брюках карго. Молодежи пришелся по душе необычный стиль хиппи, и она всецело поглощает все, что появляется в продаже с принтом тай-дай.

Мы подготовили для вас фотогалерею модной одежды с принтами тай-дай, которая будет актуальна осенью и зимой. Но так как этот стиль уже в трендах в последнее время, то можете купить себе то, что нравится, уже сейчас, и встретить в этом осень.

Модная женская одежда в стиле тай-дай на осень-зиму 2020-2021

Толстовки с узором тай-дай

Если вы любите свободный и спортивный стиль, то в вашем шкафу обязательно должна появиться толстовка в стиле тай-дай, которая завораживает своими красками и узорами, в которых можно утонуть. И это вовсе не домашний вариант – в сочетании с джинсами получится вполне стильный образ.

Юбки в стиле тай-дай

Для тех, кто не боится внимания, в моде потрясающие длинные юбки в стиле тай-дай. Ориентируйтесь на принты в джинсовом стиле – получится эффектно и необычно.

Брюки с принтом тай-дай

Кто сказал, что осень – это мрачная пора? Джинсы или спортивные штаны с принтами тай-дай – это тоже модная тенденция осени. Для ультрамодного образа сочетайте толстовки в стиле тай-дай с брюками.

Кроме того, обратите внимание на обувь и сумки в стиле тай-дай, а также темные принты, которые выглядят более элегантно.

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