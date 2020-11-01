В моде береты неземной красоты: как правильно носить берет 2020 и фото

Классические вещи никогда не выходят из моды, но бывают периоды, когда интерес к ним остывает – как осенью и зимой солнце. А бывает происходит что-то на подобии извержения вулкана – все внезапно начинают искать в шкафу вещи, о которых почему-то забыли, которые потеряли свою привлекательность и не вызывали особого восторга и желания их носить. Но береты на удивление всегда вызывают трепетные эмоции, потому что у каждой женщины связаны с этой шапочкой какие-то личные истории и ощущения.

Кроме того, в 2020 году береты оказались на вершине моды, и в ближайшие несколько сезонов точно там задержатся. О том, какие еще шапки в трендах, можете подробнее узнать из нашего материала В моде женские шапки с восточным колоритом и французским обаянием.

Таким образом уже сегодня можете купить себе несколько беретов для того, чтобы выглядеть стильно и модно осенью и зимой, при этом обязательно в вашем шкафу должен появиться красный берет – для романтического настроения, ведь в нем – кусочек Франции, откуда, собственно, и начали свое победоносное шествие по миру шапки-береты.

Модные береты осень-зима 2020-2021 / Instagram

Традиционно для изготовления беретов используется разные ткани. Но практически всегда визуально шляпа напоминает плоский круг, или таблетку, которая на голове превращается в своего рода корону.

Если вы выбираете берет в основном для того, чтобы прикрыть голову от холодной ветреной погоды осенью и зимой – лучше ориентируйтесь на вязаный шерстяной или шерстяной войлочный материал. Кроме того, в моде кожаные береты.

Наряду с этим, выберите цвета, которые в сезоне осень-зима 2020-2021 в моде.

Особого внимания заслуживают шапки-береты цвета марсала, неба, изумруда, кирпича, оливок и фуксии, а также классических расцветок - красные, бежевые и черные, которые будут актуальны до тех пор, пока вы сами не решите отправить их на заслуженный покой.

Мы сегодня расскажем вам о том, как правильно носить модные шапки-береты осень-зима 2020-2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы актуальных вариантов этого сезона.

Модные береты осень-зима 2020-2021: на что обратить внимание

Как правильно носить берет?

Мало быть счастливой обладательницей берета сказочной красоты. Важно уметь его носить, ведь вам точно не хочется выглядеть в нем, как десантник.

Чтобы избежать модной катастрофы, учитывайте некоторые правила.

Во-первых, научитесь сочетать берет осень-зима 2020-2021 с элементами гардероба. К примеру, всегда сочетайте черный берет исключительно с черными сапогами! Береты при правильном ношении мгновенно создают атмосферу класса и элегантности с оттенком таинственности.

Во-вторых, научитесь правильно надевать берет.

Когда вы надеваете берет, обратите внимание на то, чтобы он полностью не закрывал лоб.

Кроме того, никогда не пытайтесь спрятать волосы под берет – даже если у вас короткие волосы, важно, чтобы была видна челка или виски.

Ошибка, которую допускают многие женщины, после чего отказываются от берета, ведь одно ухо мерзнет или банально – торчит и раздражает. Так вот, берет должен прикрывать оба уха полностью, или одно полностью, а второе частично.

Модные береты осень-зима 2020-2021 / Instagram

Следите за тем, чтобы ваш берет не был отодвинут далеко на затылок – настоящие француженки так эту шапку не носят!

Важно также, чтобы берет был расположен задним краем ближе к затылку, а не поднимался к макушке.

Кому подходит берет?

На самом деле береты подходят всем. Учитывая форму лица и зная некоторые хитрости, каждая женщина может в берет выглядеть потрясающе.

Если у вас лицо круглой формы, то старайтесь немного отодвигать берет назад. При этом важно, чтобы волосы были распущенными, а боковые пряди красиво обрамляли лицо. Получится очень стильно и гармонично.

Читайте такжеВ моду вошли удивительные женские шарфы цвета марсала и изумруда - фотоЕсли у вас лицо квадратной формы, то лучше всего носить берет 2020 набок – так, чтобы он прикрывал лоб.

Если у вас лицо овальной формы, тогда старайтесь всегда надвигать берет чуть ближе на лоб – закрывать его полностью не нужно.