УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

В моде береты неземной красоты: как правильно носить берет 2020 и фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

1 ноября 2020, 06:02

Следите за тем, чтобы ваш берет не был отодвинут далеко на затылок – настоящие француженки так эту шапку не носят!

  • Модные береты осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные береты осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные береты осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные береты осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные береты осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные береты осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные береты осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные береты осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные береты осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные береты осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные береты осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные береты осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные береты осень-зима 2020-2021 Instagram
  • Модные береты осень-зима 2020-2021 Instagram

Классические вещи никогда не выходят из моды, но бывают периоды, когда интерес к ним остывает – как осенью и зимой солнце. А бывает происходит что-то на подобии извержения вулкана – все внезапно начинают искать в шкафу вещи, о которых почему-то забыли, которые потеряли свою привлекательность и не вызывали особого восторга и желания их носить. Но береты на удивление всегда вызывают трепетные эмоции, потому что у каждой женщины связаны с этой шапочкой какие-то личные истории и ощущения.

Кроме того, в 2020 году береты оказались на вершине моды, и в ближайшие несколько сезонов точно там задержатся. О том, какие еще шапки в трендах, можете подробнее узнать из нашего материала В моде женские шапки с восточным колоритом и французским обаянием.

Таким образом уже сегодня можете купить себе несколько беретов для того, чтобы выглядеть стильно и модно осенью и зимой, при этом обязательно в вашем шкафу должен появиться красный берет – для романтического настроения, ведь в нем – кусочек Франции, откуда, собственно, и начали свое победоносное шествие по миру шапки-береты.

Модные береты осень-зима 2020-2021
Модные береты осень-зима 2020-2021 / Instagram

Традиционно для изготовления беретов используется разные ткани. Но практически всегда визуально шляпа напоминает плоский круг, или таблетку, которая на голове превращается в своего рода корону.

Если вы выбираете берет в основном для того, чтобы прикрыть голову от холодной ветреной погоды осенью и зимой – лучше ориентируйтесь на вязаный шерстяной или шерстяной войлочный материал. Кроме того, в моде кожаные береты.

Наряду с этим, выберите цвета, которые в сезоне осень-зима 2020-2021 в моде.

Особого внимания заслуживают шапки-береты цвета марсала, неба, изумруда, кирпича, оливок и фуксии, а также классических расцветок - красные, бежевые и черные, которые будут актуальны до тех пор, пока вы сами не решите отправить их на заслуженный покой.

Мы сегодня расскажем вам о том, как правильно носить модные шапки-береты осень-зима 2020-2021, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы актуальных вариантов этого сезона.

Модные береты осень-зима 2020-2021: на что обратить внимание

Как правильно носить берет?

Мало быть счастливой обладательницей берета сказочной красоты. Важно уметь его носить, ведь вам точно не хочется выглядеть в нем, как десантник.

Чтобы избежать модной катастрофы, учитывайте некоторые правила.

Во-первых, научитесь сочетать берет осень-зима 2020-2021 с элементами гардероба. К примеру, всегда сочетайте черный берет исключительно с черными сапогами! Береты при правильном ношении мгновенно создают атмосферу класса и элегантности с оттенком таинственности.

Во-вторых, научитесь правильно надевать берет.

Когда вы надеваете берет, обратите внимание на то, чтобы он полностью не закрывал лоб.

Кроме того, никогда не пытайтесь спрятать волосы под берет – даже если у вас короткие волосы, важно, чтобы была видна челка или виски.

Ошибка, которую допускают многие женщины, после чего отказываются от берета, ведь одно ухо мерзнет или банально – торчит и раздражает. Так вот, берет должен прикрывать оба уха полностью, или одно полностью, а второе частично.

Модные береты осень-зима 2020-2021
Модные береты осень-зима 2020-2021 / Instagram

Следите за тем, чтобы ваш берет не был отодвинут далеко на затылок – настоящие француженки так эту шапку не носят!

Важно также, чтобы берет был расположен задним краем ближе к затылку, а не поднимался к макушке.

Кому подходит берет?

На самом деле береты подходят всем. Учитывая форму лица и зная некоторые хитрости, каждая женщина может в берет выглядеть потрясающе.

Если у вас лицо круглой формы, то старайтесь немного отодвигать берет назад. При этом важно, чтобы волосы были распущенными, а боковые пряди красиво обрамляли лицо. Получится очень стильно и гармонично.

Читайте такжеВ моду вошли удивительные женские шарфы цвета марсала и изумруда - фотоЕсли у вас лицо квадратной формы, то лучше всего носить берет 2020 набок – так, чтобы он прикрывал лоб.

Если у вас лицо овальной формы, тогда старайтесь всегда надвигать берет чуть ближе на лоб – закрывать его полностью не нужно.

тренды мода осень 2020 мода осень зима 2020 2021 модный берет модные шапки
Сейчас вы просматриваете новость «В моде береты неземной красоты: как правильно носить берет 2020 и фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

06:56
Какой выход есть у Зеленского в конфликте с КСУ
06:29
Гороскоп на ноябрь-2020: Скорпиону на голову посыплются деньги, а Весов – объегорят
06:02
В моде береты неземной красоты: как правильно носить берет 2020 и фото Фото
05:33
Врач рассказала, какой карантин сработал бы в Украине Видео
05:05
Земному знаку Зодиака грозит разорительный период: астролог дал советы
Реклама
04:27
Эксперт раскрыл план Путина по союзному государству Украины и России Видео
03:50
Почти вечный макияж глаз: модный перманентный макияж и его особенности
03:19
Секс: названы три лучших афродизиака Видео
02:48
Северный поток-2 обречен на поражение - Gazeta Polska Codziennie
02:14
Гороскоп на 2 ноября для всех: любовные приятности, выгода и судьбоносные сны Видео
01:34
Стрижки, что привлекут деньги: когда нужно стричься в ноябре 2020 Видео
00:55
Вторая волна коронавируса: врач объяснил, готова ли Украина
00:19
Главный праздник 1 ноября: что нельзя делать в День всех святых, чтоб денег не лишиться
31 октября, суббота
23:58
Украинский боксер Выхрист нокаутом победил в Германии Видео
23:41
Рэп-дива Alyona Alyona впервые раскрыла пикантные подробности личной жизни Видео
23:17
Врач пояснила тяжелую форму Covid-19 у детей
22:57
Коронавирус в Украине 31 октября - за сутки выявили почти 9 тысяч больных Видео
22:51
Гороскоп на 1 ноября для всех: любовный переворот и приход денег Видео
22:45
Семья Шона Коннери озвучила подробности смерти актера
22:27
В Офисе президента отреагировали на заявление Венецианской комиссии
Реклама
22:15
Что нельзя делать после коронавируса: советы врача Видео
22:07
В МИД назвали сроки запуска открытого неба с Евросоюзом
21:59
Трамп накинулся на американских врачей из-за COVID-19
21:30
Ученые обнаружили новый вид мутировавшего коронавируса
21:26
Врач сравнила коронавирусную ситуацию в Украине с войной Видео
21:18
Врач предупредил, кому грозит повторное заражение коронавирусом Видео
21:08
Бюджетный и классический рахат лукум – рецепты на Хэллоуин Видео
20:59
Комаровский ошарашил причиной ложных ПЦР-тестов Видео
20:43
Умерла известная советская актриса из фильма А зори здесь тихие
20:27
Венецианская комиссия раскритиковала увольнения судей КСУ Видео
20:08
Ученые начали выявлять Covid-19 с помощью фитнес-браслета Видео
19:59
Астролог предупредил, на кого навалятся несчастья: что точно нельзя делать
19:56
В Слуге народа отреагировали на решение Зеленского по судьям КСУ
19:36
Очередной теракт во Франции: мишенью стал православный священник Фото
19:31
Погода в Украине 2 ноября 2020: синоптики назвали области-счастливчики Видео
19:26
Коронавирус в Украине: выяснилось, чем опасна отмена вакцинации
19:03
В Житомирской области вспыхнул гостинно-ресторанный комплекс
18:30
В МИД заявили об отсутствии гарантий в Будапештском меморандуме
18:27
В МИД Украины озвучили планы на фоне конституционного кризиса
18:04
Смертельное ДТП в центре Киева: подозреваемый рассказал, что помнит
Реклама
17:38
"Я увел у вас жену": Уткин странно ответил Гордону о Крыме Видео
16:40
В Минске проходит марш людей с инвалидностью: начались задержания Фото Видео
16:17
Беларусь "прикрывает" границу: кого могут не впустить и почему
16:12
Макрон объяснил свои слова о карикатурах на пророка Мухаммеда Видео
16:02
В ноябре одному знаку Зодиака грозит страшное падение – астролог
15:33
Умер Шон Коннери - биография, фильмография и личная жизнь легендарного "Агента 007"
15:03
Смертельное ДТП на Майдане: водителю избрана мера пресечения Видео
14:46
Арестович назвал две главные проблемы президента Зеленского
14:42
Хэллоуин 2020 – что надо знать: приметы, грим, вечеринки, поздравления Видео
14:40
Умер легендарный актер Шон Коннери
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять