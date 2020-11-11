В моде пальто и свитера с потрясающим принтом гусиная лапка из 30-х: фото

Мода 2020 многокрасочная, узорчатая, пестрая. Она пытается угодить всем и сделать нашу жизнь яркой, элегантной, комфортной. Наверное, ее девиз – всем сестрам по серьгам. Кажется, еще никогда столько разных стилей из разных эпох не возвращались в моду одновременно. И среди этой красоты особенное место занял шотландский старинный принт гусиная лапка из 30-х – в те времена его обожал сын королевы Виктории принц Уэльский. В женскую моду узор "гусиная лапка" вошел благодаря великой Коко Шанель в 60-х, а в наше время у многих он ассоциируется со стилем принцессы Дианы.

В осенне-зимнем сезоне клетчатый принт в принципе возродился – в нашем материале Пламенный привет из 90-х: ярчайшим трендом осени стала клетка – можете узнать об этом подробнее.

Оригинальный принт гусиная лапка (по-французски - pied-de-poule, а по-английски – houndstooth) в осенне-зимнем сезоне украшает все, что только можно украсить – верхнюю одежду, обувь, свитера и аксессуары.

Черно-белый принт гусиная лапка – это классический вариант, который пронес свой магнетизм сквозь столетие. Если вы из тех, кто умеет ценить вещи, которые вечны, то ориентируйтесь именно на черно-белый принт – он не утратит свою актуальность.

Но, как известно, мода не стоит на месте, и сезоне 2020-2021 специально для тех, кому по душе современные интерпретации "классики", в трендах яркие принты гусиная лапка: бежевый, красный, розовый, коричневый, желтый и бордовый.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие вещи с принтом гусиная лапка популярны этой осенью и зимой, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы, которые заслуживают внимания.

Модный принт гусиная лапка 2020 2021: на что обратить внимание

Пальто с принтом гусиная лапка

Гулять – так гулять, и если вы хотите продемонстрировать, что следите за модой и в курсе последних тенденций, то ищите пальто с принтом гусиная лапка. Это могут быть эффектные модели с поясом, или модные варианты оверсайз, в которых можно утонуть.

Модный принт гусиная лапка 2020 / Instagram

Жакеты и костюмы с принтом гусиная лапка

Для тех, кто ищет яркую обновку для делового гардероба, советуем обратить внимание на жакеты и костюмы с "гусиной лапкой". Твидовые пиджаки и юбки добавят вашему образу королевского шарма, а в брючном костюме вы будете всегда в центре внимания. Только обязательно дополняйте свой образ крупными аксессуарами – они сместят акцент, если покажется, что принт рябит в глазах.

Модный принт гусиная лапка 2020 / Instagram

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Без теплого свитера зимой никак, и если вы пока в поисках идеального варианта на холодную пору, то маяком для вас должен стать принт гусиная лапка. Во-первых, это модно, во-вторых, элегантно, а в-третьих – это пока свежий тренд, и в таком свитере вы будете неотразимы.

Модный принт гусиная лапка 2020 / Instagram

Сумки с принтом гусиная лапка

Можно пойти другим путем – подыскать оригинальный аксессуар с принтом гусиная лапка. Модная сумка с мелкой черно-белой клеткой станет изюминкой вашего образа: на фоне черного пальто сумка с принтом гусиная лапка выглядит роскошно.