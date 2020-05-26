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В моде возмутители спокойствия из 30-х – брюки-кюлоты: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

26 мая 2020, 06:34

Кюлоты то возвращались в моду, то бесследно пропадали. Но практически всегда их носили только смелые и уверенные в себе женщины.

  • Брюки-кюлоты 2020 Instagram
  • Брюки-кюлоты 2020 Instagram
  • Брюки-кюлоты 2020 Instagram
  • Брюки-кюлоты 2020 Instagram
  • Брюки-кюлоты 2020 Instagram
  • Брюки-кюлоты 2020 Instagram
  • Брюки-кюлоты 2020 Instagram
  • Брюки-кюлоты 2020 Instagram
  • Брюки-кюлоты 2020 Instagram
  • Брюки-кюлоты 2020 Instagram
  • Брюки-кюлоты 2020 Instagram
  • Брюки-кюлоты 2020 Instagram
  • Брюки-кюлоты 2020 Instagram
  • Брюки-кюлоты 2020 Instagram
  • Брюки-кюлоты 2020 Instagram
  • Брюки-кюлоты 2020 Instagram
  • Брюки-кюлоты 2020 Instagram

Брюки-кюлоты вошли в моду несколько лет назад, но задержались в трендах, словно приятный гость – их не отпускают, с ними не хотят прощаться и они все еще вызывают интерес.

Уличная мода с появлением этих широких укороченных брюк обогатилась, расцвела, словно пышный цветок в летнем саду – они реально стали ее украшением.

Они начали свою историю во Франции в 16-м веке, и были элементом мужского гардероба. Более того, их носили только аристократы.

В женской моде брюки-кюлоты появились с легкой подачи знаменитой итальянки Эльзы Скиапарелли – в далеком 1931 году она показала оригинальную коллекцию – разрезала юбку пополам и слепила из нее брюки для матча на Уимблдоне. Тогда впервые на матче в кюлотах (юбке-брюках) появилась испанская теннисистка и феминистка Лили де Альварес. После этого матча все женщины, которые увидели это чудо, подхватили идею, и начали появляться такие же брюки для катания на велосипедах и верховой езды.

Примечательно, что в те времена британская пресса критиковала кюлоты – тогда их окрестили "возмутительными". Зато кюлоты полюбили феминистки.

С тех пор кюлоты то возвращались в моду, то бесследно пропадали. Но практически всегда их носили только смелые и уверенные в себе женщины – те, кто не боится постоять за себя, заявить о себе и быть в центре внимания.

Годы прошли, а тенденция не изменилась – брюки-кюлоты носят с осторожностью, хотя они подходят почти всем женщинам.

Кстати, девушкам низкого роста лучше всего обратить внимание на модели длиной чуть выше щиколотки, а высокие могут позволить себе любую длину.

Главная идея этих брюк в том, чтобы создать эффект оверсайз: талия должна быть узкая, а штанины - широкими. Это, конечно же, идеал, но исключения из правил никто не отменял.

Главред узнал, какие брюки-кюлоты сейчас в моде – посмотрите нашу фотогалерею для вдохновения.

Модные брюки-кюлоты 2020 – главные тренды на лето

Кюлоты в полоску – яркий тренд на лето

Вообще летом в моде будут любые брюки в полоску, но если это будут кюлоты – то вы убьете двух зайцев сразу. Полосатые кюлоты – само воплощение свободы, как только наденете – сразу ощутите прилив сил и у вас вырастут крылья.

Спортивные кюлоты для тех, кто ценит удобство

Для тех, кто любит утренние пробежки или просто ищет стильную и удобную одежду для дома на лето – выбирайте спортивные кюлоты. С одной стороны, они привлекают внимание, а с другой – они очень удобны, за что, судя по всему, уже три года не выходят из моды.

Классика подчеркнет вкус

Если вы ищете удобные брюки в офис или для неспешных прогулок по городу, тогда выбирайте классические модели с пуговичками или бантиками на поясе. Только обратите внимание на яркие расцветки – красные, белые, желтые, оранжевые, зеленые или голубые кюлоты станут находкой для вашего лета.

Читайте такжеМода 2020 лето – в моде джинсовые юбки миди и юбки с запахом – фотоНапомним, ранее сообщалось, мода 2020 вернула нам легкие трикотажные брюки с манжетами, которые немного напоминают пижаму. На фоне других они выделяются оригинальным арабским орнаментом. Это ни в коем случае не вариант для офиса, но, если офис будет дома – почему нет?

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