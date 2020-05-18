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Мода 2020 лето – в моде брюки с крупными цветами и широкие брюки: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

18 мая 2020, 06:03

Мода 2020 вернула нам легкие трикотажные брюки с манжетами, которые по фасону напоминают пижаму.

  • Модные брюки лето 2020 Instagram
  • Модные брюки лето 2020 Instagram
  • Модные брюки лето 2020 Instagram
  • Модные брюки лето 2020 Instagram
  • Модные брюки лето 2020 Instagram
  • Модные брюки лето 2020 Instagram
  • Модные брюки лето 2020 Instagram
  • Модные брюки лето 2020 Instagram
  • Модные брюки лето 2020 Instagram
  • Модные брюки лето 2020 Instagram
  • Модные брюки лето 2020 Instagram
  • Модные брюки лето 2020 Instagram
  • Модные брюки лето 2020 Instagram
  • Модные брюки лето 2020 Instagram
  • Модные брюки лето 2020 Instagram
  • Модные брюки лето 2020 Instagram
  • Модные брюки лето 2020 Instagram
  • Модные брюки лето 2020 Instagram

На летние брюки стоит обратить внимание уже сегодня, ведь без них вряд ли получится обойтись. Конечно, вы можете носить юбки, платья или модные в этом году бермуды. Но наша погода – капризная дама, которая даже летом любит нас "радовать" ветром, прохладой и дождями. Поэтому легкие и удобные летние брюки вам пригодятся.

Кроме того, не всю любят юбки, да и шорты не каждая женщина наденет на работу – причин может быть масса, вплоть до того, что в офисе кондиционер и холодно.

Конечно, многие решают этот вопрос просто – в ход идут джинсы. Но это очень банальное решение, тем более, что джинсы добавляют образу некой неформальности.

Брюки способны не только добавить элегантности, но и продемонстрировать ваше особенное чувство стиля.

Сегодня в продаже найдете множество классных брюк – укороченные и длинные, узкие и широкие, нейтральных оттенков и с цветочным принтом. Правда, их универсальность напрямую зависит от рисунка – брюки з рисунками очень быстро надоедают, а еще они требуют, чтобы верх был более сдержанным.

И наоборот, брюки нейтральных оттенков дарят нам широкое поле для маневров – и цветной верх можно надеть, и с узорами или цветами, и контрастный, и спокойный.

Главред собрал главные тренды модных брюк на лето 2020 - посмотрите нашу фотогалерею, там собраные самые варианты для вдохновения.

Модные брюки лето 2020 – тренды

Черные узкие брюки

Это идеальный вариант, который можно сочетать и с кроссовками, и с туфлями на каблуках. Что касается одежды – футболка, топ, пиджак, блуза или классическая белая рубашка – это все можно комбинировать в зависимости от того, куда вы направляетесь.

Узкие брюки с принтами

Удобные и совершенно не скучные черные брюки с принтами, в горошек или в полоску – это находка для тех, кто хочет выглядеть модно и ярко. Они выглядят очень эффектно и спасут любой образ.

Свободные брюки в стиле арабеска

Мода 2020 вернула нам легкие трикотажные брюки с манжетами, которые немного напоминают пижаму. На фоне других они выделяются оригинальным арабским орнаментом. Это ни в коем случае не вариант для офиса, но если офис будет дома – почему нет?

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Брюки с крупными цветами

Если вы любите привлекать к себе внимание и просто обожаете быть центром вселенной, тогда поищите брюки с крупным цветочным принтом – это яркий модный тренд на лето 2020. Конечно, такие брюки каждый день будут неуместны, но изредка вы сможете произвести фурор. Фасон – или расклешенные, или слегка зауженные.

Фуксия, мак, шафран и оливка

Женские брюки цвета фуксии, красного мака, шафрана, оливок и морской волны тоже в тренде, поэтому модель выбирайте по фигуре, а все остальное сделает цвет. Кстати, такие брюки тоже довольно практичны и не особо требовательны к тому, с чем их сочетают.

Широкие брюки

Похожие на пышную юбку, такие брюки – воплощение свободы. Они элегантны и очень женственны: в них, кажется, появляется сила, шарм и желание свернуть горы. Это вариант для целеустремленных женщин, которые точно знают, чего хотят от жизни.

Читайте такжеБелые джинсы лето 2020: в моде джинсы из 60-х и рваные джинсы - фотоНапомним, ранее сообщалось, если не хотите сушить голову над тем, с чем сочетать удлиненные шорты, чтобы выглядеть сногсшибательно, выбирайте костюм "двойку" – пиджак может быть с длинным или коротким рукавом. Костюм с бермудами – это безумно красиво, и все, что вам останется – выбрать футболку или топ под низ.

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