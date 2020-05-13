В моду на лето вернулись элегантные шорты из 1940-х: фото

Шорты-бермуды после длительного забвения вернулись в моду и стали яркой звездой сезона весна-лето 2020.

Но так как весны у нас практически не было – мы провели ее дома, то тренд еще свежий, не успел надоесть и станет для лета настоящей находкой.

Откровенно говоря, когда стало известно о том, что мешковатые шорты чуть выше колена – это то, чем будут завалены все магазины одежды, то до последнего хотелось, чтобы это оказалось шуткой.

Тем не менее, мода 2020, влюбленная в ретро, удивила, - вытащила из своего сундука шорты, которые во времена Второй мировой войны подарили миру загадочными Бермудские острова. Именно на островах с розовыми пляжами владелец местной чайной обрезал брюки цвета хаки своим сотрудникам, так как жара мешала жить. Эту идею сразу подхватили британские военные, которые там базировались. Так впервые в 1940-х годах шорты бермуды стали модным трендом.

Конечно, за свою историю они пережили немало трансформаций, особенно когда их начали носить женщины.

Сегодня бермудские шорты более изящны и не такие мрачные, как были в те времена. Они покоряют сдержанностью и тем, что не сильно облегают – благодаря этому их можно носить на работу.

Для того, чтобы выглядеть стильно в бермудах, избегайте каблуков – они способны убить пропорции. Лучше всего комбинируйте их с кроссовками, а также пиджаками и футболками.

Кроме того, не соблазняйтесь цветом – лучше всего выбирайте бермуды нейтральных оттенков – бежевые или серые, которые подарят вам широкое поле для всевозможных комбинаций.

Главред узнал, какие бермуды в 2020 году в тренде, и собрал фотогалерею модных вариантов.

Бермуды 2020 – лучшие варианты на лето

Костюмы "двойка" с бермудами

Если не хотите сушить голову над тем, с чем сочетать удлиненные шорты, чтобы выглядеть сногсшибательно, выбирайте костюм "двойку" – пиджак может быть с длинным или коротким рукавом. Костюм с бермудами – это безумно красиво, и все, что вам останется – выбрать футболку или топ под низ.

Кожаные бермудские шорты

Никто не знает, каким будет лето, но вряд ли все время будет жарко. Поэтому если хотите модный элемент гардероба – выбирайте шорты-бермуды из искусственной цветной кожи. Кстати, кожа в 2020 году тоже вернулась в моду и уже не является признаком вульгарности, а также не вызывает удивленных взглядов. Кожаные шорты бермуды отлично сочетаются с элегантными блузами и рубашками.

Джинсовые бермуды

Если вы ищете самые удобные бермуды, тогда джинсовая версия – для вас. С высокой линией талии, голубые, белые или черные, эти шорты из денима станут самой удачной покупкой на лето – вы будете их носить всюду. Только обратите внимание на то, что бермуды – это свободные шорты, и фигуру обтягивать, как обычные джинсовые шорты, они не должны.

Клетчатые бермуды и шорты в полоску

Для тех, кто любит классику и ищет элегантный вариант с изюминкой, в моде клетчатые бермуды. Также можно смело носить полосатые шорты. Правда, такие варианты привередливы, и не каждый пиджак и футболка под них подойдут.

Читайте такжеБелые джинсы лето 2020: в моде джинсы из 60-х и рваные джинсы - фотоНапомним, ранее сообщалось, мода 2020 лето пошла навстречу всем любительницам комфорта, кроссовок и пеших прогулок. В моде юбка-труба, Tube или юбка-карандаш, которая эффектно подчеркивает линию талии и бедер. Прелесть в том, что эту юбку средней длины можно сочетать и с каблуками – получится неотразимый образ в офис, и с кроссовками – для города.