В моду на осень-зиму пришли ковбойские сапоги ослепительной красоты: фото

Когда осень не оставляет нам надежд на прекрасные солнечные деньки и неспешные прогулки тихими вечерними улочками, мы все равно ищем возможность доказать проказнице, что нас не сломать и не запугать: в мрачную погоду наряжаемся, как на праздник, и не позволяем осени портить нам настроение. В идеале так нужно делать, и у вас обязательно это получится в ярких ковбойских сапогах, которые непонятно, какими судьбами вынесло на самую вершину моды осень-зима 2020-2021.

Даже не сомневайтесь – эта необычная и очень стильная обувь в стиле вестерн всегда делает образ привлекательным и завораживающим. Хотя ковбойские сапоги, или как их еще принято называть – сапоги казаки – не единственные победители в гонке за право находиться на передовой моды в этом году – в нашем материале 90-е идут по пятам: эффектные ботинки и сапоги опять на вершине моды – подробности о том, какая еще обувь заслуживает внимание в осенне-зимнем сезоне.

Массивные ковбойские сапоги с мужским силуэтом очень удобны. Но не только потому, что подъем комфортный и их можно носить весь день и не чувствовать усталости. Эти удивительные сапоги безумно красиво сочетаются с платьями и юбками, а для сапог это много чего значит!

Кроме того, дизайнеры обуви не обделили внимание эту фантастическую обувь: модные ковбойские сапоги 2020 эффектные и невероятно яркие – они покоряют всех великолепными деталями.

Например, вы точно будете в восторге от феерических ковбойских сапог цвета изумруда, бирюзы, спелой сливы, красного вина, нежного голубого неба и… снега! А классические кожаные сапоги в ковбойском стиле гордо идут рядом – они непоколебимы!

Это маленькая революция, которая заставит многих пересмотреть свое отношение к женской обуви в стиле вестерн, ведь в этом модном сезоне она потрясающая!

Читайте такжеВ моде сапоги из 90-х: как в ботфортах не выглядеть старомодно - фотоМы сегодня расскажем вам о самых модных ковбойских сапогах на эту осень-зиму, а в нашей фотогалерее вы найдете образцы для понимания того, мимо чего проходить не стоит.

Модные ковбойские сапоги осень-зима 2020-2021: на что обратить внимание

В моде ковбойские сапоги с животным принтом

Если вы любите удивлять, и хотите уверенно шагать в дождливую осень и холодную зиму, то специально для вас созданы ковбойские сапоги со змеиным принтом. Кроме того, в трендах сапоги с леопардовым принтом и пятнами, как у коровы. Носите их с прекрасными платьями, а также брюками и джинсами, которые можно заправить внутрь, или носить поверх сапог.

Ковбойские сапоги 2020-2021 / Instagram

Новинка сезона – скошенный каблук и острый носок

Все те, кто хочет стать центром Вселенной и показать, что ни на шаг не отстаёт от моды, могут выбрать необычные, можно даже сказать диковинные ковбойские сапоги со скошенным каблуком и удлиненным носком. Каблук выполнен в форме трапеции и сужается вниз. В таких химерных сапогах не страшны никакие лужи!

Ковбойские сапоги 2020-2021 / Instagram

Проверенная временем классика

Черные ковбойские сапоги и модели всех оттенков коричневого – не только удачный вариант, который сочетается с одеждой любого стиля и цвета, но и выгодная инвестиция, ведь классика всегда в моде, и под настроение такие сапоги сможете носить и в следующем сезоне.

Ковбойские сапоги 2020-2021 / Instagram

Ковбойские сапоги цвета вина, неба и снега

Мы уже выше говорили, что на осень-зиму 2020-2021 в тренды выбились ковбойские сапоги ослепительной красоты. Красные, белые, синие, бирюзовые, зеленые и голубые сапоги с вышивкой и оригинальными узорами станут украшением вашего образа и мощным лучом света в эту грустную пору!